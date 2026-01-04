Позашляховик вибухнув в Оболонському районі Києва, є травмовані, - поліція (оновлено). ФОТО

Поліція наразі зʼясовує обставини вибуху позашляховика в Оболонському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що вже відомо?

За попередньою інформацією, внаслідок події є травмовані. На місце скеровані наряди поліції, кінологи, вибухотехніки та інші служби.

Більш детальну інформацію поліція опублікує згодом.

Також читайте: Дрон поцілив у службове авто: у Пологівському районі поранено поліцейського

Наслідки

Згодом у соцмережах поширили фото наслідків вибуху.





Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на Одещині ворог атакував цивільне авто: загинула мати, троє дітей постраждали.

Також читайте: Викрито масштабну схему продажу авто, ввезених як гуманітарна допомога для ЗСУ, - Офіс генпрокурора. ФОТО