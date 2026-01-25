Сергій Бескрестнов (Флеш) став радником Міноборони з технологічних напрямів оборони

Новопризначений міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що фахівець із радіотехнологій, військовий Сергій Бескрестнов (Флеш) приєднався до команди радників Міноборони.

Про це Федоров повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Сергій (Флеш) Бескрестнов - мій радник з технологічних напрямів оборони. Він один із найсильніших практичних експертів у сфері дронів, РЕБу та аналізу рішень противника. З початку повномасштабного вторгнення Флеш працює безпосередньо на фронті та проводить навчання для військових у найгарячіших точках", - зазначив міністр.

Також читайте: Федоров призначив Валерію Іонан радницею з міжнародних проєктів

Федоров наголосив, що у сучасній технологічній війні важливо розуміти напрям розвитку інновацій, передбачати плани росіян та створювати продукти, які здатні переламати хід подій на полі бою. Тому Міноборони посилює цей напрям людьми, які вже показали реальну спроможність виконувати ці завдання.

Завдання Бескрестнова

Експертиза Флеша - радіозв’язок, системи РЕБ і розвідка. Саме він першим розповів про використання росіянами FPV-дронів з машинним зором і реактивних шахедів. Зараз його основний фокус — системні рішення проти ударних та розвідувальних БпЛА росіян.

"Треба зменшити ефективність ворожих атак і захистити наших людей. Розвиток РЕБ критично важливий - у війні виграє той, хто швидше адаптується", - наголосив міністр оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стерненко став радником Міноборони щодо використання БпЛА на фронті

Паралельно Флеш працюватиме й над іншими технологічними напрямами оборони:

  • Робота з трофейною технікою ворога.
    Аналіз, логістика, вивчення рішень противника й перетворення цього досвіду на нашу перевагу.
  • Експертна оцінка нових військових розробок.
    Потрібні не "ідеї на папері", а рішення, які реально працюють у бою вже зараз.

Читайте: Уряд звільнив шістьох заступників міністра оборони: Федоров анонсував появу нових членів команди

"Сьогодні війна — це математика, технології та швидкість ухвалення рішень. Ми маємо не просто реагувати, а будувати систему, яка постійно навчається й стає сильнішою. Саме для цього ми посилюємо команду новими лідерами. Рухаємося системно, швидко та працюємо на результат", - додав Федоров.

Міноборони (7816) технології (1041) Федоров Михайло (1093) Бескрестнов Сергій Флеш (19)
З Мадяром начебто непогано вийшло.
Сподіваюсь, з Флешем так само буде.
Бо він грамотний, на своєму місці.
показати весь коментар
25.01.2026 14:44 Відповісти
Ну нарешті !! А то дивно було бачити як одного з провідних радіоінженерів країни , фахівця у сфері РЕБ і зв'язку , довгі роки у МО просто ігнорували .
Це рішення запізнилось майже на 4 роки .
показати весь коментар
25.01.2026 15:02 Відповісти
Комбат пише про Стєрнєнко - радника міністра оборони.


