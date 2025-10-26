В результате вражеских атак пострадали два человека в Херсонской области, повреждены жилые дома и инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать гражданскую инфраструктуру Херсонской области, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Украины в Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что под вражеским огнем оказались Херсон, Антоновка, Садовое, Софиевка, Станислав, Широкая Балка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс, Приднепровское, Томина Балка, Берислав, Новая Шестирня, Новорайск, Отрадокаменка, Ольговка, Тягинка, Львовское, Бургунка.

Зафиксировано повреждение 10 объектов: четырех частных домов, четырех многоквартирных домов, административного здания и автопредприятия.

Чем атаковала армия РФ

Как отмечается, враг применял:

артиллерию,

минометы,

FPV-дроны,

беспилотники со сбрасываниями,

БПЛА типа"Шахед" и "Молния".

Атаки на Херсон

В Херсоне оккупанты ударили дроном типа "Молния" по многоквартирному дому, в результате чего пострадала 50-летняя местная жительница. Она получила минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и контузию. Пострадавшей оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

В этом же районе вражеский удар повредил административное здание.

Кроме этого, в городе артиллерийским огнем повреждены три многоквартирных дома и два частных дома.

В Корабельном районе Херсона в результате артиллерийского удара пострадало автопредприятие.

Удары по населенным пунктам области

В Белозерке 79-летняя женщина обратилась в больницу с травмами, которые получила накануне во дворе собственного дома в результате сбрасывания боеприпаса с дрона. У нее диагностировали минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга. Сейчас женщина находится в неврологическом отделении больницы.

Также оккупанты атаковали жилой квартал Белозерки ударным дроном, в результате чего повреждены два частных дома.

В Томиной Балке артиллерийским обстрелом разрушен частный дом.

Подрыв на мине

В Антоновке на мину типа "Лепесток" наступила 71-летняя женщина. Полицейские эвакуировали раненую и доставили в больницу. Она получила минно-взрывную травму и осколочное ранение нижней конечности.

