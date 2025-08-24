Последствия вражеских обстрелов Харьковской области: двое пострадавших, поврежден автомобиль скорой помощи. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки россияне наносили удары по Харьковскому, Изюмскому и Купянскому районам Харьковской области, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.
Об этом рассказали полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, против мирного населения россияне применяли ракеты, управляемые авиабомбы и беспилотники различных типов. Повреждена и разрушена гражданская инфраструктура.
Так, в Купянском районе в результате вражеских обстрелов повреждены автомобили медицинской помощи, многоквартирные и частные дома. В поселке Ковшаровка пострадали две местные жительницы.
На территории Изюмского района состоялся вражеский обстрел с применением управляемой авиационной бомбы. В результате повреждены домовладения. Пострадали помещения ангара неработающей фермы.
На территории Дергачевской громады в результате обстрела повреждены частные дома, автомобиль.
Из-за атаки БпЛА в селе Коротич загорелся склад гражданского предприятия. Повреждена сельскохозяйственная техника и автомобили.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль