У Львові чоловік смертельно поранив ножем військовослужбовця ТЦК і втік: його затримано (оновлено). ФОТОрепортаж
Увечері 3 грудня у Львові під час перевірки документів смертельно поранили військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Близько 20:00 на перехресті вулиць Єфремова та Японська 30-річний місцевий житель наніс військовому ножове поранення, після чого застосував газовий балончик і втік. За попередніми даними слідства, напад стався саме у момент перевірки документів.
Потерпілий військовий - ветеран АТО - був госпіталізований із критичним ушкодженням стегнової артерії. Лікарі намагалися врятувати йому життя, однак поранення виявилося смертельним.
Правоохоронці оперативно встановили та затримали підозрюваного. На місці інциденту виявили та вилучили ніж.
Кримінальне провадження
Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 та ч. 3 ст. 350 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у зв’язку з виконанням службових обов’язків, що спричинило смерть потерпілого.
Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Реакція ОК "Захід"
Громадянин, який відмовився представитися та поводився агресивно, завдав ножового удару військовослужбовцю Юрію Бондаренку, пошкодивши аорту. Потерпілий був доставлений до лікарні, де, попри зусилля медиків, від критичної крововтрати помер. Ще один солдат отримав удар у голову.
Юрій Бондаренко був учасником бойових дій та продовжував службу у ТЦК та СП, виконуючи завдання, важливі для оборони держави.
"Ця трагедія демонструє глибшу тенденцію, яка поступово набуває небезпечних ознак: частина українців починає сприймати військових, як сторонню силу, що нібито загрожує їхньому повсякденному життю, а не як оборонців, які забезпечують можливість цього життя продовжуватися", - зазначає Оперативне командування "Захід".
У повідомленні наголошується, що подія у Львові - не просто конфлікт із ТЦК, а фактичний збройний опір законним діям військових. Командування констатує, що криза довіри проявляється не лише у нападі на військових, а й у блокуванні їхніх дій громадянами, поширенні хейтерських відео та істеричній реакції на законні заходи.
"Якщо військовослужбовці змушені побоюватися агресії з боку тих, кого вони захищають, тоді ми стикаємося з фундаментальною проблемою, що потребує негайної реакції", - наголошують у командуванні.
Правоохоронні органи проводять розслідування, а нападника буде притягнуто до відповідальності за статтями, що відповідають тяжкості злочину.
"Приносимо щирі співчуття родині загиблого. Покарання буде невідворотним. Все буде Україна!" - додають у командуванні.
Будь ласка, зачекайте...
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І ще по суті події. Не робіть з бандита невинну жертву на яку напали нехороші люди. Цей ніж не з хозмагу і не з кухні. Це бандитській ніж ручної роботи. Якраз вбивати людей.
А ще людей хвилює ,що тилові диванні пацюки закликають з -закордонів ,пенсійних диванів та теплих заброньованих місць- незламно всіх бусифікувати ,щоб захищати їх хитру дупу .
І ще людей хвилює що влада та командування примушує вчиняти злочини та їх покриває .
Насилля і знущання над простим солдатом не береться нізвідки - воно починається зі злочинної бусифікаці ї і ставлення до новобранця як скотини. Це все ланки одного ланцюга .
Кожна тупа істота ,яка виправдовує бусифікацію та беззаконня - це МОСКАЛЬСЬКИЙ ДИВЕРСАНТ, САБОТОЖНИК ТА КОРИСНИЙ ІДІОТ КРЕМЛЯ на руках якого кров його ж співвітчизників .
чи у відповідь тільки можеш перднути стандартне: "ухилянт-бот"?
Це каже сцикун-ухилянт, що з переляку забіг до Нідерландів. Ой я не можу...
За його словами, 4 бики в формі намагались запакувати його в бус. Він почав відбиватись підручними засобами.
Цікаво що скажуть захисники хунвейбінів? Що чоловік мав підкорятися НЕЗАКОННИМ силовим діям?
Щойно я повноцінну підготовку відтарабанив командиром навчального взводу на БЗВП. Кадри в моєму взводі були різні, в т ч багато бусифікованих. Я щодня вислухував від мобілізованих доволі різкі заяви і дуже гострі питання.
І от згадайте. Я ремствував, що в нас неправильний народ, який не хоче захищати Україну? Я закликав когось відстрілювати?
Ні. Я вирішував проблеми моїх курсантів - наскільки вистачало сил. Я навчав їх всьому, що умію і що знаю.
Ще я з людьми, мобілізованими щойно - говорив. Багато. Я розповідав їм про те що СЗЧ - шлях у нікуди і пояснював чому. Я розповілав їм про фронт. Я казав як поводитися в тих чи інших ситуаціях - аби вижити. Які правила виконувати обов'язково, а що - міф. Ділився фронтовими лайфхаками...
У мене думки не виникало "відстрілювати" когось. Бо горе нам, якщо українці почнуть убивати українців.
Але ж то - я. Я ж порохобот. Я ж "втік з фронту бо знайшов тепле місце з підвищеною ЗП". Я ж "став як ка...п". Саме це мені розповідають прихильники діючої влади.
Оті самі прихильники, у яких в зриві мобілізації винні самі українці, а не влада, в якої бусифікація - реальнсть. А хто не хоче бусифікуватися - тих вони ладні відстрілювати - як більшовицький заградзагін.
Справді! Нащо реформа мобілізації? Нащо поліпшувати табори БЗВП? Нащо збирати кадри інструкторів, здатних навчати, а не гиркати? Нащо все це, якщо можна звинуватити у всьому народ і закликати "відстрілювати"?
Цікаво, прихильники чинної влади самі розуміють ЩО заявляють?
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А так святу, не підготовлену для цього людину, держава відправила на роботу, за яку вона сама не готова взятись, тому що всі дії всупереч основним законам. А так він йому : ти лох іди за 2коп(20 тисяч), а він дай мені відразу 15лямів. А шеф сказав; за 2 коп. ,Інших варіантів у мене не має.