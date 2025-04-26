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Новости Фото Ракетная атака на Киев
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Продолжаются аварийно-восстановительные работы на месте вражеского удара в Святошинском районе Киева.. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 26 апреля 2025 года продолжаются аварийно-восстановительные работы в Святошинском районе Киева после ракетной атаки РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается спасатели продолжают демонтаж и вывоз строительного мусора и конструкций. Уже ликвидировано более 2300 м³ завалов.

К работам привлечены 22 спасателя и 8 единиц техники.

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Киев после удара баллистикой
Киев после удара баллистикой
Киев после удара баллистикой
Киев после удара баллистикой
Киев после удара баллистикой
Киев после удара баллистикой

Удар РФ по Киеву 24 апреля 2025 года

Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

В Киеве 25 апреля объявлен День траура по погибшим в результате массированной атаки россиян на столицу.

Автор: 

Киев (25551) обстрел (27212) ГСЧС (4972)


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