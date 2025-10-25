УКР
Зеленський про ракетний удар по Києву: У партнерів є системи, щоб захистити Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Цієї ночі Росія знову атакувала Україну - цього разу десятками ударних дронів та дев’ятьма балістичними ракетами.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

РФ завдала комбінованого удару

Він нагадав, що вночі був ракетний удар по Києву.

"Відомо, що, на жаль, є загиблі. Десятки людей постраждали. І майже кожна атака проти наших людей – це комбіновані удари з балістикою. Лише від початку цього року по Україні Росія випустила близько 770 балістичних ракет і більше 50 "кинджалів", - зауважив глава держави.

Україні потрібні системи Patriot

За словами Зеленського, саме через такі атаки Україна приділяє особливу увагу системам Patriot, щоб мати змогу захистити наші міста від цього жахіття.

"Дуже важливо, щоб партнери, які мають можливість, реалізували те, про що ми говорили останніми днями. Жодна країна не має залишатися наодинці перед таким злом. Потрібно продовжувати співпрацю. Усе можна зробити: у партнерів є необхідні системи, і вони можуть уже зараз допомогти в захисті України.

Америка, Європа, країни G7 можуть допомогти зробити так, щоб такі удари більше не загрожували життю. На російську балістику потрібна відповідь сильних держав у реальній співпраці для захисту життя", - резюмував Зеленський.

Наслідки атаки

Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Зеленський закликав Європу позичити Україні Patriot. Україна вже надала "Коаліції охочих" деталі своїх потреб в ППО. Зеленський наголошував, що Україна пропонує змінити порядок черги щодо поставок систем Patriot.

Також повідомлялося, що у ніч на 25 жовтня росіяни завдали балістичного удару по Києву. Влучання зафіксовані у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах. Також повідомлялося, що у Києві потужні вибухи та пожежі, є постраждалі.

