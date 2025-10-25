УКР
Сирський відвідав Покровський напрямок: визначив завдання з посилення оборони та нагородив воїнів. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з командирами армійських корпусів, бригад, військових частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку та безпосередньо в районі міста Покровськ.

"Заслухав доповіді щодо оперативної обстановки. Обговорили комплекс питань з метою посилення стійкості нашої оборони, недопущення подальшого просування противника", - повідомив Сирський.

Актуальні завдання

  •  пошуку і знищення окремих ворожих диверсійних груп,
  • знищення та взяття в полон противника, що перебуває в оточенні.

Забезпечення військ

Працюємо над забезпеченням наших військ усім необхідним, зокрема над підвищенням ефективності боротьби з БпЛА та артилерією противника. Для цього віддав необхідні розпорядження.

Важливість правди в доповідях

Вкотре наголосив командирам всіх рівнів про недопустимість у доповідях викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації. Нечесність має надто високу ціну - життя наших воїнів. Моя перша вимога - правда, якою б вона не була.

Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром", - наголосив Сирський.

Вручення нагород

Також під час поїздки виконав почесну місію – вручив нагороди військовослужбовцям угруповання Сил безпілотних систем.

"Дякую воїнам за стійкість, результативність, професіоналізм. Працюємо разом для спільної мети. Слава Україні!", - резюмував Головнокомандувач.

Крім фото де Роберт - всі інші як "квартал 95"
показати весь коментар
25.10.2025 20:48 Відповісти
А з котом?
показати весь коментар
25.10.2025 20:56 Відповісти
Якщо ловить там "мишей" і "крис" (можливо)- то я завжди за котиків ...
показати весь коментар
25.10.2025 21:04 Відповісти
А верховний ішак що вже "навоювався"? Нема Залужного - не стало перемог. І, звичайно, нема ішака з екскурсією та нагородами. Тепер "лаври"- для троянського коня.
показати весь коментар
25.10.2025 20:57 Відповісти
на жаль визначати завдання вміє практично кожен. А забезпечити їх викоання ні. Що з того що зеля грозив блекаутом мацкві, якщо немає для цього засобів. Війна це не театр. Репетицій, антрактів та овацій не буде
показати весь коментар
25.10.2025 21:07 Відповісти
Ага, життя наших воїнів - саме про це він і думає. Вірю,я повірив.
показати весь коментар
25.10.2025 21:09 Відповісти
 
 