Зеленський про удар по автобусу в Білопіллі: Усі загиблі – цивільні, росіяни вбили цілу сім’ю. Чекаємо від партнерів сильних санкцій проти РФ. ФОТОрепортаж

У лікарнях станом на зараз семеро поранених після удару російського дрона по звичайній маршрутці у Білопіллі на Сумщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у людей опіки, переломи, контузії.

"Всі отримують потрібну допомогу. На жаль, є загиблі - дев’ятеро людей. Усі деталі перевіряються. За попередньою інформацією, росіяни вбили сімʼю: батько, мати та донька загинули від удару. Мої співчуття рідним та близьким. Усі загиблі – цивільні. І росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу завдають цього удару. Це було свідоме вбивство цивільних", - зазначив Зеленський.









Він також нагадує, що вчора, як і в будь-який день цієї війни, була можливість припинити вогонь.

"Україна давно це пропонує - повне й безумовне припинення вогню для того, щоб зберегти життя. Росія зберігає хіба що можливість для себе вбивати далі.

Треба тиснути на Росію, щоб убивства припинились. Без сильніших санкцій, без сильнішого тиску на Росію там не шукатимуть реальної дипломатії. Вчора в Стамбулі всі побачили слабку й непідготовлену російську делегацію без суттєвих повноважень. Це має змінитись. Потрібні реальні кроки для завершення війни. Ми чекаємо від США, Європи та всіх наших партнерів сильних санкцій проти Росії. Дипломатія повинна запрацювати. Я дякую всім у світі, хто дійсно допомагає – не словами, а силою. Мир потрібен", - наголошує глава держави.

Нагадаємо, зранку 17 травня російський дрон атакував автобус із цивільними. Станом на 8 ранку загинуло дев'ятеро людей. У Білопіллі на Сумщині оголосили триденну жалобу.

Згодом стало відомо, що в атакованому автобусі люди їхали на евакуацію, більшість загиблих - жінки пенсійного віку.