Зеленський Володимир (25957) Київ (20356) обстріл (31526)
Топ коментарі
+27
Партнери,в усьому винні партнери.Ну і,звісно,ще Порошенко!
показати весь коментар
25.10.2025 13:06 Відповісти
+23
показати весь коментар
25.10.2025 13:06 Відповісти
+15
В яких партнерів? Потребує уточненя!
В себе треба такі системи під асфальтом "великого крадівництва" пошукати. Вони там є!
Тільки у 2021 "сховали" під асфальт ракетних систем на ~14 лярдів€!
показати весь коментар
25.10.2025 13:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Партнери,в усьому винні партнери.Ну і,звісно,ще Порошенко!
показати весь коментар
25.10.2025 13:06 Відповісти
І Клічко.
показати весь коментар
25.10.2025 13:12 Відповісти
Захищати в першу чергу потрібно не Київ, а війська на фронті! Досить вже тягнути все ППО в Київ!
показати весь коментар
25.10.2025 15:41 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
25.10.2025 15:43 Відповісти
Не у всьому. Але якщо б це дійсно були партнери, а не ,,партнери,, то 500 мільйонна коаліція тих хто на словах разом з нами вже б давно помножила на ноль світового розбишаку. А по факту 30 мільйонів українців наодинці проти великої Кацапії. Коли ловлять одного злочинця то проти нього натовп правоохоронців. У нашому випадку ці світові правоохоронці сховалися за тином та чекають поки жертву розіпнуть.
показати весь коментар
25.10.2025 13:15 Відповісти
Во-українці мріють щоб замість них хтось воював.Про що і мова-винні в усьому партнери.
показати весь коментар
25.10.2025 13:30 Відповісти
Не замість нас, а разом з нами. Якби Ви знали, як додало наснаги, коли я торік на КМБ біля Дніпра бачив багато колумбасів, поляків, американців, канадців. Знаю, що у світі дуже багато тих, хто готові за нас воювати. Але перепон для цього безліч, а сприяння - мізер.
Десятки, сотні тисяч можна назбирати по Світу тих, хто просто хоче допомогти нам знищити кацапів, розуміючи, яке то зло - московія.
Мільйони можна зібрати для війні на нашому боці тих, кому байдуже за кого воювати. Але краще за нас, ніж проти нас.
показати весь коментар
25.10.2025 14:33 Відповісти
Так може "збирати" наша влада має?Чи всетаки "партнери"?
показати весь коментар
25.10.2025 16:05 Відповісти
Ну а хто залишив це все ? Хто ж знав « до того», шо Зеленьськiй нe втече на таксi…, а так усе класно придумано було…, Компетентний тимчасово ховается за рогом, Зеленьськiй перемогае,( бо ж демократiя в нас), тут тимчасове таке коротусеньке СВО, ( бо лiзе НАТО з погрозами, а треба мiттево реагувати), початок заворушень, Крим цап-царап, перехiд у Крим- хвать , Зеленьськiй тiкае на таксі, із за рога весь такий красивий компетентний у білому костюмi, пару днів - парад, кінець , бо « один народ»
показати весь коментар
25.10.2025 13:55 Відповісти
Це піздєц.....
показати весь коментар
25.10.2025 14:03 Відповісти
Дядьку, що Ви курите?
показати весь коментар
25.10.2025 14:27 Відповісти
Посмотрите на дату его регистрации. Вы спрашиваете у очередного одноразового бота, который чудом продержался здесь аж 5 дней
показати весь коментар
25.10.2025 15:08 Відповісти
Дивні ви, що він сказав не так?
показати весь коментар
25.10.2025 14:11 Відповісти
Цікаво! Верховний ще у Британії чи уже повернувся і знову керує військами....?
показати весь коментар
25.10.2025 13:06 Відповісти
методичку від кураторів отримав....
показати весь коментар
25.10.2025 13:12 Відповісти
показати весь коментар
25.10.2025 13:06 Відповісти
показати весь коментар
25.10.2025 13:35 Відповісти
Але партнери чомусь не хочуть захищати Україну
показати весь коментар
25.10.2025 13:08 Відповісти
А навіщо їм це?
показати весь коментар
25.10.2025 13:10 Відповісти
вони і війну закінчувати не поспішають......прийде час випливе все те гівно яке від нас ховають,наприклад про дії меркель під час окупації Криму,цікаво ж...партнери вони як вовки тамбовські
показати весь коментар
25.10.2025 13:15 Відповісти
А як вони можуть "закінчити"?
показати весь коментар
25.10.2025 13:31 Відповісти
наприклад,зробити все що обіцяли ЯК СЛІД.....а не просто для інфошуму
показати весь коментар
25.10.2025 13:47 Відповісти
А як "слід"?Прийти і воювати замість нас?
показати весь коментар
25.10.2025 14:04 Відповісти
слів для вас більш нема,ви старайтесь і колись обов'язково вийде....
показати весь коментар
25.10.2025 14:09 Відповісти