показати весь коментар
25.01.2026 14:57 Відповісти
а що непогано вийшло з мадяром? При тому забезпеченні, яке через нього йде, інші підрозділи могли б діяти принаймни не гірше, а може і краще. Піар потрібних осіб в системі зЕленого шапіто має інше призначення ніж користь Україні.
показати весь коментар
25.01.2026 15:20 Відповісти
експерд, голова, все знаєш
показати весь коментар
25.01.2026 16:17 Відповісти
мене твої звання не цікавлять. Хизуйся перед подібними собі.
показати весь коментар
25.01.2026 16:48 Відповісти
Ну ви точно знаєте все в цифрах.
показати весь коментар
25.01.2026 19:19 Відповісти
не погано вийшло, кількість публікацій в соц мережах виросла на порядок, ми тут далеко випереджаєм кацапів
показати весь коментар
25.01.2026 16:56 Відповісти
непогано
показати весь коментар
25.01.2026 17:06 Відповісти
Мадяр вор.
показати весь коментар
25.01.2026 22:25 Відповісти
Фахова людина.
показати весь коментар
25.01.2026 14:48 Відповісти
Не знаю ничего о нём. На то что берут спецов, а не клоунов, девяносто пятого квартала, и всяких миндичей циферблатов, безусловно хороший знак
показати весь коментар
25.01.2026 14:53 Відповісти
Якщо не знаєте нічого, можете ознайомитись https://t.me/s/serhii_flash тут.
показати весь коментар
25.01.2026 14:59 Відповісти
Приєднався до команди крадіїв і зрадників України. І помножив на ноль все, що може і було хорошого в його житті.
показати весь коментар
25.01.2026 14:54 Відповісти
Мадяр теж своїх "Птахів" на нуль помножив?
показати весь коментар
25.01.2026 15:00 Відповісти
Свою репутацію точно.
показати весь коментар
25.01.2026 15:02 Відповісти
Мадяра менше поважати стали? Він вже півроку очільник СБС.
показати весь коментар
25.01.2026 15:05 Відповісти
Роль Мадяра ми ще побачимо в період виборчої кампанії. Але не маю сумніву, що і він продався.
показати весь коментар
25.01.2026 16:33 Відповісти
Це переживемо, головне - щоб русня не пережила.
показати весь коментар
25.01.2026 19:18 Відповісти
У нас тут Велика Відчизняна Війна йде, які вибори? У вас там в Італії війни немає і всі думки про вибори? То не рівняйте нас, українців, з вами, втікачами!
показати весь коментар
25.01.2026 20:31 Відповісти
А що? Щеневтік хіба не готується до виборів ще з 2019 року?))) Чи Ви не бачите нічого?)))
показати весь коментар
25.01.2026 20:56 Відповісти
Я тут в Україні бачу набагато більше, ніж ви там в Італії. Наприклад - я бачу, що у нас тут йде Відчизняна Війна за існування України, а у вас там якась мишина політична боротьба замість війни.
показати весь коментар
25.01.2026 21:31 Відповісти
І що ,як результати,наприклад теперішні по Києву ,з тогорічними порівняти як, сподобались?Це Вава не йому,випадково, задачу ставив по блекауту на московщині ,гордо так, чи то якимось піхотним командирам?
показати весь коментар
25.01.2026 17:50 Відповісти
Дайте Мадяру ресурсів, як у московитів, тоді й порівнюватимемо.
показати весь коментар
25.01.2026 19:11 Відповісти
Якби це ви мені про українську відповідь на кацапський рубікон розповіли, то було б класно, хоч організаційно - структурну, чи вже хоть концептуальну ? Ні ,не судилось?Так отож.
показати весь коментар
25.01.2026 19:48 Відповісти
Про "вєлікій і ужасний Рубікон" Флеш писав. Немає там нічого принципово крутого, їх пілоти поступаються нашим. Але постачання у них - космос, за кількістю і якістю. Оптика - принципово краща і більше в рази. Цим і беруть.
