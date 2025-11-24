Росія завдала удару по Харкову: щонайменше четверо загиблих, серед постраждалих - діти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Увечері 23 листопада Росія здійснила масштабну атаку ударними безпілотниками по Харкову.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, серія вибухів пролунала в місті після 22:00 — загалом зафіксовано 16 ударів.
Перші повідомлення про наслідки
Міський голова Ігор Терехов заявив, що російські дрони поцілили щонайменше у шість локацій. За його словами, у результаті ударів загинули щонайменше четверо людей, ще щонайменше - 13 отримали поранення.
Терехов також закликав містян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до її відбою.
Дані військових та ОВА
О 22:44 Повітряні сили інформували про рух ударних дронів у напрямку Харкова з півночі.
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що місто атакували дронами типу "Герань-2". Влучання зафіксовані по приватних домоволодіннях — частина будинків зруйнована.
Серед постраждалих – двоє дітей: 12-річний хлопчик, який отримав поранення склом, та 11-річна дівчинка – вона зазнала сильного стресу.
На місцях працюють підрозділи ДСНС, екстрені медики та поліція. Рятувальники проводять обхід пошкоджених будівель.
"Робимо побудинковий обхід, оскільки руйнування значні. Найголовніше — переконатися, що під завалами немає людей", — зазначив Синєгубов.
Унаслідок удару ворожими БпЛА горіли три житлові будинки та об’єкт інфраструктури. ДСНС опублікувала нові фото з Харкова.
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Щоб їм руки повідривало уродам!!!🤬
У нього є в кого вчитися
А от плєсєнь дивним чином все за кордоном опиняється, як тут будинки складаються.
та ідіть в укриття , допоки кацапські монстри не заспокояться !!