Так. І ще блазня обдовбаного, вбивцю - торчка з крісла викинуть. А, ні, не викинуть, бо туди його всадив "народ". Демократія ж! Все одно, нехай воюють. І гроші дають. Побільше. І ще більше! І не питають, куди вони пішли. Бо війна. А у міндичів діти є. І їм теж конче треба золоті унітази.
показати весь коментар
25.10.2025 14:14 Відповісти
при цьому відмовляться від верховенства власних інтересів....але ж так не буде бо бабло перемогає зло
показати весь коментар
25.10.2025 13:50 Відповісти
В яких партнерів? Потребує уточненя!
В себе треба такі системи під асфальтом "великого крадівництва" пошукати. Вони там є!
Тільки у 2021 "сховали" під асфальт ракетних систем на ~14 лярдів€!
показати весь коментар
25.10.2025 13:09 Відповісти
За 20-21 роки всього було витрачено на дорожне будівництво 10 млрд дол.
показати весь коментар
25.10.2025 13:15 Відповісти
Больше. Только прямые траты за 2 года были 298 млрд. грн. Можете подсчитать сколько это по тому курсу. Плюс перераспределение "неиспользованных" средств ковидного фонда и оборонки. Выйдет всего даже больше 14 млрд. баксов.
показати весь коментар
25.10.2025 15:00 Відповісти
А чого в тебе, мразь гундоса, ніхріна немає, а все є "у партнерів"? І якого біса ти, з голою сракою, постійно ескалюєш війну, якщо не здатен захистити навіть свою столицю, кончений ти дегенерат?!
показати весь коментар
25.10.2025 13:10 Відповісти
і це при тому що вже 4 рік війни...країна виробляє одні хрипаті відосики
показати весь коментар
25.10.2025 13:17 Відповісти
Блазень - не країна.
показати весь коментар
25.10.2025 14:16 Відповісти
1). Не 4,а 12 рік війни.
2). Не країна,а зєленський 7й рік виробляє "одні хрипаті відосики.
Може саме для цього його обрали 73% ,на 5 році війни,повторюючи за уйлом "любой кроме Порошенко!"?
показати весь коментар
25.10.2025 16:00 Відповісти
"СВОЮ столицю"? Це такий жарт?
показати весь коментар
25.10.2025 14:15 Відповісти
Кажуть шо в них гранати не тієї системи - ми їх не осилим
показати весь коментар
25.10.2025 13:13 Відповісти
ПРЕЗИДЕНТЕ---виконуйте свої обовязки,захищайте державу,а не попусту базікайте!!!!!
показати весь коментар
25.10.2025 13:13 Відповісти
Питання: де наша балістика по москві? Де наші балістичні пакети( у ракетній державі) за 12 років війни? Навіть задріпані хусіти,в шльопанцях, атакують балістикою Ізраїль!!!
показати весь коментар
25.10.2025 13:15 Відповісти
там де і все інше,в розігрітих коксом фантазіях,іноді здається що він сам вірить в те що несе.....
показати весь коментар
25.10.2025 13:18 Відповісти
Недовго вже чекати того дня, коли тисячі "фламіндічів" за наказом світлосяйного лідора ********** серед ночі стартують одночасно з пускових установок по всій Україні і згідно освітлюючого їхній шлях найвеличнішого дороговказу нанесуть потужно-незламний удар в саме серце кацапстану! Як тільки в жОПу підвезуть свіжий груз чудодійного порошку з Колумбії, так все одразу й станеться!
показати весь коментар
25.10.2025 14:35 Відповісти
Невірна кінцівка!
... шлях найвеличнішого дорговказу (правільне закінченя)"приземляться у тихих і теплих країнах,можливо НАТО,або тих,звідки нема екстрадиції".
Так реалістичніше.
показати весь коментар
25.10.2025 16:07 Відповісти
Де? Під асфальтом зє шукали?
Там вони!
показати весь коментар
25.10.2025 16:02 Відповісти
Все правильно Лідор каже. Ще треба мобілізацію відмінити і кордони відкрити. Нехай теж партнери солдатів присилають
показати весь коментар
25.10.2025 13:16 Відповісти
перерахували святі речі країни епохи коксовогогамадрілопітека....
показати весь коментар
25.10.2025 13:20 Відповісти
Ця гоп-компанія чітко знає, що незабаром почнеться повномасштабне вторгнення із докладів своєї та іноземних розвідок. Тілько США 28 разів надавала факти про напрямки, сили, которі нанесуть удар по території України і т. п.. Розвідки Європи 40 разів надавали інфу про вторгнення, але ця хрипата нікчема, оточивши себе такими ж, як сам, ментальними кацапами, на фото: єрмак ("Козир" він же "Тімофєєв") та демченко - головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у 2020 році заявив: "Я зараз конкретно кажу про Руслана Демченка. Я переконаний, що це російський шпигун, який зливає інформацію наших спецслужб". Джерело: https://censor.net/ua/n3414354 ..., а далі слова полковника Червінського, - ... У вересні 2021 року за 4 місяці до вторгнення РФ, було "розігнано Департамент у Службі зовнішньої розвідки", який займався росією. Це, за словами Червінського, було зроблено за вказівкою Демченка (тоді першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. - Ред.).

