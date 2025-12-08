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"Слуга народу" Скороход прибула на допит у НАБУ. ФОТО

Нардепка Анна Скороход, яку виключили зі "Слуги народу", прийшла на допит у НАБУ. Парламентарку підозрюють у підбурюванні до надання хабаря за застосування санкцій РНБО.

Про це пише Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Нардепку підозрюють у підбурюванні до надання хабаря за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки.

Анна Скороход прийшла на допит до НАБУ

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Підозра Скороход

  • Раніше НАБУ за допомогою прихованої зйомки зафіксувало факт передачі нардепці та її представнику частини коштів. Йдеться про 125 тисяч доларів.
  • На кадрах пізніше також показують розписку, проте не видно, про що там йдеться. Із контексту зрозуміло, що цей "документ" фіксує конкретну суму і передачу частини коштів, щоб всі учасники "домовленостей" могли "спокійно спати".
  • 5 грудня Служба безпеки, НАБУ та САП викрили у Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України Анна Скороход.
  • Її звинувачують у створенні злочинної групи, яка пропонувала бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.

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Автор: 

НАБУ (5751) Скороход Анна (69)
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Топ коментарі
+21
Valerii Prozapas
@prozapas77
·
5 груд.
У зеленої пропаганди вже жодних берегів - "Депутатка Європейської Солідарності Анна Скороход..."

Далі буде "бізнес-партнер Порошенка Єрмак" та "співвласник Рошена Міндіч".

Я помилявся, це не калька з рОсії - вони перевершили рОсію.
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08.12.2025 12:30 Відповісти
+13
ти диви...
коли мені підар розбив два скла у машині битою
а намагався його затримати
мене кинули у сізо за *********

а ця мразь на параші не сидить як я бачу
чого ж так?
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08.12.2025 12:24 Відповісти
+12
Бандитка прийшла. Вона по фєні -дорово чеше((( Нужний кадр у Раді.
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08.12.2025 12:26 Відповісти

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