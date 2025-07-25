Наслідки удару РФ по Харкову: 14 постраждалих, встановлюється місцезнаходження 2 людей. ФОТОрепортаж (оновлено)

Унаслідок російського удару по Індустріальному району Харкова наразі відомо про 12 постраждалих, під завалами можуть перебувати люди.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог поцілив КАБом по медичному закладу.



На цей час відомо про 12 постраждалих, серед яких 12-річна дівчинка. Чотири людини госпіталізували.

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Також повідомляється, що під завали можуть перебувати ще троє людей – пацієнтів пошкодженої установи. Розбір завалів триває.

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На місці працюють ДСНС, правоохоронні органи, чергують бригади медиків. Усі, хто потребує, отримують кваліфіковану допомогу.

Оновлена інформація

Пізніше Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих в Індустріальному районі Харкова зросла до 14 осіб.

Співробітники ДСНС врятували 4 людей із пошкодженої будівлі медзакладу. Ще встановлюється місцезнаходження 2 людей.



Внаслідок обстрілу частково зруйновано третій поверх і дах будівлі, пошкоджено приватний будинок і 2 автомобілі.



Аварійно-рятувальна операція триває. На місці чергують бригади екстреної допомоги. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин росії.

Нагадаємо, сьогодні, 25 липня, рашисти вдарили КАБом по медзакладу в Харкові. Під ударом опинився Індустріальний район.

















