В результате ночного удара по Киевской области ранена женщина, самые большие разрушения - в Бориспольском районе. ФОТОрепортаж

Россияне ночью атаковали Киевскую область шахедами. Последствия фиксируются в четырех районах Киевской области — самые серьезные в Бориспольском.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник.

Ранена женщина

Как сообщалось ранее, одна жительница получила ранения. Ее уже прооперировали, состояние стабильное. Вся необходимая помощь оказывается.

Повреждения фиксируются в 4 районах

Бориспольский

Здесь повреждены 12 частных домов, выбиты окна в 5 многоэтажках. Повреждены здания магазина, заведения питания и четырех предприятий. Уничтожены два автомобиля, повреждены еще 12 автомобиля и 8 автобусов.

Белоцерковский - повреждены два частных дома.

Броварской - повреждены два частных дома.

Бучанский поврежден один частный дом

"Вместе с представителями местной власти, ГСЧС, полицией, социальными и коммунальными службами работаем непосредственно на местах вражеских атак. Продолжается ликвидация последствий, проводится оценка повреждений жилых домов, оказывается необходимая помощь пострадавшим", - сообщил Калашник.

Калашник отметил, что ни один житель не останется без помощи.

"Несмотря на попытки врага сломить наш регион — мы работаем, мы восстанавливаем, мы помогаем. Киевская область держит строй", - подчеркнул чиновник.

Ночной обстрел 30 октября

В ночь на 30 октября во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за вражеских беспилотников и ракетной опасности.

