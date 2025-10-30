Унаслідок нічного удару по Київщині поранена жінка, найбільші руйнування — у Бориспільському районі. ФОТОрепортаж

Росіяни вночі атакували Київщину шахедами. Наслідки фіксуємо в чотирьох районах Київщини — найбільші у Бориспільському.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

Поранено жінку

Як повідомляв раніше, одна жителька отримала поранення. Її вже прооперовано, стан стабільний. Уся необхідна допомога надається.

Також дивіться: Окупанти атакували Київщину дронами: постраждали люди та будівлі. ФОТО

Пошкодження фіксуються в 4 районах

Бориспільський

Тут пошкоджено 12 приватних будинків, вибито вікна у 5 багатоповерхівках. Пошкоджено будівлі магазину, закладу харчування та чотирьох підприємств. Знищено два автомобілі, пошкоджено ще 12 авто та 8 автобусів.

Білоцерківський - пошкоджено два приватні будинки.

Броварський - пошкоджено два приватні будинки.

Бучанський пошкоджено один приватний будинок

Також читайте: Вже встановлено 75 російських військових, які вбивали цивільних у Бучі. Була команда знищити українців як небажану націю, - Офіс генпрокурора

"Разом із представниками місцевої влади, ДСНС, поліцією, соціальними та комунальними службами працюємо безпосередньо на місцях ворожих атак. Триває ліквідація наслідків, проводиться оцінка пошкоджень житлових будинків, надається необхідна допомога постраждалим", - повідомив Калашник.

Калашник зауважив, що жоден мешканець не залишиться без допомоги.

"Попри спроби ворога зламати наш регіон — ми працюємо, ми відновлюємо, ми допомагаємо. Київщина тримає стрій", - наголосив посадовець.

Також читайте: Жінка під час конфлікту з військовими ТЦК та поліціянтами вдарила правоохоронця палицею по голові, її затримали















Нічний обстріл 30 жовтня

У ніч на 30 жовтня в усіх областях України оголошували повітряну тривогу через ворожі безпілотники і ракетну небезпеку.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі