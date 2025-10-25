Сирський відвідав Покровський напрямок: визначив завдання з посилення оборони та нагородив воїнів. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з командирами армійських корпусів, бригад, військових частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку та безпосередньо в районі міста Покровськ.

"Заслухав доповіді щодо оперативної обстановки. Обговорили комплекс питань з метою посилення стійкості нашої оборони, недопущення подальшого просування противника", - повідомив Сирський.

Актуальні завдання

пошуку і знищення окремих ворожих диверсійних груп,

знищення та взяття в полон противника, що перебуває в оточенні.

Забезпечення військ

Працюємо над забезпеченням наших військ усім необхідним, зокрема над підвищенням ефективності боротьби з БпЛА та артилерією противника. Для цього віддав необхідні розпорядження.

Важливість правди в доповідях

Вкотре наголосив командирам всіх рівнів про недопустимість у доповідях викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації. Нечесність має надто високу ціну - життя наших воїнів. Моя перша вимога - правда, якою б вона не була.

Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром", - наголосив Сирський.

Вручення нагород

Також під час поїздки виконав почесну місію – вручив нагороди військовослужбовцям угруповання Сил безпілотних систем.

"Дякую воїнам за стійкість, результативність, професіоналізм. Працюємо разом для спільної мети. Слава Україні!", - резюмував Головнокомандувач.

