5 392 42

Зеленський про удар по автобусу в Білопіллі: Усі загиблі – цивільні, росіяни вбили цілу сім’ю. Чекаємо від партнерів сильних санкцій проти РФ. ФОТОрепортаж

У лікарнях станом на зараз семеро поранених після удару російського дрона по звичайній маршрутці у Білопіллі на Сумщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у людей опіки, переломи, контузії.

"Всі отримують потрібну допомогу. На жаль, є загиблі - дев’ятеро людей. Усі деталі перевіряються. За попередньою інформацією, росіяни вбили сімʼю: батько, мати та донька загинули від удару. Мої співчуття рідним та близьким. Усі загиблі – цивільні. І росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу завдають цього удару. Це було свідоме вбивство цивільних", - зазначив Зеленський.

Він також нагадує, що вчора, як і в будь-який день цієї війни, була можливість припинити вогонь.

"Україна давно це пропонує - повне й безумовне припинення вогню для того, щоб зберегти життя. Росія зберігає хіба що можливість для себе вбивати далі.

Треба тиснути на Росію, щоб убивства припинились. Без сильніших санкцій, без сильнішого тиску на Росію там не шукатимуть реальної дипломатії. Вчора в Стамбулі всі побачили слабку й непідготовлену російську делегацію без суттєвих повноважень. Це має змінитись. Потрібні реальні кроки для завершення війни. Ми чекаємо від США, Європи та всіх наших партнерів сильних санкцій проти Росії. Дипломатія повинна запрацювати. Я дякую всім у світі, хто дійсно допомагає – не словами, а силою. Мир потрібен", - наголошує глава держави.

Нагадаємо, зранку 17 травня російський дрон атакував автобус із цивільними. Станом на 8 ранку загинуло дев'ятеро людей. У Білопіллі на Сумщині оголосили триденну жалобу.

Згодом стало відомо, що в атакованому автобусі люди їхали на евакуацію, більшість загиблих - жінки пенсійного віку.

