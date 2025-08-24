УКР
Наслідки ворожих обстрілів Харківщини: двоє постраждалих, пошкоджено авто медичної допомоги. ФОТОрепортаж

Минулої доби росіяни завдавали ударів по Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах Харківської області, унаслідок чого є постраждалі та руйнування.

Про це розповіли поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, проти мирного населення росіяни застосовували ракети, керовані авіабомби та безпілотники різних типів. Пошкоджено та зруйновано цивільну інфраструктуру.

Так, у Куп'янському районі внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені автомобілі медичної допомоги, багатоквартирні та приватні будинки. У селищі Ківшарівка постраждали дві місцеві жительки.

Також читайте: Росіяни вбили двох людей і п’ятьох поранили за добу на Харківщині

Наслідки обстрілів Харківщини

На території Ізюмського району відбувся ворожий обстріл із застосуванням керованої авіаційної бомби. В результаті пошкоджено домоволодіння. Зазнали уражень приміщення ангару непрацюючої ферми.

На території Дергачівської громади внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, автомобіль.

Дивіться: Доба на Харківщині: росіяни атакували область ракетою та 9 БпЛА: загинуло 2 людей, пошкоджено 4 цивільних об’єкти. ФОТО

Через атаки БпЛА у селі Коротич загорівся склад цивільного підприємства. Пошкоджена сільськогосподарська техніка та автомобілі.

