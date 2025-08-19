УКР
Безпілотники атакували Волгоград: на місцевому НПЗ спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти 19 серпня мешканці російського Волгограда заявили про атаку безпілотників та потужні вибухи. На нафтопереробному заводі спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що понад 15 вибухів почули сьогодні вночі жителі Волгограда і передмістя. За їхніми словами, було видно кілька спалахів від вибухів. Ймовірно, це результати роботи російської ППО, яка збивали українські дрони.

Через атаки українських безпілотників в аеропорту Волгограда введено план "Килим" - він не приймає і не відправляє рейси.

Згодом місцева влада заявила,  що уламки БпЛА впали на півдні міста. Це спричинило пожежу в лікарні №16 та на території нафтопереробного заводу.

Волгоград

"На півдні міста Волгограда внаслідок падіння уламків БпЛА виник спалах покрівлі будівлі одного з корпусів лікарні №16 та на території НПЗ. Для локалізації та гасіння загорянь на місці працюють пожежники", - розповів губернатор області Андрій Бочаров.

Він додав, що за попередніми даними, постраждалих немає.

Що відомо про НПЗ у Волгограді?

ТОВ "Лукойл-Волгограднафтопереробка" - найбільший нафтопереробний завод Волгоградської області та один із ключових активів ПАТ "Лукойл". Підприємство щорічно переробляють понад 15 млн. тонн нафти.

Завод спеціалізується на глибокій переробці нафти, виробництві бензину, дизельного та авіаційного палива, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.

Днями видання Bloomberg  повідомило, що нафтопереробний завод ПАТ "Лукойл" у Волгограді припинив завантаження нафти і став третім великим НПЗ у Росії, який зупинився після серії ударів українських дронів. Адже НПЗ вже неодноразово опинявся під ударами безпілотників.

14 серпня сили ППО  начебто відбили масовану атаку БПЛА на територію Волгоградської області. Внаслідок падіння уламків виникло розлиття та займання нафтопродуктів на Волгоградському НПЗ.

Також невідомі безпілотники атакували нафтопереробний завод у Волгоград у ніч проти 15 березня.

У лютому місцевим жителям російського Волгограда заборонили знімати "прильоти" і їхні наслідки після атаки українських безпілотників 3 лютого та 31 січня 2025 року на один із найбільших у РФ нафтопереробний завод.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нафтопровід "Дружба" відпочиває, - Мадяр повідомив про удар СБС по нафтоперекачувальній станці "Нікольскоє"

Автор: 

Волгоград (24) НПЗ (634) Удари по РФ (478)
+3
Хто? рузкіе? Плювати Їм на своїх і на все на цій планеті
19.08.2025 07:22 Відповісти
+2
Гори гори ясно, щоби не погасло !
19.08.2025 07:26 Відповісти
+1
Може після цього зупиниться?
19.08.2025 07:21 Відповісти
Потужно !
19.08.2025 07:21 Відповісти
Може після цього зупиниться?
19.08.2025 07:21 Відповісти
Хто? рузкіе? Плювати Їм на своїх і на все на цій планеті
19.08.2025 07:22 Відповісти
Гори гори ясно, щоби не погасло !
19.08.2025 07:26 Відповісти
тричі за тиждень - нормальна частота пішла.
19.08.2025 07:33 Відповісти
15 Лютих на один завод це гарно !
19.08.2025 07:37 Відповісти
Це, мабуть, з 2019 року, отими «РАКЕТАМИ», від зеленського, за 6 років його сидіння, на крипті та «дивними особами», в ОПУ КМУ ВРУ ГПУ ДБР СУДАХ ОДА ….
19.08.2025 07:36 Відповісти
Ніщо з ранку так не підбадьорює як новини по чергову палаючу нафтобазу на Московії.
19.08.2025 07:46 Відповісти
якось не коректно називати нафтобазою НПЗ, який займає площу у 600 гектарів.
19.08.2025 08:13 Відповісти
Палати та вибухати має вся Моськовія, від Кенігсберга до Анадиря !!))
19.08.2025 07:54 Відповісти
Так це ж було вже? Вчора казали - цей завод тепер місяць не працюватиме.
19.08.2025 07:55 Відповісти
Висновок: "Ибо нехер строить НПЗ вокруг бальниц!". Хоча, куди їм діваться? Специфіка розбудови цього міста - вздовж узбережжя Волги. Воно "довге, як собача пісня"... На сьогодні - близько 140 км у довжину. Поки проїдеш на поїзді - обісраться можна, бо він насилу проповзає через нього, за три години... Сам колись упевнився, коли провідники закрили на три години туалети, не попередивши зарані, пасажирів... Там у вагонах, ТАКЕ творилося!!!
От вони, спочатку, будують промоб"єкти на окраїні міста, а потім, коли житло будувать ніде, продовжують будівництво уже ЗА промоб"єктом. І мають житлові райони, в перемішку з промисловими...
19.08.2025 07:57 Відповісти
Дорозвідка, та добивання...
19.08.2025 08:04 Відповісти
 
 