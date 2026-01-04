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Новини Фото Вибух у Києві
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Позашляховик вибухнув в Оболонському районі Києва, є травмовані, - поліція (оновлено). ФОТО

Поліція наразі зʼясовує обставини вибуху позашляховика в Оболонському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

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Що вже відомо?

За попередньою інформацією, внаслідок події є травмовані. На місце скеровані наряди поліції, кінологи, вибухотехніки та інші служби.

Більш детальну інформацію поліція опублікує згодом.

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Наслідки 

Згодом у соцмережах поширили фото наслідків вибуху.

вибух авто у Києві
вибух авто у Києві

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на Одещині ворог атакував цивільне авто: загинула мати, троє дітей постраждали.

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Автор: 

авто (6642) вибух (4758) Київ (21125) Нацполіція (15854)
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Топ коментарі
+7
Мені найбільше сподобалось, що прийшла собака разом з міліцією.
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04.01.2026 11:19 Відповісти
+6
Хазяїн позашляховика безуглу обрав в раду?
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04.01.2026 11:17 Відповісти
+5
Невже безугла, з своїми виборцями зустрілася в Оболонському районі!?!?!?
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04.01.2026 11:57 Відповісти

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