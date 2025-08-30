УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11811 відвідувач онлайн
Новини Фото Фотошопи політиків
3 497 4

Полювання на Z-мамонта, вигідна пропозиція, остання надія кремля. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Good deal?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вбили 23 людини під час ракетного удару по Києву 28 серпня, зокрема дворічну Ангеліну. ФОТО

фотожаба

"Добра звістка" від Трампа

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США після масованого обстрілу РФ: Удари по житлових будинках та цивільних районах є неприйнятними. Трамп заявляв, що вбивства мають припинитися

фотожаба

Справедливе закінчення війни

фотожаба

На шляху до перемовин

фотожаба

Love is...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім прирівняв атаку РФ на Київ з ударами України по російських НПЗ

фотожаба

Велика різниця

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина забороняє в’їзд командиру ЗСУ, який керував атакою на нафтопровід "Дружба". ВIДЕО

фотожаба

... а потім ще

фотожаба

Рефлекс

фотожаба

Остання надія

фотожаба

Солодкі мрії

фотожаба

Вигідна пропозиція

фотожаба

"Мистецтво" та війна

фотожаба

Полювання на Z-мамонта

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Медведєв Дмитро (1942) Пєсков Дмитро (1743) політика (4718) путін володимир (24705) росія (67429) фотожаба (14175)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Да, уже давно тошнит от него
показати весь коментар
30.08.2025 10:03 Відповісти
Всем нужно меньше обращать внимание на его бредни, о которых он сам не вспомнит через час после их выблевывания. А то создали вокруг Гандони ауру великого политика, а он давно и глубоко больная сущность.
показати весь коментар
30.08.2025 12:19 Відповісти
ФОТОЖАБАМИ і СТРАТЕГІЧНОЮ ДЕМАГОГІЄЮ, ще ні одну війну не виграли.
показати весь коментар
30.08.2025 10:27 Відповісти
Переможник ти наш.
показати весь коментар
30.08.2025 10:50 Відповісти
 
 