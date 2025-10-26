Унаслідок ворожих атак постраждали дві людини на Херсонщині, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати цивільну інфраструктуру Херсонської області, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції України в Херсонській області, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що під ворожим вогнем опинилися Херсон, Антонівка, Садове, Софіївка, Станіслав, Широка Балка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Придніпровське, Томина Балка, Берислав, Нова Шестірня, Новорайськ, Одрадокамʼянка, Ольгівка, Тягинка, Львове, Бургунка.

Зафіксовано пошкодження 10 об’єктів: чотирьох приватних будинків, чотирьох багатоквартирних будинків, адміністративної будівлі та автопідприємства.

Чим атакувала армія РФ

Як зазначається, ворог застосовував:

артилерію,

міномети,

FPV-дрони,

безпілотники зі скидами,

БПЛА типу "Шахед" і "Молнія".

Атаки на Херсон

У Херсоні окупанти вдарили дроном типу "Молнія" по багатоквартирному будинку, внаслідок чого постраждала 50-річна місцева жителька. Вона дістала мінно-вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму та контузію. Постраждалій надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася.

У цьому ж районі ворожий удар пошкодив адміністративну будівлю.

Крім цього, у місті артилерійським вогнем пошкоджено три багатоквартирні будинки та два приватні будинки.

У Корабельному районі Херсона внаслідок артилерійського удару постраждало автопідприємство.

Удари по населених пунктах області

У Білозерці 79-річна жінка звернулася до лікарні з травмами, яких зазнала напередодні на подвір’ї власного будинку внаслідок скиду боєприпаса з дрона. У неї діагностували мінно-вибухову травму та струс головного мозку. Наразі жінка перебуває у неврологічному відділенні лікарні.

Також окупанти атакували житловий квартал Білозерки ударним дроном, унаслідок чого пошкоджено два приватні будинки.

У Томиній Балці артилерійським обстрілом зруйновано приватний будинок.

Підрив на міні

В Антонівці на міну типу "Пелюстка" наступила 71-річна жінка. Поліцейські евакуювали поранену та доправили до лікарні. Вона дістала мінно-вибухову травму та уламкове поранення нижньої кінцівки.

