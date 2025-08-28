УКР
Дві групи українських дітей вдалося повернути із ТОТ. ФОТО

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA – дві групи дітей та молодих людей повернулися з тимчасово окупованих територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Команда Save Ukraine врятувала групу українських дітей, яких змушували відвідувати російські школи та зустрічатися з російськими військовими. Один із хлопців був незаконно відправлений до військового табору без згоди матері, інші перебували під постійною загрозою примусової мобілізації", - ідеться в повідомленні.

Повернення дітей з окупації
Повернення дітей з окупації

Також Українська мережа за права дитини допомогла іншим хлопцям вирватися з окупації. Вони жили в постійній небезпеці мобілізації та репресій, але сьогодні вже на вільній території України поруч із рідними.

Раніше Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що за сприяння Держави Катар Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій та Росії 83 дитини.

Ці дітки мають більше національної свідомості та патріотизму, ніж наша доросла ухилянтська наволоч, яке преться в усі щілини, щоб полишити Україну напризволяще.
28.08.2025 19:33 Відповісти
Гарна новина...
28.08.2025 20:03 Відповісти
 
 