Зеленський Володимир обстріл Сумська область Сумський район Білопілля
+32
Віслюче, не шмарклі жуй, а щоночі ×ерач кацарські НПЗ - це у підсумку забезпечить мир краще за будь-які папірці.
17.05.2025 11:51 Відповісти
+25
Про беспеку громадян дбає держава!!!
17.05.2025 11:50 Відповісти
+24
Ракета по Москві, ось відповідь, а не балабольство. Але в тебе їх немає. Ну чекай від когось, може отримаешь бусікі та дзеркальця.
17.05.2025 11:55 Відповісти
Та нашим партнерам до дупи скільки загине українців!
17.05.2025 11:47 Відповісти
Про беспеку громадян дбає держава!!!
17.05.2025 11:50 Відповісти
Держава чомусь знає про обовязки громадян,а про свої чомусь чи не памятає,чи забуває.
17.05.2025 11:53 Відповісти
Їм головне не кількість, а швидкість, щоб не надто швидко було.
17.05.2025 12:28 Відповісти
Вас сильно интересовало происходящее в Сирии или в Афгане? То-то и оно. Это проблема не кого-то где-то там, а нашей беззубой власти. Видосиками и мемчиками пи@аров не уничтожить.
17.05.2025 12:56 Відповісти
Як ти здогадався? Невже не знав, що будь кому абсолютно похрен, скільки загине українців?
18.05.2025 01:05 Відповісти
Віслюче, не шмарклі жуй, а щоночі ×ерач кацарські НПЗ - це у підсумку забезпечить мир краще за будь-які папірці.
17.05.2025 11:51 Відповісти
Ракета по Москві, ось відповідь, а не балабольство. Але в тебе їх немає. Ну чекай від когось, може отримаешь бусікі та дзеркальця.
17.05.2025 11:55 Відповісти
бусікі і дзеркальця він уже отримав, рояль також!
18.05.2025 01:06 Відповісти
Трамп заохочує вбивства плєшивцем. Всі носяться з рижим придурком, як з писаною торбою і ніхто не скаже що він співучасник.
17.05.2025 11:59 Відповісти
12-го мали ввести санкції. Але ти, ішачило, по першому гудку Трампа побіг виконувати завідомо нереальні "переговори" в Стамбулі. ЕС, після цього, сидів як обісраний зі своїм ультиматумом.
Кулі ти тепер від них вимагаєш ще чогось? Іди Трампу жопу поліруй...
17.05.2025 12:07 Відповісти
Янелох же.
17.05.2025 12:09 Відповісти
Якби не загинули люди то смішно було слухати цього віслюка ***@ного..
17.05.2025 12:11 Відповісти
"Санкції" повині мати балістичну траекторію, дальності ураження до 1000км, бойовою частиною не менше 300кг. І ці санкції повинен запровадити ти, а не безпомічно скиглити..
17.05.2025 12:12 Відповісти
Коли будуть сильні санкції проти тіньового нафтогону «Дружба»?
17.05.2025 12:22 Відповісти
Не від партнерів чекай,а сам щось роби мразота, окрім як гроші від партнерів *****..ти ,та відосіки дебільні викладати ти ні на що не здатен
17.05.2025 12:23 Відповісти
знову погані партнери мають щось робити...
17.05.2025 12:26 Відповісти
а хто має робити? після 2019 року на українців надій нема!
18.05.2025 01:08 Відповісти
Недомірок знову, щось вимагає 🤬
17.05.2025 12:41 Відповісти
Так може самому перестати качати московську нафту через Україну тим самим збагачувати московію грошима
17.05.2025 13:15 Відповісти
а може краще давати відповідь де наші дрони ало зелений п....р
17.05.2025 13:25 Відповісти
Цей продажний злодюжний брехливий мерзотник з Банкової тільки й уміє чекати, очікувати, сподіватися, жебрати, закликати, дякувати... гастролювати і знімати відосіки і монологи про себе любимого. І НІЧОГО НЕ РОБИТЬ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНИ УКРАЇНИ. Ось і зараз він усоте "чекає від партнерів". А кацапи тим часом добивають Україну і Армію. А партнери теж "чакають" ... коли це станеться.
17.05.2025 13:35 Відповісти
Да начинай уже всех бомбить, шмаркля зеленая. У тебя враг не путлер, а Порох, ЗСУ и патриоты!
17.05.2025 13:51 Відповісти
Зеленський скотина,де ті ракети та дрони котрі ти демонстрував,піарився на фоні цих речей?Чому нема відповіді,помсти?Ти після кожного прильота і загибелі українців обіцяв що буде відповідь!.Ти тріпло,ти не голова держави, ти болтун.
17.05.2025 13:51 Відповісти
Очікун янелох.
17.05.2025 14:33 Відповісти
Ти нічого не робиш що б ворог відчув хоч якесь покарання ,для тебе понад усе піар і оплески ,саме на твоїй совісті загиблі люди і це відбуваєтся кожен день ,ворог знищує народ ,а ти навіть злочинця путіна убивцею не назвеш ,називаєш "русскіє" а не злочинці варвари.
17.05.2025 14:52 Відповісти
Йди у відставку нездара! Трамп каже, що тобі немає чим відповісти путіну !
17.05.2025 15:12 Відповісти
Шість років триває шоу для лохів, воно претворило адміністрацію президента на знімальний майданчик шоу програм. Українці самі подумайте, що нас очікує з таким "президентом".
17.05.2025 15:15 Відповісти
А що нас очікує, якщо прийде путін?
17.05.2025 16:21 Відповісти
Так а хто ж веде сюди путіна?
17.05.2025 16:31 Відповісти
До України путіна перш за все веде його власне населення, яке вже десятиріччями підтримує його.
18.05.2025 02:22 Відповісти
А серед українських політиків?
18.05.2025 09:28 Відповісти
На щастя медведчука вже знешкодили, мерзота мураєв виїхав, багато їх виїхало, шуфріч сидить, дехто залишився, але їх також посадять. Знайдуть також і провокаторів серед населення і соц. мереж.
18.05.2025 09:57 Відповісти
А з ким там разом бойки голосують? І в кого охфіс президента з колишніх 'маладих риґіонаф"?
18.05.2025 10:09 Відповісти
Так це ж неминуче станеться, з тим неспроможним керманичем. Я не вірю, що рашка сама випарується як роса на сонці.
17.05.2025 17:19 Відповісти
От скільки ватних провокаторів повилазило, які намагаються провину з терористичної рашки перекласти на будь-кого.
17.05.2025 16:20 Відповісти
Навпаки, ватниці вибілюють головного ватника зєльонкіна.
17.05.2025 16:33 Відповісти
А що там, свати ще показують нп росії?
18.05.2025 10:17 Відповісти
 
 