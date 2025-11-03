Удар по Туапсе: щонайменше два влучання у трубопровід нафтоналивного термінала "Транснефті". СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

У мережі з’явилися супутникові знімки, що демонструють наслідки атаки українських дронів по порту Туапсе у ніч на 2 листопада.

Як повідомляє телеграм-канал Exilenova+, супутники Airbus зафіксували щонайменше два влучання у трубопровід нафтоналивного термінала "Транснефть", інформує Цензор.НЕТ.

Також було пошкоджено нафтовий танкер, що стояв біля причалу. Через якість знімків поки що неможливо точно оцінити ступінь руйнувань.

Після атаки повідомлялося про витік нафтопродуктів у море.

Інфраструктура термінала

Нафтовий термінал у Туапсе розташований в акваторії Туапсинського морського порту (Краснодарський край) та експлуатується компанією АТ "Чорномортранснафта", яка входить до структури ПАТ "Транснефть".

Цей термінал є одним із ключових експортних пунктів півдня Росії, через нього відвантажують нафту на зовнішні ринки, зокрема до країн Середземномор’я та Азії.

Причал, що зазнав пошкоджень, введено в експлуатацію у 2013 році. Його потужність - до 7 мільйонів тонн продукції на рік, він здатен приймати судна завдовжки до 250 метрів з осадкою до 15 метрів.

Що відомо про атаку на термінал?

У ніч на неділю, 2 листопада, безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Під атакою опинилося портове місто Туапсе. Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ у взаємодії з іншими Силами безпеки та оборони вразили танкер і навантажувальну інфраструктуру нафтового термінала.

За даними спецслужб, зафіксовано п’ять влучань безпілотників. Унаслідок прильотів загорівся танкер та виведено з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, що здійснюють завантаження та розвантаження танкерів. Пошкоджено також портові будівлі.

За інформацією речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, на момент удару в терміналі перебували щонайменше три судна.

