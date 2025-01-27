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Новини Фото
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Росія вивозить на суднах військову техніку з сирійського порту Тартус. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Супутникові знімки з 18 по 27 січня 2025 року підтверджують вивезення російської військової техніки з порту Тартус у Сирії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє російська служба "Радіо Свобода".

Видання опублікувало перші супутникові знімки Тартусу у високій якості, зроблені після початку завантаження російської військової техніки, звезеної з усієї Сирії, на судна Sparta та Sparta II.

Ці вантажні кораблі належать компанії "Оборонлогістика" Міністерства оборони РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС Євросоюзу погодились послабити санкції проти Сирії

Якщо порівнювати фото за 18 та 27 січня, то видно, що Sparta II уже покинула порт, а разом з судном з причалу зникла й значна частина техніки.

Судно Sparta залишається в порту, найближчий до нього майданчик, який був майже порожнім 18 січня, тепер заставлений контейнерами.

Росія вивозить на суднах військову техніку з сирійського порту Тартус
Росія вивозить на суднах військову техніку з сирійського порту ТартусРосія вивозить на суднах військову техніку з сирійського порту Тартус
Росія вивозить на суднах військову техніку з сирійського порту Тартус

Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

Згодом Україна висловила підтримку новій владі Сирії, яка скасувала угоду з Росією щодо управління морським портом Тартус та запровадила заборону на імпорт російських товарів.

Також читайте: Росія втратила базу на Середземному морі: Влада Сирії розірвала угоду про передачу порту Тартус компанії друга Путіна

Автор: 

порт (2056) росія (65908) Сирія (1869) техніка (1846)


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Топ коментарі
+7
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27.01.2025 21:36
+5
а не можна якось загубити пару дронів sea baby в нейтральних водах….притопити трохи ту оборонлогістику…
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27.01.2025 21:36
+4
Звісно,кацапосвині техніку вивозять,бо коври і унітази уже ********.Уйобки думали,що в Сирії надовго,а вийшло -як завжди,-чемодан,морпорт і за русьнявим ржавим коритом на)(уй !
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27.01.2025 22:09
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і скільки пройде, поки вона потрапить в Україну?
чи повезуть через Чорне море?
пора взнати і вмазати
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27.01.2025 21:31 Відповісти
БЕКами пора вмазати по любому !

як по "Большой медвєдіце"

.
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27.01.2025 21:36 Відповісти
Не зрозуміло чому визвольна армія Сирії не захоплює рашистські бази разом з технікою.
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27.01.2025 22:39 Відповісти
Тому що незабаром та визвольна армія буде з кацапами в десна смоктатися . Про бомбардування сирійських міст кацапнею хтось згадує ? Там уже хотіли оренду порту поновляти та не зійшлися у сумі вкладених кацапами у реконструкцію коштів .
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28.01.2025 00:49 Відповісти
куди судна прямують?
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27.01.2025 21:31 Відповісти
На північ рашки
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27.01.2025 22:21 Відповісти
Освобождают место для украинского продовольствия...
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27.01.2025 21:31 Відповісти
Звісно,кацапосвині техніку вивозять,бо коври і унітази уже ********.Уйобки думали,що в Сирії надовго,а вийшло -як завжди,-чемодан,морпорт і за русьнявим ржавим коритом на)(уй !
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27.01.2025 22:09 Відповісти
"Помогти " б ім - а де ж ті алахакбарівці яких кацапи вбивали в Алеппо?
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27.01.2025 21:34 Відповісти
На днях укладуть з кацапами договір "про дружбу і всеосяжне співробітництво "
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28.01.2025 00:51 Відповісти
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27.01.2025 21:36 Відповісти
а не можна якось загубити пару дронів sea baby в нейтральних водах….притопити трохи ту оборонлогістику…
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27.01.2025 21:36 Відповісти
Надо повторить...
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27.01.2025 21:49 Відповісти
Буданов знову спить? Бо то поїде в Україну.
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27.01.2025 22:54 Відповісти
хай сібіга ще раз зїздить до джулані із своєю прямолінійною дипломатією і фурами шарового збіжжя, щоб таки нарешті зрозуміти, шо "васток - дєло тонкає".
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27.01.2025 23:04 Відповісти
І чому визвольна армія Сирії це все віддає рашистам
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27.01.2025 23:08 Відповісти
 
 