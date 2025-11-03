Удар по Туапсе: как минимум, два попадания в трубопровод нефтеналивного терминала "Транснефти". СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

В сети появились спутниковые снимки, демонстрирующие последствия атаки украинских дронов по порту Туапсе в ночь на 2 ноября.

Как сообщает телеграм-канал Exilenova+, спутники Airbus зафиксировали, как минимум, два попадания в трубопровод нефтеналивного терминала "Транснефть", информирует Цензор.НЕТ.

Также был поврежден нефтяной танкер, стоявший у причала. Из-за качества снимков пока невозможно точно оценить степень разрушений.

После атаки сообщалось об утечке нефтепродуктов в море.

Инфраструктура терминала

Нефтяной терминал в Туапсе расположен в акватории Туапсинского морского порта (Краснодарский край) и эксплуатируется компанией АО "Черномортранснефть", которая входит в структуру ЧАО "Транснефть".

Этот терминал является одним из ключевых экспортных пунктов юга России, через него отгружают нефть на внешние рынки, в частности - в страны Средиземноморья и Азии.

Причал, получиший повреждения, введен в эксплуатацию в 2013 году. Его мощность - до 7 миллионов тонн продукции в год, он способен принимать суда длиной до 250 метров с осадкой до 15 метров.

Что известно об атаке на терминал?

В ночь на воскресенье, 2 ноября, беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Под атакой оказался портовый город Туапсе. Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ во взаимодействии с другими Силами безопасности и обороны поразили танкер и погрузочную инфраструктуру нефтяного терминала.

По данным спецслужб, зафиксировано пять попаданий беспилотников. В результате прилетов загорелся танкер и выведены из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера, осуществляющих погрузку и разгрузку танкеров. Повреждены также портовые здания.

По информации спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, на момент удара в терминале находились по меньшей мере три судна.

