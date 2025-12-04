У Львові чоловік смертельно поранив ножем військовослужбовця ТЦК і втік: його затримано (оновлено). ФОТОрепортаж

Увечері 3 грудня у Львові під час перевірки документів смертельно поранили військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Близько 20:00 на перехресті вулиць Єфремова та Японська 30-річний місцевий житель наніс військовому ножове поранення, після чого застосував газовий балончик і втік. За попередніми даними слідства, напад стався саме у момент перевірки документів.

Потерпілий військовий - ветеран АТО - був госпіталізований із критичним ушкодженням стегнової артерії. Лікарі намагалися врятувати йому життя, однак поранення виявилося смертельним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шабунін показав умови утримання в камері СІЗО детектива НАБУ Магамедрасулова. ФОТО





Правоохоронці оперативно встановили та затримали підозрюваного. На місці інциденту виявили та вилучили ніж.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві 7-річний хлопчик помер у стоматології: лікарці-анестезіологу повідомлено про підозру. ФОТОрепортаж

Кримінальне провадження

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 та ч. 3 ст. 350 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у зв’язку з виконанням службових обов’язків, що спричинило смерть потерпілого.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони виділило 1,5 га земель під створення Меморіалу Героїв у Львові

Реакція ОК "Захід"

Громадянин, який відмовився представитися та поводився агресивно, завдав ножового удару військовослужбовцю Юрію Бондаренку, пошкодивши аорту. Потерпілий був доставлений до лікарні, де, попри зусилля медиків, від критичної крововтрати помер. Ще один солдат отримав удар у голову.

Юрій Бондаренко був учасником бойових дій та продовжував службу у ТЦК та СП, виконуючи завдання, важливі для оборони держави.

"Ця трагедія демонструє глибшу тенденцію, яка поступово набуває небезпечних ознак: частина українців починає сприймати військових, як сторонню силу, що нібито загрожує їхньому повсякденному життю, а не як оборонців, які забезпечують можливість цього життя продовжуватися", - зазначає Оперативне командування "Захід".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Судитимуть жінку, яка продавала наркотики, використовуючи для прикриття свою 5-річну доньку. ФОТОрепортаж

У повідомленні наголошується, що подія у Львові - не просто конфлікт із ТЦК, а фактичний збройний опір законним діям військових. Командування констатує, що криза довіри проявляється не лише у нападі на військових, а й у блокуванні їхніх дій громадянами, поширенні хейтерських відео та істеричній реакції на законні заходи.

"Якщо військовослужбовці змушені побоюватися агресії з боку тих, кого вони захищають, тоді ми стикаємося з фундаментальною проблемою, що потребує негайної реакції", - наголошують у командуванні.

Правоохоронні органи проводять розслідування, а нападника буде притягнуто до відповідальності за статтями, що відповідають тяжкості злочину.

"Приносимо щирі співчуття родині загиблого. Покарання буде невідворотним. Все буде Україна!" - додають у командуванні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Викрито масштабну схему продажу авто, ввезених як гуманітарна допомога для ЗСУ, - Офіс генпрокурора. ФОТО