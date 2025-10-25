Зеленський про ракетний удар по Києву: У партнерів є системи, щоб захистити Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Цієї ночі Росія знову атакувала Україну - цього разу десятками ударних дронів та дев’ятьма балістичними ракетами.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

РФ завдала комбінованого удару

Він нагадав, що вночі був ракетний удар по Києву.

"Відомо, що, на жаль, є загиблі. Десятки людей постраждали. І майже кожна атака проти наших людей – це комбіновані удари з балістикою. Лише від початку цього року по Україні Росія випустила близько 770 балістичних ракет і більше 50 "кинджалів", - зауважив глава держави.

Україні потрібні системи Patriot

За словами Зеленського, саме через такі атаки Україна приділяє особливу увагу системам Patriot, щоб мати змогу захистити наші міста від цього жахіття.

"Дуже важливо, щоб партнери, які мають можливість, реалізували те, про що ми говорили останніми днями. Жодна країна не має залишатися наодинці перед таким злом. Потрібно продовжувати співпрацю. Усе можна зробити: у партнерів є необхідні системи, і вони можуть уже зараз допомогти в захисті України.

Америка, Європа, країни G7 можуть допомогти зробити так, щоб такі удари більше не загрожували життю. На російську балістику потрібна відповідь сильних держав у реальній співпраці для захисту життя", - резюмував Зеленський.

Наслідки атаки

















Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Зеленський закликав Європу позичити Україні Patriot. Україна вже надала "Коаліції охочих" деталі своїх потреб в ППО. Зеленський наголошував, що Україна пропонує змінити порядок черги щодо поставок систем Patriot.

Також повідомлялося, що у ніч на 25 жовтня росіяни завдали балістичного удару по Києву. Влучання зафіксовані у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах. Також повідомлялося, що у Києві потужні вибухи та пожежі, є постраждалі.