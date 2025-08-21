УКР
"Цієї ночі російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів", - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл росіян. Окупанти били по підприємствах цивільної інфраструктури, а також по житлових будинках.

Про це повідомив український президент у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів. Витратили кілька крилатих ракет проти американського підприємства на Закарпатті. Це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції. Виробляли такі звичні побутові речі, як кавомашини. І це росіянам теж мішень. Дуже показово. Зараз на підприємстві ще гасять пожежу. Станом на цей час відомо про 15 людей, які постраждали від цього удару. Усім їм надано необхідну допомогу", - написав Зеленський.

Рятувальники працюють і в багатьох інших областях – від Запорізької до Волинської. Загалом за ніч проти України було застосовано 574 ударних БпЛА та 40 ракет. Значну частину вдалося збити.

"І цього удару росіяни завдали так, наче нічого взагалі не змінюється. Наче немає жодних зусиль світу, щоб зупинити цю війну. Потрібна реакція на це. Досі немає жодного сигналу з Москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини та завершувати цю війну. Потрібен тиск. Сильні санкції, сильні тарифи", - підсумував президент.

а ти на шо розраховував дятел зеленський , 18 р . ? Коли пхався на президенство , шо ти красивенько залишишся на посаді у ролі президента ?!!! от тобі ху* ,падло не вмієш захистити Україну суржик малороський , їди з посади !!!
21.08.2025 10:32 Відповісти
21.08.2025 10:35 Відповісти
Знести на фік нафтопроводи до портів Чорного моря та Балтийського ‼️та портові споруди .

а АЄРОПОРТи у раши знов працюють ?
21.08.2025 10:37 Відповісти
Президент бедоносец-мародер.
21.08.2025 10:50 Відповісти
Зеленський неодноразово казав про те , якщо він не в змозі
захистити Украіну і закінчити війну , то піде у відставку !!
Так іди і не просто іди , а тікай поки Украіна ще ціла
21.08.2025 11:13 Відповісти
 
 