Удар по Туапсе: как минимум, два попадания в трубопровод нефтеналивного терминала "Транснефти". СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

В сети появились спутниковые снимки, демонстрирующие последствия атаки украинских дронов по порту Туапсе в ночь на 2 ноября.

Как сообщает телеграм-канал Exilenova+, спутники Airbus зафиксировали, как минимум, два попадания в трубопровод нефтеналивного терминала "Транснефть", информирует Цензор.НЕТ.

Удар дронов по Туапсе: снимки показали попадание в трубопровод "Транснефть"

Также был поврежден нефтяной танкер, стоявший у причала. Из-за качества снимков пока невозможно точно оценить степень разрушений.

После атаки сообщалось об утечке нефтепродуктов в море.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поражены Саратовский НПЗ и логистические объекты армии РФ в оккупированных Роскошном и Должанске в Луганской области, - Генштаб

Инфраструктура терминала

Нефтяной терминал в Туапсе расположен в акватории Туапсинского морского порта (Краснодарский край) и эксплуатируется компанией АО "Черномортранснефть", которая входит в структуру ЧАО "Транснефть".

Этот терминал является одним из ключевых экспортных пунктов юга России, через него отгружают нефть на внешние рынки, в частности - в страны Средиземноморья и Азии.

Причал, получиший повреждения, введен в эксплуатацию в 2013 году. Его мощность - до 7 миллионов тонн продукции в год, он способен принимать суда длиной до 250 метров с осадкой до 15 метров.

Что известно об атаке на терминал?

В ночь на воскресенье, 2 ноября, беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Под атакой оказался портовый город Туапсе. Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ во взаимодействии с другими Силами безопасности и обороны поразили танкер и погрузочную инфраструктуру нефтяного терминала.

По данным спецслужб, зафиксировано пять попаданий беспилотников. В результате прилетов загорелся танкер и выведены из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера, осуществляющих погрузку и разгрузку танкеров. Повреждены также портовые здания.

По информации спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, на момент удара в терминале находились по меньшей мере три судна.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВМС о ударе ВСУ по ТЭЦ в российском Орле: применены ракеты "Нептун"

Автор: 

нефть (2060) россия (97913) атака (687)
СУПЕР!
А КОЛИ ПО УНЄЧІ,ПО ДРУЖБІ???
03.11.2025 11:40 Ответить
коли негласно ЄС дасть на це згоду. Ми би і завтра, але....
03.11.2025 11:56 Ответить
Для боротьби з танкерами тіньового флоту необхідна одна єдина річ: розхерачити всі термінали, де їх наливають! Хоча б на Балтиці і Чорному морі, а на Далекому Сході підіслати японських диверсантів!
03.11.2025 11:51 Ответить
у той танкер треба було зробити акцентований удар дронами\ракетами, щоб він там показово злетів у повітря прямо біля стінки нафтопірсу, щоб нікому надалі у голову не могла прийти думка завантажуватись нафтою у Туапсе. Чисто технічно навестись на радіоконтрастнгу ціль, яка знаходиться на воді за п'ятсот метрів від берега - це технологічно простіше, ніж вразити ціль на суходолі. А якщо би висували якісь претензії, то пояснити, що таке на війні буває, і дрон випадково поцілив у танкер, і нам дуже жаль тих ямайських, алжирських, грецьких та інших мембарських моряків.
03.11.2025 11:52 Ответить
Коротше збиток мінімальний. Кацапам доведеться замінити два фрагменти труби. Напевно вже замінили.
03.11.2025 12:01 Ответить
Вже отак і замінили? Шустрий ти, удмурт, як вода в унітазі.
03.11.2025 12:10 Ответить
Гарна робота, хлопці.
03.11.2025 12:09 Ответить
 
 