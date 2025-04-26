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Новини Фото Ракетна атака на Київ
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Тривають аварійно-відновлювальні роботи на місці ворожого удару у Святошинському районі Києва. ФОТОрепортаж

Зранку 26 квітня 2025 року тривають аварійно-відновлювальні роботи у Святошинському районі Києва після ракетної атаки РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається рятувальники продовжують демонтаж і вивезення будівельного сміття та конструкцій. Уже ліквідовано понад 2300 м³ завалів.

До робіт залучено 22 рятувальники та 8 одиниць техніки.

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Київ після удару балістикою
Київ після удару балістикою
Київ після удару балістикою
Київ після удару балістикою
Київ після удару балістикою
Київ після удару балістикою

Удар РФ по Києву 24 квітня 2025 року

Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

У Києві 25 квітня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки росіян на столицю.

Автор: 

Київ (19499) обстріл (28533) ДСНС (5111)


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