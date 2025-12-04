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Новини Фото Конфлікт із ТЦК Напад на ТЦК
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У Львові чоловік смертельно поранив ножем військовослужбовця ТЦК і втік: його затримано (оновлено). ФОТОрепортаж

Увечері 3 грудня у Львові під час перевірки документів смертельно поранили військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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У Львові під час перевірки документів смертельно поранили військового ТЦК

Близько 20:00 на перехресті вулиць Єфремова та Японська 30-річний місцевий житель наніс військовому ножове поранення, після чого застосував газовий балончик і втік. За попередніми даними слідства, напад стався саме у момент перевірки документів.

Потерпілий військовий - ветеран АТО - був госпіталізований із критичним ушкодженням стегнової артерії. Лікарі намагалися врятувати йому життя, однак поранення виявилося смертельним.

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львів
львів

Правоохоронці оперативно встановили та затримали підозрюваного. На місці інциденту виявили та вилучили ніж.

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У Львові під час перевірки документів смертельно поранили військового ТЦК

Кримінальне провадження

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 та ч. 3 ст. 350 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у зв’язку з виконанням службових обов’язків, що спричинило смерть потерпілого.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Реакція ОК "Захід"

Громадянин, який відмовився представитися та поводився агресивно, завдав ножового удару військовослужбовцю Юрію Бондаренку, пошкодивши аорту. Потерпілий був доставлений до лікарні, де, попри зусилля медиків, від критичної крововтрати помер. Ще один солдат отримав удар у голову. 

Юрій Бондаренко був учасником бойових дій та продовжував службу у ТЦК та СП, виконуючи завдання, важливі для оборони держави.

"Ця трагедія демонструє глибшу тенденцію, яка поступово набуває небезпечних ознак: частина українців починає сприймати військових, як сторонню силу, що нібито загрожує їхньому повсякденному життю, а не як оборонців, які забезпечують можливість цього життя продовжуватися", - зазначає Оперативне командування "Захід".

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У повідомленні наголошується, що подія у Львові - не просто конфлікт із ТЦК, а фактичний збройний опір законним діям військових. Командування констатує, що криза довіри проявляється не лише у нападі на військових, а й у блокуванні їхніх дій громадянами, поширенні хейтерських відео та істеричній реакції на законні заходи.

"Якщо військовослужбовці змушені побоюватися агресії з боку тих, кого вони захищають, тоді ми стикаємося з фундаментальною проблемою, що потребує негайної реакції", - наголошують у командуванні.

Правоохоронні органи проводять розслідування, а нападника буде притягнуто до відповідальності за статтями, що відповідають тяжкості злочину.

"Приносимо щирі співчуття родині загиблого. Покарання буде невідворотним. Все буде Україна!" - додають у командуванні.

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Автор: 

Львів (3288) напад (1242) смерть (6756) Офіс Генпрокурора (3934) ТЦК та СП (1214) Львівська область (2799) Львівський район (277)
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Топ коментарі
+52
Цікаво було б побачити цю перевірку документів із бодікамер, які всі працівники ТЦК мають носити. Бо якщо все було цивілізовано - питань нема і чоловіка треба судити, а якщо це було щось типу операції СБУ, де рекси з буса вискакують і починають крутити без попередження - це можна частково трактувати як самооборону.
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04.12.2025 12:41 Відповісти
+32
Цікаво ,коли затримають головних організаторів цього злочинного угрупування - Зеленського і ко - як головних винуватців цієї та інших трагедій? Що повністю розвалили та дискредитували систему мобілізації - перетворивши її в своєрідну "гру кальмара " для всіх.
Це тільки один з багатьох випадків смертей та каліцтв - який виплив назовні . А скільки їх замовчується ?

Я попереджав "патріотів на всю голову" - що безпрєдельна бусифікація - приведе до розвалу ЗСУ ( вже зараз кількість СЗЧ - перевищує кількість людей на передку) і до збройних сутичок всередині країни.

