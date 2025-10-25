Зеленський про ракетний удар по Києву: У партнерів є системи, щоб захистити Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Цієї ночі Росія знову атакувала Україну - цього разу десятками ударних дронів та дев’ятьма балістичними ракетами.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
РФ завдала комбінованого удару
Він нагадав, що вночі був ракетний удар по Києву.
"Відомо, що, на жаль, є загиблі. Десятки людей постраждали. І майже кожна атака проти наших людей – це комбіновані удари з балістикою. Лише від початку цього року по Україні Росія випустила близько 770 балістичних ракет і більше 50 "кинджалів", - зауважив глава держави.
Україні потрібні системи Patriot
За словами Зеленського, саме через такі атаки Україна приділяє особливу увагу системам Patriot, щоб мати змогу захистити наші міста від цього жахіття.
"Дуже важливо, щоб партнери, які мають можливість, реалізували те, про що ми говорили останніми днями. Жодна країна не має залишатися наодинці перед таким злом. Потрібно продовжувати співпрацю. Усе можна зробити: у партнерів є необхідні системи, і вони можуть уже зараз допомогти в захисті України.
Америка, Європа, країни G7 можуть допомогти зробити так, щоб такі удари більше не загрожували життю. На російську балістику потрібна відповідь сильних держав у реальній співпраці для захисту життя", - резюмував Зеленський.
Наслідки атаки
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Зеленський закликав Європу позичити Україні Patriot. Україна вже надала "Коаліції охочих" деталі своїх потреб в ППО. Зеленський наголошував, що Україна пропонує змінити порядок черги щодо поставок систем Patriot.
Також повідомлялося, що у ніч на 25 жовтня росіяни завдали балістичного удару по Києву. Влучання зафіксовані у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах. Також повідомлялося, що у Києві потужні вибухи та пожежі, є постраждалі.
Десятки, сотні тисяч можна назбирати по Світу тих, хто просто хоче допомогти нам знищити кацапів, розуміючи, яке то зло - московія.
Мільйони можна зібрати для війні на нашому боці тих, кому байдуже за кого воювати. Але краще за нас, ніж проти нас.
В себе треба такі системи під асфальтом "великого крадівництва" пошукати. Вони там є!
Тільки у 2021 "сховали" під асфальт ракетних систем на ~14 лярдів€!
2). Не країна,а зєленський 7й рік виробляє "одні хрипаті відосики.
Може саме для цього його обрали 73% ,на 5 році війни,повторюючи за уйлом "любой кроме Порошенко!"?
... шлях найвеличнішого дорговказу (правільне закінченя)"приземляться у тихих і теплих країнах,можливо НАТО,або тих,звідки нема екстрадиції".
Так реалістичніше.
Там вони!
"Я відкрию вам маленьку таємницю, що його (Демченка. - Ред.) не звільнено. Він працює у Службі зовнішньої розвідки. Він нібито там радник, але насправді він керує Службою зовнішньої розвідки", - сказав Червінський. Джерело: https://censor.net/ua/n3414354.
Не існує тієї зброї яка може захистити на 100% від того, що падає зі стратосфери .
Можут мінімізувати - так . Але у балістики дуже короткий час "вільного падіння" - це 30 секунд ... Від балістики рятує тільки й виключно бомбосховище . А це компітенція Клічка у Київі . Це київська влада повинна була замість офісів, замість новобудов копати бомбосховища . 3 роки на це було .
Питання в тому, чому на четвертий рік війни після освоєння зеленою владою сотень мільярдів доларів, виділених нам західними партнерами, таких систем немає в України???
***** їх грабує - вони пляшуть.
зелена ***** їх підставляє під кацапнячи танки? - вони пляшуть!
але в окопах сидять, матюкаються і стріляють русню як мама наказали - до здоху за Україну!
соплі на салфетці,- вимагателі, нічого не робителі, крадії наданого!