Две группы украинских детей удалось вернуть с ВОТ. ФОТО

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA - две группы детей и молодых людей вернулись с временно оккупированных территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

"Команда Save Ukraine спасла группу украинских детей, которых заставляли посещать российские школы и встречаться с российскими военными. Один из них был незаконно отправлен в военный лагерь без согласия матери, другие находились под постоянной угрозой принудительной мобилизации", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удалось вернуть молодую пару с младенцем с ВОТ Херсонщины на подконтрольную Украине территорию





Также Украинская сеть за права ребенка помогла другим подросткам вырваться из оккупации. Они жили в постоянной опасности мобилизации и репрессий, но сегодня уже на свободной территории Украины рядом с родными.

Читайте: Трамп и фон дер Ляйен договорились о сотрудничестве в возвращении похищенных детей

Ранее Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что при содействии Государства Катар Украине удалось вернуть с временно оккупированных территорий и России 83 ребенка.