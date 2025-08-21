"Цієї ночі російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів", - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл росіян. Окупанти били по підприємствах цивільної інфраструктури, а також по житлових будинках.

Про це повідомив український президент у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Про це повідомив український президент у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів. Витратили кілька крилатих ракет проти американського підприємства на Закарпатті. Це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції. Виробляли такі звичні побутові речі, як кавомашини. І це росіянам теж мішень. Дуже показово. Зараз на підприємстві ще гасять пожежу. Станом на цей час відомо про 15 людей, які постраждали від цього удару. Усім їм надано необхідну допомогу", - написав Зеленський.

Рятувальники працюють і в багатьох інших областях – від Запорізької до Волинської. Загалом за ніч проти України було застосовано 574 ударних БпЛА та 40 ракет. Значну частину вдалося збити.

"І цього удару росіяни завдали так, наче нічого взагалі не змінюється. Наче немає жодних зусиль світу, щоб зупинити цю війну. Потрібна реакція на це. Досі немає жодного сигналу з Москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини та завершувати цю війну. Потрібен тиск. Сильні санкції, сильні тарифи", - підсумував президент.

