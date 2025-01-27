Росія вивозить на суднах військову техніку з сирійського порту Тартус. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Супутникові знімки з 18 по 27 січня 2025 року підтверджують вивезення російської військової техніки з порту Тартус у Сирії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє російська служба "Радіо Свобода".

Видання опублікувало перші супутникові знімки Тартусу у високій якості, зроблені після початку завантаження російської військової техніки, звезеної з усієї Сирії, на судна Sparta та Sparta II.

Ці вантажні кораблі належать компанії "Оборонлогістика" Міністерства оборони РФ.

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Якщо порівнювати фото за 18 та 27 січня, то видно, що Sparta II уже покинула порт, а разом з судном з причалу зникла й значна частина техніки.

Судно Sparta залишається в порту, найближчий до нього майданчик, який був майже порожнім 18 січня, тепер заставлений контейнерами.







Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

Згодом Україна висловила підтримку новій владі Сирії, яка скасувала угоду з Росією щодо управління морським портом Тартус та запровадила заборону на імпорт російських товарів.

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