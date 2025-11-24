Росія завдала удару по Харкову: щонайменше четверо загиблих, серед постраждалих - діти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 23 листопада Росія здійснила масштабну атаку ударними безпілотниками по Харкову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серія вибухів пролунала в місті після 22:00 — загалом зафіксовано 16 ударів.

Перші повідомлення про наслідки

Міський голова Ігор Терехов заявив, що російські дрони поцілили щонайменше у шість локацій. За його словами, у результаті ударів загинули щонайменше четверо людей, ще щонайменше - 13 отримали поранення.

Терехов також закликав містян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до її відбою.

Дані військових та ОВА

О 22:44 Повітряні сили інформували про рух ударних дронів у напрямку Харкова з півночі.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що місто атакували дронами типу "Герань-2". Влучання зафіксовані по приватних домоволодіннях — частина будинків зруйнована.

Серед постраждалих – двоє дітей: 12-річний хлопчик, який отримав поранення склом, та 11-річна дівчинка – вона зазнала сильного стресу.

На місцях працюють підрозділи ДСНС, екстрені медики та поліція. Рятувальники проводять обхід пошкоджених будівель.

"Робимо побудинковий обхід, оскільки руйнування значні. Найголовніше — переконатися, що під завалами немає людей", — зазначив Синєгубов.

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Унаслідок удару ворожими БпЛА горіли три житлові будинки та об’єкт інфраструктури. ДСНС опублікувала нові фото з Харкова.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

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