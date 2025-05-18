Спасатели ликвидировали пожары, вызванные вражеской атакой на Киевщину. ФОТОрепортаж

Сегодня, 18 мая 2025 года, ночью Киевщина подверглась очередной массированной вражеской атаке. В результате падения обломков БПЛА произошли разрушения и пожары в нескольких общинах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В частности, в Фастовском и Обуховском районах возникли масштабные возгорания. В Фастовском районе горели складские помещения медицинского центра. Огонь охватил общую площадь более 5000 кв.м.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевскую область атаковали более 150 "Шахедов". Это один из самых массированных обстрелов, - ОВА. ФОТОрепортаж

Пожар ликвидирован в 13:00.













Дроновая атака в ночь на 18 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что "шахеды" атакуют Киевскую область: погибла женщина, двое взрослых и ребенок ранены в Обуховском районе. Также Цензор.НЕТ сообщал, что обломки "шахеда" упали в Голосеевском районе Киева: повреждено нежилое здание.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 88 "шахедов" из 273. Еще 128 дронов локально потеряны.