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Новини Фото Атака безпілотників на Харків
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Росія завдала удару по Харкову: щонайменше четверо загиблих, серед постраждалих - діти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 23 листопада Росія здійснила масштабну атаку ударними безпілотниками по Харкову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серія вибухів пролунала в місті після 22:00 — загалом зафіксовано 16 ударів.

Перші повідомлення про наслідки

Міський голова Ігор Терехов заявив, що російські дрони поцілили щонайменше у шість локацій. За його словами, у результаті ударів загинули щонайменше четверо людей, ще щонайменше - 13 отримали поранення.

Терехов також закликав містян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до її відбою.

Дані військових та ОВА

О 22:44 Повітряні сили інформували про рух ударних дронів у напрямку Харкова з півночі.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що місто атакували дронами типу "Герань-2". Влучання зафіксовані по приватних домоволодіннях — частина будинків зруйнована.

Серед постраждалих – двоє дітей: 12-річний хлопчик, який отримав поранення склом, та 11-річна дівчинка – вона зазнала сильного стресу.

На місцях працюють підрозділи ДСНС, екстрені медики та поліція. Рятувальники проводять обхід пошкоджених будівель.
"Робимо побудинковий обхід, оскільки руйнування значні. Найголовніше — переконатися, що під завалами немає людей", — зазначив Синєгубов.

Читайте: Перепади напруги у Полтаві та Харкові: зникло опалення та вода, не працює метро

Унаслідок удару ворожими БпЛА горіли три житлові будинки та об’єкт інфраструктури. ДСНС опублікувала нові фото з Харкова.

Атака безпілотників на Харків 24 листопада
Фото: ДСНС
Атака безпілотників на Харків 24 листопада
Фото: ДСНС
Атака безпілотників на Харків 24 листопада
Фото: ДСНС
Атака безпілотників на Харків 24 листопада
Фото: ДСНС

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Також читайте: Наслідки масованої дронової атаки РФ на Харків: постраждали 32 людини, пошкоджено автівки та цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Автор: 

Харків (6122) атака (1605) Терехов Ігор (324) дрони (8348) Харківська область (2807) Харківський район (921)
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Топ коментарі
+14
Кончені тварі атакують Харків шахедами.
Щоб їм руки повідривало уродам!!!🤬
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23.11.2025 22:20 Відповісти
+10
Держись родной Харьков!
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23.11.2025 23:24 Відповісти
+9
у нелюдей нема поняття помсти, вони нищать навколо себе тільки тому, що вони нелюди.
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23.11.2025 23:17 Відповісти
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Помста за 1991.
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23.11.2025 21:59 Відповісти
у нелюдей нема поняття помсти, вони нищать навколо себе тільки тому, що вони нелюди.
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23.11.2025 23:17 Відповісти
примітивні організми на кшталт москалотоподібних мстяться всім лише за те, що інші живуть своїм життям, за те що інші не такі як вони, за те що інші не хочуть жити в лайні, яке москалота називає "рускім міром"...
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23.11.2025 23:28 Відповісти
нелюди не можуть комусь мстити, так само, як не можуть бактерії мстити людям за те, що ті їх хлоркою поливають. Нелюди такі самі бактерії, тільки багатоклітинні і для маскування набули вигляду людей, щоб їх важче було знадити і поливати хлоркою.
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24.11.2025 00:56 Відповісти
Кончені тварі атакують Харків шахедами.
Щоб їм руки повідривало уродам!!!🤬
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23.11.2025 22:20 Відповісти
Трамп з Кушнером можуть попросить Путіна повторить Тернопіль. Раді міра, конечно.
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23.11.2025 23:15 Відповісти
"Мирний" план, як і трагедія Тернополя, дуже дивно наклалися на корупційний скандал, який виник після публікацій від проамериканських НАБУ і САП. Схоже, що штати теж ковбасить, бо ніяк не визначаться яку сраку бити, а яку цілувати.
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23.11.2025 23:26 Відповісти
Наклалося як і у 2022 році. У кінці 2021 року ну дуже вже хиталися стільці під зеленським і єрмаком. Таке враження, що притягли путіна з війною для свого спасіння. Тепер корупційний скандал який може (міг) покласти край цій владі і, о диво, такі вчасні, термінові "мирні" пропозиції від Трампа (путіна, а, може, зеленського).
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23.11.2025 23:53 Відповісти
Будинки теж складаються, як кар'єрка вимагає.
У нього є в кого вчитися
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24.11.2025 00:03 Відповісти
Тампон гарно знає дупу господаря.
А от плєсєнь дивним чином все за кордоном опиняється, як тут будинки складаються.
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24.11.2025 00:00 Відповісти
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23.11.2025 23:17 Відповісти
нащо це, Харків живий!
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23.11.2025 23:27 Відповісти
"щонайменше четверо загиблих"
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24.11.2025 00:41 Відповісти
Моліться за загиблих, але не ставте свічку поминальну Харкову, бо накличете біду! Вже було таке перед цією війною, коли в Харкові на центральну ялинку навішали гробів в 13 рядів і робили вигляд, що це випадково так вийшло, дизайнер не догледів. В результаті раптова смерть гепи і обстріли градами і смерчами в 2022 році, коли рознесли Північну Салтівку, Пятихатки, Олексіївку, Рогань.
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24.11.2025 01:02 Відповісти
Держись родной Харьков!
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23.11.2025 23:24 Відповісти
Харківʼяни , бережіть себе і своїх діточок ,
та ідіть в укриття , допоки кацапські монстри не заспокояться !!
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24.11.2025 01:03 Відповісти
путін таким чином рятує своїх агентів " Буратіно" і "Козиря", яки йому дуже допомогають винищувати українців.
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24.11.2025 01:54 Відповісти
В що у кацапів? Тихо.
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24.11.2025 07:13 Відповісти
 
 