Дві групи українських дітей вдалося повернути із ТОТ. ФОТО
У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA – дві групи дітей та молодих людей повернулися з тимчасово окупованих територій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
"Команда Save Ukraine врятувала групу українських дітей, яких змушували відвідувати російські школи та зустрічатися з російськими військовими. Один із хлопців був незаконно відправлений до військового табору без згоди матері, інші перебували під постійною загрозою примусової мобілізації", - ідеться в повідомленні.
Також Українська мережа за права дитини допомогла іншим хлопцям вирватися з окупації. Вони жили в постійній небезпеці мобілізації та репресій, але сьогодні вже на вільній території України поруч із рідними.
Раніше Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що за сприяння Держави Катар Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій та Росії 83 дитини.
