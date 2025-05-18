Киевщину атаковали более 150 "шахедов". Это один из самых массированных обстрелов, - ОВА. ФОТОрепортаж

В ночь на 18 мая 2025 года войска РФ атаковали территорию Киевской области более 150 "шахедами".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

Как отмечается, этот обстрел является одним из самых массированных. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

















К сожалению, есть жертвы среди населения. В результате вражеской атаки в Обуховском районе пострадала целая семья. Погибла женщина 27 лет.

Ее 4-летний сын с осколочными ранениями лица доставлен в детскую больницу "Охматдет". Мужчина 59 лет, дедушка, был прооперирован, его состояние удовлетворительное. Находится в травматологическом отделении местной больницы. 61-летняя женщина, бабушка, получила многочисленные осколочные ранения и находится в местной больнице под наблюдением врачей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

В Обуховском районе разрушен жилой дом, выбито остекление в семи многоэтажных жилых домах. Повреждены здания коммунального предприятия, учебных заведений, Укрпочты, шиномонтажа, три частных дома и автомобили.

В Фастовском районе разрушены складские помещения и хозяйственное здание, повреждены два частных дома.

Все оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий ночной атаки врага.

Дроновая атака в ночь на 18 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что "шахеды" атакуют Киевскую область: погибла женщина, двое взрослых и ребенок ранены в Обуховском районе. Также Цензор.НЕТ сообщал, что обломки "шахеда" упали в Голосеевском районе Киева: повреждено нежилое здание.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 88 "шахедов" из 273. Еще 128 дронов локально потеряны.