показати весь коментар
25.01.2026 20:04 Відповісти
Плюс координація.
показати весь коментар
25.01.2026 20:13 Відповісти
Флеш казав, що вони стягнули в рубікони-суднідні всіх кращих пілотів з фронту, чим просадили всі інші ділянки. Але вони можуть собі це дозволити, на відміну від нас.
показати весь коментар
25.01.2026 20:14 Відповісти
Розкажіть про ділянки, які вони просадили. Може глянемо на діпстейт?
показати весь коментар
25.01.2026 20:26 Відповісти
От і подивіться на Діпстейт рухи русні в районі Куп'янська, в Сумській області, біля Вовчанська, Часового Яру, Костянтинівки та на Півдні. І порівняйте з рухами довкола Покровсько-Мирноградської агломерації та Гуляйполя. За два місяці.
показати весь коментар
25.01.2026 20:28 Відповісти
В нашій роті на сумському напрямку вже корчів практично не лишилося. Корч живе 2 максимум 3 виїзди. Позиції частенько доводиться міняти. Луплять оптикою, а потім на добивання молнія прилітає. Хлопці декілька раз дивом живі лишилися.
показати весь коментар
25.01.2026 20:37 Відповісти
І глибоке просування русні на тій ділянці?
показати весь коментар
25.01.2026 20:39 Відповісти
Ні, тому що піхоти тут у них малувато. А ось рубікон нашу логістику кощмарить.
показати весь коментар
26.01.2026 16:38 Відповісти
Ви впевнені, що проти вас саме "Рубікон" працює?
Дронів на оптиці у русні більше, ніж досвідчених пілотів.
показати весь коментар
26.01.2026 21:14 Відповісти
Так що заважає Кличко, Жюлька, ухилянти,трамп,безпечна Європа?
показати весь коментар
25.01.2026 20:49 Відповісти
Денис, здесь есть категория публики, которая независимо от информации, и человека, будет обсирать всё и всех. А может спецом работает.
показати весь коментар
25.01.2026 15:09 Відповісти
Боти працюють. особливо з західними прапорцями. а доморощені гниди підтявкують.
Кожен день ,яку статтю не читаєш влізе падло і все обсирає
показати весь коментар
25.01.2026 15:23 Відповісти
Робота в них така. А хтось і без грошей, дурні.
показати весь коментар
25.01.2026 20:10 Відповісти
Тобто - всі, хто бажає працювати на користь України, хто бажає реформ і перемоги України - помножують на нуль все, що було хорошого??
показати весь коментар
25.01.2026 15:52 Відповісти
Всі, хто хоча би присів посрати на одному гектарі з самим останнім представником зебанди, автоматично стає зрадником України. Залужний поза цієї категорії, бо він був призначений всупереч бажанню щеневтіка і реально працював на захист України!
показати весь коментар
25.01.2026 16:31 Відповісти
Ааа, тобто ми всі тут зрадники, бо маємо співпрацювати з владою заради порятунку України і тільки ти вся така "не зрадниця", втікла до Італії і звідти маєш нахабство відкривати сво хайло на тих, хто працює заради захисту України?
показати весь коментар
25.01.2026 20:29 Відповісти
Так! Я вважаю, що порядна людина з тими покидьками співпрацювати не буде. То все одне що колаборація з рашистами. Чи зебанда не зрадники України???
показати весь коментар
25.01.2026 20:53 Відповісти
Ну це щось неймовірне, найпотужніші зрадойоби форума до таких висновків не доходили. То по вашому всі хто в ЗСУ автоматично стає зрадником? Мадяр до речи найбільш адекватний, він жодного разу не відпрацьовував тут 30 срібників, не верещав про ухилянтів якими є на думку пропагандонів всі, не нацьковував військових на цивілів, не вихваляв злочини тцк. Загугліть і ви не знайдете нічого провладного, взагалі.