Замість соціальної справедливості та рівних умов для всіх ,влада і далі йде шляхом відкупу та насилля . І значну частка відповідальності лягає не тільки на владу - а й на "турбопатріотів" - це через їх толерастію "безпрєдєла" -ситуація катастрофічна ...
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04.12.2025 12:49 Відповісти
+31
Чого ухилянтикам виходити ? В них мєнтовські , прокурорські та депутатські ксіви. А якщо зовсім припече - то Каракаїв копнями на передок виштовхають ....
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04.12.2025 12:51 Відповісти
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Ти сумніваеся , що в 41 за це розстрілювали ? Не тільки розстрілювали , а вся сімʼя після цього вважалася ворогом і її відправляли в кращому випадку на целіну…яка шоколадна фабрика , в блокадному Ленінграді крисів було за щастья зісти , людоідством занімалися , не книжки читав , а застав тих хто реально переніс це… тому фантазії свої ……..!
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05.12.2025 04:08 Відповісти
Людоїдством займалися плебеї. Партійні бонзи жили цілком нормально.
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05.12.2025 08:27 Відповісти
Така боротьба з совком, така боротьба, що аж хочеться застосувати совкові методи. Так, Ігоре?
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06.12.2025 16:32 Відповісти
"Дякуємо за це беззаконня най-най величнішому і його шоблі"
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04.12.2025 19:39 Відповісти
Або створюйте військову поліцію, або санкції до ухилянтів застосовують чинні правоохоронні органи. Ніяких добровільних помічників поліції у формі ЗСУ. Але ж зе-підар не хоче брати відповідальність, прописану для нього законом.
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04.12.2025 20:02 Відповісти
Львівські лікарі як завжди. Бинтик прикладали, мабуть, а воно не допомогло чогось.
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04.12.2025 20:19 Відповісти
Цинізм…, під небом ходиш…бинтик, не ці хлопці , то рашка бинтик на твою задницю клеяла.
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05.12.2025 04:11 Відповісти
Бажаю тобі таких лікарів, дурню.
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05.12.2025 15:24 Відповісти
Армію ухилянтів і просто сцикунів ця тема як вбили військового дуже схвилювала. Таке враження, що якби їм дали по ножику і можливість, то вони самі б різали ТЦКашників неначе ворогів на фронті. Але це все ухилянти та сцикуни які хоробрі тільки в інтернеті, а фронту бояться неначе зарази.
І ще по суті події. Не робіть з бандита невинну жертву на яку напали нехороші люди. Цей ніж не з хозмагу і не з кухні. Це бандитській ніж ручної роботи. Якраз вбивати людей.
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04.12.2025 20:23 Відповісти
Людей хвилює те Що банда ОКРЕМИХ тилових ухилянтів прикриваючись формою і заслугами - поки інші захищають країну на фронті - мародерять ,калічать і вбивають простих людей в тилу , і відкуповують МАЖОРІВ.
А ще людей хвилює ,що тилові диванні пацюки закликають з -закордонів ,пенсійних диванів та теплих заброньованих місць- незламно всіх бусифікувати ,щоб захищати їх хитру дупу .
І ще людей хвилює що влада та командування примушує вчиняти злочини та їх покриває .

Насилля і знущання над простим солдатом не береться нізвідки - воно починається зі злочинної бусифікаці ї і ставлення до новобранця як скотини. Це все ланки одного ланцюга .

Кожна тупа істота ,яка виправдовує бусифікацію та беззаконня - це МОСКАЛЬСЬКИЙ ДИВЕРСАНТ, САБОТОЖНИК ТА КОРИСНИЙ ІДІОТ КРЕМЛЯ на руках якого кров його ж співвітчизників .
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04.12.2025 20:37 Відповісти
Типична демагогия ухилянта-бота.
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05.12.2025 09:25 Відповісти
а по факту є що відповісти?
чи у відповідь тільки можеш перднути стандартне: "ухилянт-бот"?
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06.12.2025 01:18 Відповісти
А якщо стане відомо що загиблий саме колекціонував такі ножі. І ніж вбивця підібрав на підлозі бусика, тоді як все це трактувати???
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05.12.2025 11:53 Відповісти
Але це все ухилянти та сцикуни які хоробрі тільки в інтернеті, а фронту бояться неначе зарази.

Це каже сцикун-ухилянт, що з переляку забіг до Нідерландів. Ой я не можу...
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05.12.2025 19:07 Відповісти
Він не створений для війни, він корисніший на своєму місці
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07.12.2025 23:47 Відповісти
Задай ШІ питання, чи мають право ТЦК затримувати людей і може зрозумієш, чому вони були без представника поліції і як воєнкоми стають мільйонерами.
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06.12.2025 20:57 Відповісти
очищення від скверни.
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04.12.2025 20:30 Відповісти
Тепер сяде на довічне, а з такими чеснотами міг би стати бійцем ССО!
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04.12.2025 20:35 Відповісти
Вже з'явилось відео де чоловік дає свідчення в суді.

