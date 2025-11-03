УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9717 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
1 689 8

Удар по Туапсе: щонайменше два влучання у трубопровід нафтоналивного термінала "Транснефті". СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

У мережі з’явилися супутникові знімки, що демонструють наслідки атаки українських дронів по порту Туапсе у ніч на 2 листопада.

Як повідомляє телеграм-канал Exilenova+, супутники Airbus зафіксували щонайменше два влучання у трубопровід нафтоналивного термінала "Транснефть", інформує Цензор.НЕТ.

Удар дронів по Туапсе: Знімки показали влучання у трубопровід "Транснефть"

Також було пошкоджено нафтовий танкер, що стояв біля причалу. Через якість знімків поки що неможливо точно оцінити ступінь руйнувань.

Після атаки повідомлялося про витік нафтопродуктів у море.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уражено Саратовський НПЗ та логістичні об’єкти армії РФ в окупованих Розкішному і Довжанську на Луганщині, - Генштаб

Інфраструктура термінала

Нафтовий термінал у Туапсе розташований в акваторії Туапсинського морського порту (Краснодарський край) та експлуатується компанією АТ "Чорномортранснафта", яка входить до структури ПАТ "Транснефть".

Цей термінал є одним із ключових експортних пунктів півдня Росії, через нього відвантажують нафту на зовнішні ринки, зокрема до країн Середземномор’я та Азії.

Причал, що зазнав пошкоджень, введено в експлуатацію у 2013 році. Його потужність - до 7 мільйонів тонн продукції на рік, він здатен приймати судна завдовжки до 250 метрів з осадкою до 15 метрів.

Що відомо про атаку на термінал?

У ніч на неділю, 2 листопада, безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Під атакою опинилося портове місто Туапсе. Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ у взаємодії з іншими Силами безпеки та оборони вразили танкер і навантажувальну інфраструктуру нафтового термінала.

За даними спецслужб, зафіксовано п’ять влучань безпілотників. Унаслідок прильотів загорівся танкер та виведено з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, що здійснюють завантаження та розвантаження танкерів. Пошкоджено також портові будівлі.

За інформацією речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, на момент удару в терміналі перебували щонайменше три судна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВМС про удар ЗСУ по ТЕЦ у російському Орлі: застосовано ракети "Нептун"

Автор: 

нафта (6023) росія (68796) атака (718)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
СУПЕР!
А КОЛИ ПО УНЄЧІ,ПО ДРУЖБІ???
показати весь коментар
03.11.2025 11:40 Відповісти
коли негласно ЄС дасть на це згоду. Ми би і завтра, але....
показати весь коментар
03.11.2025 11:56 Відповісти
Для боротьби з танкерами тіньового флоту необхідна одна єдина річ: розхерачити всі термінали, де їх наливають! Хоча б на Балтиці і Чорному морі, а на Далекому Сході підіслати японських диверсантів!
показати весь коментар
03.11.2025 11:51 Відповісти
у той танкер треба було зробити акцентований удар дронами\ракетами, щоб він там показово злетів у повітря прямо біля стінки нафтопірсу, щоб нікому надалі у голову не могла прийти думка завантажуватись нафтою у Туапсе. Чисто технічно навестись на радіоконтрастнгу ціль, яка знаходиться на воді за п'ятсот метрів від берега - це технологічно простіше, ніж вразити ціль на суходолі. А якщо би висували якісь претензії, то пояснити, що таке на війні буває, і дрон випадково поцілив у танкер, і нам дуже жаль тих ямайських, алжирських, грецьких та інших мембарських моряків.
показати весь коментар
03.11.2025 11:52 Відповісти
Коротше збиток мінімальний. Кацапам доведеться замінити два фрагменти труби. Напевно вже замінили.
показати весь коментар
03.11.2025 12:01 Відповісти
Вже отак і замінили? Шустрий ти, удмурт, як вода в унітазі.
показати весь коментар
03.11.2025 12:10 Відповісти
Гарна робота, хлопці.
показати весь коментар
03.11.2025 12:09 Відповісти
 
 