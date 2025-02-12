Росіяни, яких евакуювали з інтернату в Суджі в Україну, розповіли про атаку РФ: Ми любимо нашу країну і президента. ФОТО

Понад 100 російських цивільних осіб, кілька з яких дістали важкі поранення, були евакуйовані в Сумську область після удару РФ по школі-інтернату в Суджі у Курській області. Кілька евакуйованих розповіли, що голосували за російського диктатора Володимира Путіна і "люблять свою країну".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише газета Washington Post.

Журналісти поспілкувалися з понад 40 російськими цивільними, які опинилися в Україні після російського обстрілу інтернату в Суджі.

Як відбувалася евакуація після атаки?

Зазначається, що більшість цих цивільних перетнули кордон під час нічної евакуації після атаки на інтернат у Суджі 1 лютого.

Чимало з них, переважно літні люди, вʼїжджали з Росії на цивільних та військових українських машинах з вимкненими фарами, щоб їх не виявили російські безпілотники.

Ще кілька росіян, поранених під час наступних атак, виїхали до України вже за кілька днів.

"Працівники місцевого Червоного Хреста, одягнені в каски й захисні жилети, чекали на території України, де вони пересадили цивільних у мікроавтобуси й машини швидкої допомоги й відвезли їх з прикордонних сіл Курщини, які часто бомбардуються, до лікарень і тимчасового притулку", - пише газета.

Ця транскордонна евакуація з Курщини стала найбільшим подібним переміщенням цивільних росіян від початку Курської операції.

Цих людей Україна спробує повернути через Білорусь назад до Росії, як до цього робили з іншими евакуйованими.

Що розповіли евакуйовані росіяни?

Журналісти WP зустрілися з евакуйованими цивільними в українській лікарні та притулку. Там не було військових, лише поліція, яка б мала впевнитися, що місцеві жителі не турбують евакуйованих. Ті росіяни, які мали з собою паспорти, повинні були передати для перевірки СБУ.

Водночас Сумська обласна військова адміністрація заявила журналістам, що вони можуть вільно виходити, але більшість цього не робить, тому що їм нікуди йти. Лише одна літня жінка перебралася до своїх українських родичів.

Так, евакуйовані розповіли журналістам про удар по інтернату в Суджі. За їхніми словами, вони тоді готувалися до сну.

Серед тих, хто поспілкувався з WP, — 69-річна Антоніна Романова, на яку впала стіна. Зараз у неї розтрощені ноги.

За її словами, цивільні та українські військові кинулися її визволяти, але не змогли дістатися до неї через завали. Жінка чула, як військовослужбовці кричали місцевим, щоб вони ховалися від російських безпілотників над головою, попереджаючи, що будівлю можуть знову атакувати.

Водночас Романова сказала, що не знає, хто відповідальний за атаку, через яку вона постраждала і перебувала під завалами майже 24 години.

"Ми ніколи не зрадимо Росію"

Її 69-річний партнер Михайло, сказав журналістам, що він і двоє його друзів голосували за Путіна.

"Ми любимо нашу країну і нашого президента. Попри те, що з нами сталося, ми любимо свою країну і ніколи не зрадимо її", - заявив він.

Чоловік розповів, що мав змішані почуття щодо операції України в Курській області.

За його словами, торік український солдат нібито "погрожував гранатою та викрав його автомобіль", але інші — надали їжу, гуманітарну допомогу та підтримку цивільним.

Водночас, як зазначив Михайло, він знає, що наслідки війни "в Україні не кращі, а гірші".

Ще один чоловік — 63-річний Сергій — сказав, що теж голосував за Путіна.

Коли його запитали, яке послання він має для російського уряду, він сказав, що війна повинна закінчитися, і потрібно "принести щось хороше людям, щоб вони могли про все забути якомога швидше".

Інший евакуйований –– 61-річний Микола –– наголосив: "З мене досить цієї війни. Я проти".

72-річний брат Романової, громадянин України, сказав, що не сумнівається, що це був російський удар.

Удар РФ по будівлі інтернату в Суджі

У суботу, 1 лютого, пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський повідомив, що російські війська вдарили по будівлі школи-інтернату міста Суджа Курської області, яке перебуває під контролем Сил оборони України. Внаслідок російської атаки 95 людей опинилися під завалами.

Згодом Генштаб ЗСУ показав кадри з наслідками удару РФ по будівлі інтернату в Суджі.

Повітряні сили оприлюднили докази, що саме РФ вдарила авіабомбою по інтернату в Суджі.