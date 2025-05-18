Київщину атакували понад 150 "Шахедів". Це один із наймасованіших обстрілів, - ОВА. ФОТОрепортаж

У ніч на 18 травня 2025 року війська РФ атакували територію Київської області понад 150 "Шахедами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, цей обстріл є одним із наймасованіших. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

















На жаль, є жертви серед населення. Унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі постраждала ціла сім’я. Загинула жінка 27 років.

Також читайте: Наслідки атаки "Шахедів" на Київщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Її 4-річний син з осколковими пораненнями обличчя доставлений до дитячої лікарні "Охматдит". Чоловік 59 років, дідусь, був прооперований, його стан задовільний. Перебуває у травматологічному відділені місцевої лікарні. 61-річна жінка, бабуся, отримала численні осколкові поранення та перебуває у місцевій лікарні під наглядом лікарів. Вся необхідна медична допомога надається.

В Обухівському районі зруйновано житловий будинок, вибито скління у семи багатоповерхових житлових будинках. Пошкоджені будівлі комунального підприємства, закладів освіти, Укрпошти, шиномонтажу, три приватні будинки та автомобілі.

У Фастівському районі зруйновано складські приміщення та господарча будівля, пошкоджено два приватних будинки.

Усі оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки ворога.

Дронова атака у ніч на 18 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що "шахеди" атакують Київщину: загинула жінка, двоє дорослих та дитина поранені в Обухівському районі. Також Цензор.НЕТ повідомляв, що уламки "Шахеда" впали в Голосіївському районі Києва: пошкоджено нежитлову будівлю.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 88 "Шахедів" із 273. Ще 128 дронів - локаційно втрачені.