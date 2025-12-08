"Слуга народу" Скороход прибула на допит у НАБУ. ФОТО

Нардепка Анна Скороход, яку виключили зі "Слуги народу", прийшла на допит у НАБУ. Парламентарку підозрюють у підбурюванні до надання хабаря за застосування санкцій РНБО.

Про це пише Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Нардепку підозрюють у підбурюванні до надання хабаря за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки.

Читайте: НАЗК існує не для того, щоб просто "подавати патрони" НАБУ чи САП, - Павлущик

Підозра Скороход

Раніше НАБУ за допомогою прихованої зйомки зафіксувало факт передачі нардепці та її представнику частини коштів. Йдеться про 125 тисяч доларів.

На кадрах пізніше також показують розписку, проте не видно, про що там йдеться. Із контексту зрозуміло, що цей "документ" фіксує конкретну суму і передачу частини коштів, щоб всі учасники "домовленостей" могли "спокійно спати".

5 грудня Служба безпеки, НАБУ та САП викрили у Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України Анна Скороход.

Її звинувачують у створенні злочинної групи, яка пропонувала бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.

Читайте: Детектива НАБУ Гусарова, якого підозрюють в держзраді, залишили під вартою