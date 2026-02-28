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Історичний шлях росії, подарунок від Франції, справедливе закінчення війни. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Обдурені...

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Справедливе закінчення війни

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Подія, на яку чекає увесь світ

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фотожаба

Нікчемні обіцянти

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Оборона Новоросійська

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Спогади про оборону Новоросійська

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Сеанс масового гипнозу

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фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

Подарунок від Франції

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фотожаба

Історичний шлях росії

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Автор: 

Медведєв Дмитро (1952) політика (5339) путін володимир (25448) фотожаба (14780) Трамп Дональд (8909)
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28.02.2026 15:27 Відповісти
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28.02.2026 18:26 Відповісти
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28.02.2026 18:28 Відповісти
чому картинках де горить мацквабад, кремль і те капище цілі, вони мають бути зруйновані в першу чергу
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01.03.2026 21:11 Відповісти
 
 