УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8817 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака шахедів на Київщину
3 354 16

Київщину атакували понад 150 "Шахедів". Це один із наймасованіших обстрілів, - ОВА. ФОТОрепортаж

У ніч на 18 травня 2025 року війська РФ атакували територію Київської області понад 150 "Шахедами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, цей обстріл є одним із наймасованіших. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

наслідки атаки на Київщину
наслідки атаки на Київщину
наслідки атаки на Київщину
наслідки атаки на Київщину
наслідки атаки на Київщину
наслідки атаки на Київщину
наслідки атаки на Київщину
наслідки атаки на Київщину

На жаль, є жертви серед населення. Унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі постраждала ціла сім’я. Загинула жінка 27 років.

Також читайте: Наслідки атаки "Шахедів" на Київщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Її 4-річний син з осколковими пораненнями обличчя доставлений до дитячої лікарні "Охматдит". Чоловік 59 років, дідусь, був прооперований, його стан задовільний. Перебуває у травматологічному відділені місцевої лікарні. 61-річна жінка, бабуся, отримала численні осколкові поранення та перебуває у місцевій лікарні під наглядом лікарів. Вся необхідна медична допомога надається.

В Обухівському районі зруйновано житловий будинок, вибито скління у семи багатоповерхових житлових будинках. Пошкоджені будівлі комунального підприємства, закладів освіти, Укрпошти, шиномонтажу, три приватні будинки та автомобілі.

У Фастівському районі зруйновано складські приміщення та господарча будівля, пошкоджено два приватних будинки.

Усі оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки ворога.

Дронова атака у ніч на 18 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що "шахеди" атакують Київщину: загинула жінка, двоє дорослих та дитина поранені в Обухівському районі. Також Цензор.НЕТ повідомляв, що уламки "Шахеда" впали в Голосіївському районі Києва: пошкоджено нежитлову будівлю.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 88 "Шахедів" із 273. Ще 128 дронів - локаційно втрачені.

Автор: 

Київська область (4194) Шахед (1410)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
У мене одне питання - Де наші шахеди?
Нам ледь не щодня розказують про 100 млн дронів, які мають випалити рашку до тла.
А по факту - пшик
показати весь коментар
18.05.2025 12:50 Відповісти
+13
А Московщину,як завжди,атакували 0 дронів.... Розумію,не на часі....
показати весь коментар
18.05.2025 12:48 Відповісти
+10
Єлабугу ж розїбали, ГУР відзвітували, нагороди/премії отримали.. а шахеів все більше і більше...
показати весь коментар
18.05.2025 12:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Московщину,як завжди,атакували 0 дронів.... Розумію,не на часі....
показати весь коментар
18.05.2025 12:48 Відповісти
Єлабугу ж розїбали, ГУР відзвітували, нагороди/премії отримали.. а шахеів все більше і більше...
показати весь коментар
18.05.2025 12:50 Відповісти
а де можно прочитати що Алабугу розїбали?
показати весь коментар
18.05.2025 13:34 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3548436/zavod-v-yelabuzi-u-tatarstani-urazyly-**********-drony-23-kvitnya
показати весь коментар
18.05.2025 13:57 Відповісти
не треба вдавати із себе тупого. Уражено - це не значить знищено. Неможливо декількома дронами знищити вісім цехів загальною площею біля вісімнадцяти гектарів.
показати весь коментар
18.05.2025 14:57 Відповісти
У мене одне питання - Де наші шахеди?
Нам ледь не щодня розказують про 100 млн дронів, які мають випалити рашку до тла.
А по факту - пшик
показати весь коментар
18.05.2025 12:50 Відповісти
Так розумію після 6-го травня на росію нальотів вже не було. Видно бубося приготувалася до "перемир'я", а гроші потрачено на більш цікаві речі...
показати весь коментар
18.05.2025 13:04 Відповісти
Може Квартал шось веселеньке з цього приводу збацає?
показати весь коментар
18.05.2025 13:05 Відповісти
з 2019 бацання відригується
показати весь коментар
18.05.2025 13:54 Відповісти
Спєрмєнка ранєн, Прутіла кашляєт, патаму масковія спіт спакойна...
показати весь коментар
18.05.2025 13:09 Відповісти
На пепері, там ще 1 лям дерев і 5К зп вчителям
показати весь коментар
18.05.2025 13:27 Відповісти
Атакували шахеди з забороненими підсанкційними деталями, які зібрали на ураженому заводі.
показати весь коментар
18.05.2025 13:32 Відповісти
то зелений ******** збирається нашими ракетами у відповідь по кацапах вдарити?! із 3тисяч, як і зе-лупа обіцяла зробити цьогоріч, принаймні 200 мають бути готові!!
показати весь коментар
18.05.2025 13:41 Відповісти
Ракет немає, це можно пояснити демілітарізацією України, що розпочав Зеленський з 2019 року, Оманом, тощо. Відсутність дронів пояснити взагалі неможливо. Ну витратили кошти на марафон, на візити за кордон, на підписання сто пятьсот безпекових угод та всякої фігні, щось зжерли товстуни Єрмак та Умеров, але щось повинно залишитись?
показати весь коментар
18.05.2025 13:46 Відповісти
уви і ах але ото ж бо і воно
показати весь коментар
18.05.2025 13:55 Відповісти
хатят лі руϟϟкіє вайни...?

звичайно, що так..
бо вони вбивці та терористи..
показати весь коментар
18.05.2025 18:24 Відповісти
 
 