Рятувальники ліквідували пожежі, спричинені ворожою атакою на Київщину. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 18 травня 2025 року, вночі Київщина зазнала чергової масованої ворожої атаки. Внаслідок падіння уламків БпЛА сталися руйнування та пожежі в кількох громадах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Зокрема, у Фастівському та Обухівському районах виникли масштабні загоряння. У Фастівському районі горіли складські приміщення медичного центру. Вогонь охопив загальну площу понад 5000 кв.м.

Пожежу ліквідовано о 13:00.













Дронова атака у ніч на 18 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що "шахеди" атакують Київщину: загинула жінка, двоє дорослих та дитина поранені в Обухівському районі. Також Цензор.НЕТ повідомляв, що уламки "Шахеда" впали в Голосіївському районі Києва: пошкоджено нежитлову будівлю.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 88 "Шахедів" із 273. Ще 128 дронів - локаційно втрачені.