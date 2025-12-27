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Новини Фото Хабарництво у владі Підкуп нардепів за голосування у Раді
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Співробітники УДО чинять спротив слідчим діям НАБУ в комітетах ВР, - Бюро. ФОТО

Співробітники Управління державної охорони чинять спротив працівникам НАБУ під час здійснення слідчих дій у комітетах Верховної Ради України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

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Як зазначається, доступ детективам обмежують зі сторони Європейської площі в Києві.

перешкоджання набу

"Зазначимо, що перешкоджання проведенню слідчих дій є прямим порушенням закону", - наголошують у НАБУ.

Також читайте: Співробітники НАБУ заїжджають в Урядовий квартал, - Гончаренко

Що передувало?

Раніше Гончаренко повідомляв, що НАБУ і САП готують підозри кільком "слугам народу" через виплати у конвертах. В "СН" паніка. Згодом стало відомо, що викрито групу нардепів, які отримували хабарі за голосування у ВР.

Автор: 

НАБУ (5762) ВР (15197) обшук (2072) УДО (119)
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Топ коментарі
+60
УДО потрібно ліквідувати, а співробітників УДО відправити в штурмові полки! Нам не потрібні подєльники мафії в правоохороних органах!
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27.12.2025 13:47 Відповісти
+52
покладіть той УДО на асфальт
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27.12.2025 13:38 Відповісти
+50
Так пропадають з мапи світу країни. Не зовнішній ворог, а ті що ніяк не нажеруться зʼїли Україну.
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27.12.2025 13:39 Відповісти

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