Співробітники УДО чинять спротив слідчим діям НАБУ в комітетах ВР, - Бюро. ФОТО

Співробітники Управління державної охорони чинять спротив працівникам НАБУ під час здійснення слідчих дій у комітетах Верховної Ради України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

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Як зазначається, доступ детективам обмежують зі сторони Європейської площі в Києві.

"Зазначимо, що перешкоджання проведенню слідчих дій є прямим порушенням закону", - наголошують у НАБУ.

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Що передувало?

Раніше Гончаренко повідомляв, що НАБУ і САП готують підозри кільком "слугам народу" через виплати у конвертах. В "СН" паніка. Згодом стало відомо, що викрито групу нардепів, які отримували хабарі за голосування у ВР.