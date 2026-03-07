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Новини Фото Паралімпійські ігри 2026
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Весь подіум український: Україна виборола ще 3 медалі на Паралімпіаді-2026. ФОТОрепортаж

Після яскравого старту у перший день змагань Паралімпіади-2026 Україна виборола ще три медалі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee.

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Новий тріумф

"Яскрава фінальна крапка України у перший день змагань Паралімпіади-2026: весь подіум український!

У пара біатлоні (спринт 7,5 км) чоловіки, клас стоячи (порушення зору):

🥇Казік Олександр (Вінницька обл) -лідер Кучерявий Сергій (Вінницька обл.),

🥈 Решетинський Ярослав (м. Кив) - лідер Драгун Дмитро (м.Київ)

🥉Ковалевський Анатолій (м.Київ) - лідер Мукшин Олександр (Сумська обл.)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прапор України винесли на церемонії відкриття Паралімпіади-2026 попри заборону НПК. ФОТО

Паралімпіада
Паралімпіада
Паралімпіада
Паралімпіада

Отож, у доробку нашої збірної наразі загалом 3 золоті, 1 срібна та 2 бронзові медалі!

Що передувало?

Як повідомлялося, Україна виборола 2 золота та бронзу на старті Паралімпіади-2026.

Також читайте: До бойкоту церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026 долучилися Австралія та Франція, - Сибіга

Автор: 

Паралімпіада (213) спорт (1734)
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Топ коментарі
+38
Слава Україні !!!
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07.03.2026 16:08 Відповісти
+24
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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07.03.2026 16:31 Відповісти
+20
МОЛОДЦІ!!!!!
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07.03.2026 16:14 Відповісти
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Слава Україні !!!
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07.03.2026 16:08 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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07.03.2026 16:31 Відповісти
Слава!!!
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07.03.2026 16:13 Відповісти
Героям Слава!
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07.03.2026 16:14 Відповісти
МОЛОДЦІ!!!!!
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07.03.2026 16:14 Відповісти
Красуни!
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07.03.2026 16:21 Відповісти
Сталеві Українці !!!
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07.03.2026 16:22 Відповісти
Це просто неймовірно! Чи було таке раніше хоч раз, щоб весь подіум на Олімпіаді був Український!!!!
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07.03.2026 16:27 Відповісти
Лапоть, стуль дзюбок.
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07.03.2026 17:32 Відповісти
Слава славная славной Украине!!!
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07.03.2026 16:44 Відповісти
Наша гордість та повага !!!
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07.03.2026 17:32 Відповісти
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07.03.2026 17:42 Відповісти
Слава Україні !!!
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07.03.2026 17:42 Відповісти
І без всяких шоломів, молодці....
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07.03.2026 17:48 Відповісти
інфа для лохів які волали що Україні варто відмовитись від участі
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07.03.2026 18:21 Відповісти
Так ,варто було . Це як хтось , хрипатому руку жме за медальку , а другі гидують . Гідний вчинок- гидувати, відмовитися від цього шабашу .
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07.03.2026 18:59 Відповісти
Вище мій комент до MrStepanovM
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07.03.2026 19:00 Відповісти
Так в Україні калік дуже багато, ось і хороший результат. На наступній Олімпіаді, взагалі всі місця будуть за Україною. Бережіть себе
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07.03.2026 20:52 Відповісти
 
 