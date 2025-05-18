Киевщину атаковали более 150 "шахедов". Это один из самых массированных обстрелов, - ОВА. ФОТОрепортаж
В ночь на 18 мая 2025 года войска РФ атаковали территорию Киевской области более 150 "шахедами".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.
Как отмечается, этот обстрел является одним из самых массированных. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.
К сожалению, есть жертвы среди населения. В результате вражеской атаки в Обуховском районе пострадала целая семья. Погибла женщина 27 лет.
Ее 4-летний сын с осколочными ранениями лица доставлен в детскую больницу "Охматдет". Мужчина 59 лет, дедушка, был прооперирован, его состояние удовлетворительное. Находится в травматологическом отделении местной больницы. 61-летняя женщина, бабушка, получила многочисленные осколочные ранения и находится в местной больнице под наблюдением врачей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
В Обуховском районе разрушен жилой дом, выбито остекление в семи многоэтажных жилых домах. Повреждены здания коммунального предприятия, учебных заведений, Укрпочты, шиномонтажа, три частных дома и автомобили.
В Фастовском районе разрушены складские помещения и хозяйственное здание, повреждены два частных дома.
Все оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий ночной атаки врага.
Дроновая атака в ночь на 18 мая 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что "шахеды" атакуют Киевскую область: погибла женщина, двое взрослых и ребенок ранены в Обуховском районе. Также Цензор.НЕТ сообщал, что обломки "шахеда" упали в Голосеевском районе Киева: повреждено нежилое здание.
По данным Воздушных сил, всего уничтожено 88 "шахедов" из 273. Еще 128 дронов локально потеряны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нам ледь не щодня розказують про 100 млн дронів, які мають випалити рашку до тла.
А по факту - пшик
звичайно, що так..
бо вони вбивці та терористи..