Ви його хоч раз бачили з вскукареками про мобілізацію? Ніколи. От на кого, на кого, а на Мадяра чи Флеша слова кривого не можна сказати. Всі перемазались в корупції чи розтраті донатів на шикарні автівки, крім цих хлопців. Хлопці просто працюють, і все.
показати весь коментар
25.01.2026 20:43 Відповісти
ЗСУ і влада - дві великі різниці. І не приписуйте мені того, що я не говорила!!!!
А що до Мадяра і Флеша - ще подивимось на них в період виборів)))
показати весь коментар
25.01.2026 20:52 Відповісти
не витрачайте нерви на висери
показати весь коментар
25.01.2026 16:18 Відповісти
якщо його взяли не для свого піару, а для роботи результату, і йому забезпечать можливість досягати результату, то нічого поганого в цьому немає, тим більш, якщо він потім в політитку не піде.
показати весь коментар
25.01.2026 19:50 Відповісти
💯% призначення стерненка це пробите чергове дно
показати весь коментар
25.01.2026 16:12 Відповісти
а нічого,що малнгький нюанс, експерти слово "позаштатний"? вам про щось каже?
показати весь коментар
25.01.2026 16:20 Відповісти
Ковальов щось дивне написав і не в тему. Радник - це нормально для таких людей. Можна подумати що так як воно все було організовано це було норм у нас. Всі ми вже бачили як останні 4 роки воюємо, то так далі продовжуватись не може. Це маленька радянська армія і це треба міняти.
показати весь коментар
25.01.2026 17:17 Відповісти
Если бы не волонтеры с которых вообще все началось, от которых появились сначала мавики, потом и другие типы - в армии до сих пор бы ничего не было. Потому что "журнал учета журналов"
показати весь коментар
25.01.2026 17:34 Відповісти
Если отбросить в сторону сомнения в личности Стерненко, то можно просто проанализировать насколько гибче и автономнее работают волонтеры по обеспечению армии в тех же высоких технологиях. Государство это или не умеет, или не хочет, или связано по рукам и ногам бюрократией. Тебе выделены деньги на закупку детали АБВ для дрона. Ты должен осуществить закупки по процедуре, тендеры, куча сопроводительной документации, сроки. В итоге эта деталь будет в армии через полгода-год, и к тому времени морально устареет. Это снаряды так покупать можно или тушенку - ничего нового там за последние 100 лет особенно не придумали. А есть сферы где нельзя играть в бюрократию, и вот тут опыт и контакты волонтеров которые таким занимаются уже 4 года - могут быть очень полезными.
показати весь коментар
25.01.2026 17:32 Відповісти
показати весь коментар
25.01.2026 18:21 Відповісти
Фахівець, мдя...
показати весь коментар
25.01.2026 20:27 Відповісти
Людина збирає думки фахівців. Що тут поганого? Він співпрацює з військовими по поставкам дронів вже 3 роки. І дрони від Стерненка доробляти не потрібно - вони літають і працюють одразу як треба, бо Стерненко чи його команда збирають рекламації від військових і доносять їх до виробника і якщо виробник оперативно не виправляє помилки - розривають з таким вироьником договори.
показати весь коментар
25.01.2026 20:35 Відповісти
після зустрічі з Зе все йдет путьом
показати весь коментар
25.01.2026 19:04 Відповісти
закономірність-чим тупіше міністр, тим більше він пздить.
показати весь коментар
25.01.2026 15:05 Відповісти
Всегда интересно его читать.
показати весь коментар
25.01.2026 15:08 Відповісти
Доповідаю "бойовому комбату" як колишній кадровий військовий, нині мобілізований за власним бажанням з березня 2022 року: всі наші успіхи тримаються на колишніх цивільних, які є розумом і мотивацією. З особистого досвіду: кадрові офіцери, 90%, БЕЗІНІЦІАТИВНІ солдафони, які виконують те. що їм накажуть такі ж солдафони з вищих штабів. Їм все одно скільки людей загине, коли вони за таким наказом кинуть відбивати втрачені позиції, про вогневу підтримку не йдеться абсолютно, головне доповісти, що він виконав наказ, спалив людей, але позиції не повернув.У Генштабі і корпусах (не АЗОВ і не 3 шрурмовий) сидять такі ж тупі солдафони, які не були на передку і не знають взагалі як воювати дронами. Тому призначення цивільних фахівців, це якраз потрібний , але ЗАПІЗНІЛИЙ крок, це треба було робити 3 роки тому, а не йти в контрнаступ на вибудувані суровікіним інженерні споруди, вітаю супергенія Залужного і його кума Шапталу, які, якраз позакінчували усілякі академії і дуже великі командири.
показати весь коментар
25.01.2026 16:37 Відповісти
Фахівець зі штільності завади та ксх телеграм каналу, це навіть коментувати не варто.
показати весь коментар
25.01.2026 16:51 Відповісти
Маємо розуміти, що йде призначення радниками "експертів" - медійників. Тобто, якщо хтось має 100+К підписників в ТГ каналі та цитованість в ЗМІ - він автоматично стає експертом і має шанс стати радником в політиків, які обирають медійність, як ключовий фактор розвитку.
В принципі, досягнення Федорова - значуще: створив незламну ДІЮ, яку зламали московити. Можу припустити, що Федоров готовий підставити "цифрове" плече на цифрових виборах Зеленському, тому і став міністром МОУ з відповідним доступом до бюджету оборонки.
показати весь коментар
25.01.2026 17:38 Відповісти
этот "эксперт-медийник" закончил специализированный ВУЗ, основанный за 4 года после отмены крепостного права)
показати весь коментар
25.01.2026 18:26 Відповісти
У Федорова є інші досягнення - державні закупівлі Мавіків і ФПВ дронів просунув саме він і першим почав їх закуповувати через своє відомство ще коли Рєзніков Мавікі весільними дронами називав.
І багато різних інших досягнень
показати весь коментар
25.01.2026 20:38 Відповісти
Досягнення Федорова на цій ниві - корупційні скандали, але ж він до 2019 року він інстаграм Шашличного, тому нічого йому не сталося, а його подільника в ГУР перевели.
показати весь коментар
25.01.2026 23:01 Відповісти
Міняючи радників війну не виграти. Треба перш за все треба замінити сирка. Хотілося б і зелену погань, але поки що без виборів це нереально.
показати весь коментар
25.01.2026 17:44 Відповісти
давно читаю статті пана Бескрестнова і вважаю що він серйозний фахівець, тому вітаю з його призначенням
показати весь коментар
25.01.2026 18:43 Відповісти
https://t.me/serhii_flash/6866 Сергій FLASH, новий радник Міноборони:
Вчора вранці противник завдав удару Шахедами по вертольотах у районі Кропивницького.
На зображенні бачимо автозахоплення цілі та ручне наведення за зображенням. Але поблизу не було жодних БПЛА для створення МЕШ радіомережі. Роблю висновок, що ми бачимо перше застосування Шахедів на Старлінці.
Ці Шахеди на ручному управлінні летіли майже над землею, щоб їх не бачили РЛС.
Чи чекав я цього? Так. Чи попереджав? Так. Чи хтось мене слухав? Ні.
Це всі виклики, з якими нашій команді доведеться працювати. І працювати ми будемо на випередження.
показати весь коментар
25.01.2026 20:00 Відповісти
Новина позитивна, але в зміни не вірю
показати весь коментар
27.01.2026 12:07 Відповісти
 
 