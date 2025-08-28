РУС
Две группы украинских детей удалось вернуть с ВОТ. ФОТО

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA - две группы детей и молодых людей вернулись с временно оккупированных территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

"Команда Save Ukraine спасла группу украинских детей, которых заставляли посещать российские школы и встречаться с российскими военными. Один из них был незаконно отправлен в военный лагерь без согласия матери, другие находились под постоянной угрозой принудительной мобилизации", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удалось вернуть молодую пару с младенцем с ВОТ Херсонщины на подконтрольную Украине территорию

Возвращение детей из оккупации
Возвращение детей из оккупации

Также Украинская сеть за права ребенка помогла другим подросткам вырваться из оккупации. Они жили в постоянной опасности мобилизации и репрессий, но сегодня уже на свободной территории Украины рядом с родными.

Читайте: Трамп и фон дер Ляйен договорились о сотрудничестве в возвращении похищенных детей

Ранее Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что при содействии Государства Катар Украине удалось вернуть с временно оккупированных территорий и России 83 ребенка.

Ці дітки мають більше національної свідомості та патріотизму, ніж наша доросла ухилянтська наволоч, яке преться в усі щілини, щоб полишити Україну напризволяще.
28.08.2025 19:33 Ответить
Гарна новина...
28.08.2025 20:03 Ответить
 
 