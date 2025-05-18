РУС
Атака шахедов на Киевщину
3 354 16

Киевщину атаковали более 150 "шахедов". Это один из самых массированных обстрелов, - ОВА. ФОТОрепортаж

В ночь на 18 мая 2025 года войска РФ атаковали территорию Киевской области более 150 "шахедами".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

Как отмечается, этот обстрел является одним из самых массированных. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

последствия атаки на Киевскую область
последствия атаки на Киевскую область
последствия атаки на Киевскую область
последствия атаки на Киевскую область
последствия атаки на Киевскую область
последствия атаки на Киевскую область
последствия атаки на Киевскую область
последствия атаки на Киевскую область

К сожалению, есть жертвы среди населения. В результате вражеской атаки в Обуховском районе пострадала целая семья. Погибла женщина 27 лет.

Также читайте: Последствия атаки "Шахедов" на Киевщину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ее 4-летний сын с осколочными ранениями лица доставлен в детскую больницу "Охматдет". Мужчина 59 лет, дедушка, был прооперирован, его состояние удовлетворительное. Находится в травматологическом отделении местной больницы. 61-летняя женщина, бабушка, получила многочисленные осколочные ранения и находится в местной больнице под наблюдением врачей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

В Обуховском районе разрушен жилой дом, выбито остекление в семи многоэтажных жилых домах. Повреждены здания коммунального предприятия, учебных заведений, Укрпочты, шиномонтажа, три частных дома и автомобили.

В Фастовском районе разрушены складские помещения и хозяйственное здание, повреждены два частных дома.

Все оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий ночной атаки врага.

Дроновая атака в ночь на 18 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что "шахеды" атакуют Киевскую область: погибла женщина, двое взрослых и ребенок ранены в Обуховском районе. Также Цензор.НЕТ сообщал, что обломки "шахеда" упали в Голосеевском районе Киева: повреждено нежилое здание.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 88 "шахедов" из 273. Еще 128 дронов локально потеряны.

Автор: 

Киевская область (4295) Шахед (1403)
+17
У мене одне питання - Де наші шахеди?
Нам ледь не щодня розказують про 100 млн дронів, які мають випалити рашку до тла.
А по факту - пшик
18.05.2025 12:50 Ответить
+13
А Московщину,як завжди,атакували 0 дронів.... Розумію,не на часі....
18.05.2025 12:48 Ответить
+10
Єлабугу ж розїбали, ГУР відзвітували, нагороди/премії отримали.. а шахеів все більше і більше...
18.05.2025 12:50 Ответить
Так розумію після 6-го травня на росію нальотів вже не було. Видно бубося приготувалася до "перемир'я", а гроші потрачено на більш цікаві речі...
18.05.2025 13:04 Ответить
Може Квартал шось веселеньке з цього приводу збацає?
18.05.2025 13:05 Ответить
з 2019 бацання відригується
18.05.2025 13:54 Ответить
Спєрмєнка ранєн, Прутіла кашляєт, патаму масковія спіт спакойна...
18.05.2025 13:09 Ответить
На пепері, там ще 1 лям дерев і 5К зп вчителям
18.05.2025 13:27 Ответить
Атакували шахеди з забороненими підсанкційними деталями, які зібрали на ураженому заводі.
18.05.2025 13:32 Ответить
то зелений ******** збирається нашими ракетами у відповідь по кацапах вдарити?! із 3тисяч, як і зе-лупа обіцяла зробити цьогоріч, принаймні 200 мають бути готові!!
18.05.2025 13:41 Ответить
Ракет немає, це можно пояснити демілітарізацією України, що розпочав Зеленський з 2019 року, Оманом, тощо. Відсутність дронів пояснити взагалі неможливо. Ну витратили кошти на марафон, на візити за кордон, на підписання сто пятьсот безпекових угод та всякої фігні, щось зжерли товстуни Єрмак та Умеров, але щось повинно залишитись?
18.05.2025 13:46 Ответить
уви і ах але ото ж бо і воно
18.05.2025 13:55 Ответить
хатят лі руϟϟкіє вайни...?

звичайно, що так..
бо вони вбивці та терористи..
18.05.2025 18:24 Ответить
 
 