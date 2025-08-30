РУС
2 460 3

Охота на Z-мамонта, выгодное предложение, последняя надежда Кремля. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Хорошая сделка?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты убили 23 человека во время ракетного удара по Киеву 28 августа, в том числе двухлетнюю Ангелину. ФОТО

фотожаба

"Хорошая весть" от Трампа

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США после массированного обстрела РФ: Удары по жилым домам и гражданским районам неприемлемы. Трамп заявлял, что убийства должны прекратиться

фотожаба

Справедливое окончание войны

фотожаба

На пути к переговорам

фотожаба

Love is...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый дом приравнял атаку РФ на Киев с ударами Украины по российским НПЗ

фотожаба

Большая разница

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия запрещает въезд командиру ВСУ, который руководил атакой на нефтепровод "Дружба". ВИДЕО

фотожаба

... а потом еще

фотожаба

Рефлекс

фотожаба

Последняя надежда

фотожаба

Сладкие мечты

фотожаба

Выгодное предложение

фотожаба

"Искусство" и война

фотожаба

Охота на Z-мамонта

Больше фотошопов смотрите здесь

Медведев Дмитрий (4132) Песков Дмитрий (1991) политика (7276) путин владимир (32095) россия (97011) фотожаба (14701)
Да, уже давно тошнит от него
30.08.2025 10:03 Ответить
ФОТОЖАБАМИ і СТРАТЕГІЧНОЮ ДЕМАГОГІЄЮ, ще ні одну війну не виграли.
30.08.2025 10:27 Ответить
Переможник ти наш.
30.08.2025 10:50 Ответить
 
 