За його словами, 4 бики в формі намагались запакувати його в бус. Він почав відбиватись підручними засобами.

Цікаво що скажуть захисники хунвейбінів? Що чоловік мав підкорятися НЕЗАКОННИМ силовим діям?
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05.12.2025 12:20 Відповісти
Амбітні і дуже патріотичні прихильники влади познайомляться з народом, згодним слухняно виконувати їхні бажання...

Щойно я повноцінну підготовку відтарабанив командиром навчального взводу на БЗВП. Кадри в моєму взводі були різні, в т ч багато бусифікованих. Я щодня вислухував від мобілізованих доволі різкі заяви і дуже гострі питання.

І от згадайте. Я ремствував, що в нас неправильний народ, який не хоче захищати Україну? Я закликав когось відстрілювати?

Ні. Я вирішував проблеми моїх курсантів - наскільки вистачало сил. Я навчав їх всьому, що умію і що знаю.

Ще я з людьми, мобілізованими щойно - говорив. Багато. Я розповідав їм про те що СЗЧ - шлях у нікуди і пояснював чому. Я розповілав їм про фронт. Я казав як поводитися в тих чи інших ситуаціях - аби вижити. Які правила виконувати обов'язково, а що - міф. Ділився фронтовими лайфхаками...

У мене думки не виникало "відстрілювати" когось. Бо горе нам, якщо українці почнуть убивати українців.

Але ж то - я. Я ж порохобот. Я ж "втік з фронту бо знайшов тепле місце з підвищеною ЗП". Я ж "став як ка...п". Саме це мені розповідають прихильники діючої влади.

Оті самі прихильники, у яких в зриві мобілізації винні самі українці, а не влада, в якої бусифікація - реальнсть. А хто не хоче бусифікуватися - тих вони ладні відстрілювати - як більшовицький заградзагін.

Справді! Нащо реформа мобілізації? Нащо поліпшувати табори БЗВП? Нащо збирати кадри інструкторів, здатних навчати, а не гиркати? Нащо все це, якщо можна звинуватити у всьому народ і закликати "відстрілювати"?

Цікаво, прихильники чинної влади самі розуміють ЩО заявляють?

https://t.me/dragonspech/9564
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06.12.2025 20:14 Відповісти
Про "двушечку на Москву" розказував? Як відреагували?
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08.12.2025 06:24 Відповісти
Немає нічого такого, чого би ригозелень не довела до повного абсурду. АнтиМідаси, які все перетворюють із золота в лайно, навіть війну за незалежність. ТЦК не має затримувати людей без поліції, та без відеозйомки, бо інакше це перетворюється в вимагання грошей, що відомо з самого початку мобілізації. Але зелена сво лота нічого не міняє, бо добре заробляє на цьому. Результат - вороже відношення до ТЦК.
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06.12.2025 20:33 Відповісти
Коли в бюджеті буде 1трлн грн на зп військовим, сума , чесно, смішна , як для держбюджету, так і для держави Україна, так і для " партнерів". Тоді не будуть змушувати військовослужбовців ловити не військовослужбовців. Цим питанням буде займатись поліція і якщо її дії не будуть відповідати чинному законодавству, будемо доводити в судді. А ще знайдіть 20лямів длЯ підготвки, як на одного поліцейського.
А так святу, не підготовлену для цього людину, держава відправила на роботу, за яку вона сама не готова взятись, тому що всі дії всупереч основним законам. А так він йому : ти лох іди за 2коп(20 тисяч), а він дай мені відразу 15лямів. А шеф сказав; за 2 коп. ,Інших варіантів у мене не має.
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06.12.2025 22:51 Відповісти
Путлер корейців,бангладешців, латиносів і африканців набрав,а ви громадянам своєї країни платите менше , ніж в цих бідних країнах зп військового при мирному житті.
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06.12.2025 22:55 Відповісти
І мені ***** , хто буде платити, але 25млн в день чи в місяць, залежно від обставин має капати і це без податків
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06.12.2025 22:58 Відповісти
6млн грн це прожитковий щоденний мінімум в країні
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06.12.2025 23:00 Відповісти
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