"Я відкрию вам маленьку таємницю, що його (Демченка. - Ред.) не звільнено. Він працює у Службі зовнішньої розвідки. Він нібито там радник, але насправді він керує Службою зовнішньої розвідки", - сказав Червінський. Джерело: https://censor.net/ua/n3414354.
показати весь коментар
25.10.2025 13:20 Відповісти
Забув до тексту ( вище) прикріпити фото "героїв":
показати весь коментар
25.10.2025 13:21 Відповісти
якісь підприємства знищують чи склади
показати весь коментар
25.10.2025 13:20 Відповісти
Ніяке ППО в світі не здатне захистити на 100% якщо не бити у відповідь. Тільки знищення рашистських заводів які виробляють дрони і ракети, а також літаки і енергетику зможуть суттєво послабити рашистські обстріли
показати весь коментар
25.10.2025 13:35 Відповісти
А так )(уйло побачило що ніяких 3000 фламінго і довгих нептунів в ЗЕ немає і нічого по моцкві не прилетіло в відповідь тому далі будуть ще жорстокіші і масованіші обстріли українських міст і енергетики
показати весь коментар
25.10.2025 13:51 Відповісти
Брехня повна .

Не існує тієї зброї яка може захистити на 100% від того, що падає зі стратосфери .
Можут мінімізувати - так . Але у балістики дуже короткий час "вільного падіння" - це 30 секунд ... Від балістики рятує тільки й виключно бомбосховище . А це компітенція Клічка у Київі . Це київська влада повинна була замість офісів, замість новобудов копати бомбосховища . 3 роки на це було .
показати весь коментар
25.10.2025 13:38 Відповісти
Якщоб Зеленський жив гіпотетично 1000 років, це був би день бабака всі ці тисячу років карл всі 1000! і він не втомився б навіть !
показати весь коментар
25.10.2025 13:39 Відповісти
А скільки Україна запустила по ерефії в 2025 році штормів,скальпів? Вільх, Фламінгів, власної балістики?
показати весь коментар
25.10.2025 13:43 Відповісти
псіна зелена, перестань ******* і захисти хоч б Київ - ******* перестань, клептоман їбучий.
показати весь коментар
25.10.2025 13:54 Відповісти
Ну ОК, тауруси, томагавки та атакамси не даєте. Ну хоч петріоти можна дати? І не символічних 7-8 батарей, а хоча б 20 систем?
показати весь коментар
25.10.2025 14:08 Відповісти
Раньше не раз уже писали. Это дорогие системы, с дорогими ракетами. Их в принципе не может быть много. Думаете европейцы их прячут от Украины?
показати весь коментар
25.10.2025 14:28 Відповісти
Зеленський про ракетний удар по Києву: У партнерів є системи, щоб захистити Україну. Джерело: https://censor.net/ua/p3581622

Питання в тому, чому на четвертий рік війни після освоєння зеленою владою сотень мільярдів доларів, виділених нам західними партнерами, таких систем немає в України???
показати весь коментар
25.10.2025 14:31 Відповісти
українці страшні люде - ***** вибирають і пляшуть!
***** їх грабує - вони пляшуть.
зелена ***** їх підставляє під кацапнячи танки? - вони пляшуть!
але в окопах сидять, матюкаються і стріляють русню як мама наказали - до здоху за Україну!
показати весь коментар
25.10.2025 14:45 Відповісти
Мовчав би краще вавагавк, а то своїми виступами тільки дразнить адекватних людей
показати весь коментар
25.10.2025 14:47 Відповісти
Так вавагавк патякає для своє аудитрорії. На 2019 рік в нього було 73% від проголосувавших, так що є ще кому по вухах їздити.
показати весь коментар
25.10.2025 15:07 Відповісти
думка з запоребріка - не ті люди в Україні при владі, що б когось до чогось примусивати.
соплі на салфетці,- вимагателі, нічого не робителі, крадії наданого!
показати весь коментар
25.10.2025 15:09 Відповісти
зелена фламінга два на словах 3000 км, 1150 вибухівки, але ніхто нікуди не летить - зелене ротом...
показати весь коментар
25.10.2025 15:23 Відповісти
 
 