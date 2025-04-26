Продолжаются аварийно-восстановительные работы на месте вражеского удара в Святошинском районе Киева.. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 26 апреля 2025 года продолжаются аварийно-восстановительные работы в Святошинском районе Киева после ракетной атаки РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается спасатели продолжают демонтаж и вывоз строительного мусора и конструкций. Уже ликвидировано более 2300 м³ завалов.

К работам привлечены 22 спасателя и 8 единиц техники.

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Удар РФ по Киеву 24 апреля 2025 года

Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

В Киеве 25 апреля объявлен День траура по погибшим в результате массированной атаки россиян на столицу.