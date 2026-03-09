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Новини Фото Ухилення від мобілізації
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Викрито масштабну схему підробки "посвідчень" силових структур для ухилянтів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Головне управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ нейтралізували схему масового виготовлення та продажу "документів", які імітували посвідчення силових структур України, в тому числі "посвідчення Служби безпеки України", та призначалися для використання з метою ухилення від мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Затримано організатора оборудки

За результатами комплексних заходів у Києві затримано організатора оборудки. Ним виявився колишній військовослужбовець одного з відомств Сил безпеки та оборони нашої держави.

Як встановило розслідування, до нелегального бізнесу він залучив ще 18 спільників. Разом вони побудували організовану ієрархічну структуру із чітким розподілом функціоналу та обов’язків. Свою діяльність вони провадили в орендованих офісах по всій Україні, де встановили оргтехніку для серійного виготовлення документів.

Читайте: Ліквідовано ще 10 "ухилянтських схем": серед затриманих - лікарі, посадовець Міноборони та члени ВЛК, - СБУ. ФОТОрепортаж

Розцінки

Як зазначається, вартість таких "послуг" становила від 3 до 5 тисяч доларів США, залежно від терміновості замовлення.

За матеріалами справи, фігуранти вносили дані клієнтів у бланки підроблених посвідчень та вставляли їхні фото за зразком справжніх документів.

"Готову "продукцію" фігуранти збували замовникам через поштові відправлення під виглядом поліграфічної продукції або під час особистих зустрічей", - йдеться у повідомленні.

Як пояснили в СБУ, придбавши такі "документи", військовозобов’язані сподівалися використовувати їх для ухилення від мобілізації.

Під час обшуків в оселях та офісах фігурантів вилучено смартфони, комп’ютерну техніку, підроблені штампи та печатки держустанов та бойові засоби ураження. Крім того, у зловмисників вилучено близько ста "посвідчень" СБУ, інших воєнізованих та правоохоронних формувань, а також фіктивні накази, довідки і проросійські агітаційні листівки.

Читайте: Фіктивне працевлаштування, "трансфер" до ЄС, підроблені документи, переведення в тил: Викрито нові "ухилянтські схеми", - СБУ. ФОТОрепортаж

підробка документів для ухилянтів
підробка документів для ухилянтів
підробка документів для ухилянтів
підробка документів для ухилянтів
підробка документів для ухилянтів
підробка документів для ухилянтів
підробка документів для ухилянтів
підробка документів для ухилянтів

Підозра

Наразі організатору оборудки повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Також читайте: Депутат із Дніпра підробив документи на "відрядження" та поїхав із сім’єю на відпочинок у Грецію, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх фігурантів.

Автор: 

Київ (20875) шахрайство (1276) підробка (461) СБУ (13961) ухилянти (1430)
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Топ коментарі
+11
Ну тоді посвідчення мусорів це виходить теж ухилянтські?
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09.03.2026 11:43 Відповісти
+11
Головне управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ хапнули аферистів, яких самі кришували, як кол-центри. І організатором оборудки був колишній військовослужбовець одного з відомств Сил безпеки та оборони нашої держави. А КОЛИШНІМ він став у день затримання?
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09.03.2026 12:08 Відповісти
+10
"Ухилянт" - визначення?
Ждя мене ухилянт це особа яка давала присягу на вірність українському народу (мєнти, війькові, прокурори, судді, різні депутати), а всі інші це просто цивільні люди які нікому нічого не винні.
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09.03.2026 11:39 Відповісти
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А посвідчення номерні?
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09.03.2026 11:37 Відповісти
І зброя номерна. Але карабін симонова без штика це легальна зброя і інша схоже теж не бойова.
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09.03.2026 12:21 Відповісти
Це вони готувалися, щоб із зброєю і отими посвідченнями, бути на параді ***** на Хрещатику, у 2022 року, а потім і на шашлики за нові ПОСАДИ в таборах орків, як охоронці полонених Українців!?!?
А воно, он, як неловко їх Українці послали… Деркач з сівковичем і кадровиками з цих структур, глибоко занепокоєні!?!?!?
Там цього біосміття, на штурмову бригаду вистачить!! Баканов з єрмаком, адвокатами у них прилаштуються???
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09.03.2026 17:28 Відповісти
Банановим і Єрмаком не такі ксіви ліпилися, татаров з керівниками і кадровиками СБУ, ГПУ, КСУ, ДБР, ДПСУ і УДО з МВС, це добре знають!!!
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09.03.2026 15:06 Відповісти
"Ухилянт" - визначення?
Ждя мене ухилянт це особа яка давала присягу на вірність українському народу (мєнти, війькові, прокурори, судді, різні депутати), а всі інші це просто цивільні люди які нікому нічого не винні.
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09.03.2026 11:39 Відповісти
то, що як давали, і що там написано? а про Конституційний обов'язок захищати ти чуло, там всіх військовозоюов'язаних стосується, чи тобі хтось винен, а ти ні?
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09.03.2026 12:24 Відповісти
Тобто звичайні люди повинні захищати тих хто для цього був навчений і давав присягу.
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09.03.2026 12:58 Відповісти
де таке написано?
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09.03.2026 13:14 Відповісти
Як заявив Ігор Клименко, його орли досі "не навчені".
Мабуть, це один з оснивних критеріїв відбору на службу - вроджена нездатність навчатися.
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09.03.2026 13:15 Відповісти
Якщо не отримував паспорт, відмовився раніше до 2014 року від громадянства - то не винен, і накше в момент отримання паспорта - ти погодився і став винен. Право обирати, бути обраним до різних виборчих органів - передбачає обов'язок ... Ніхто в 16 років не примушує отримувати паспорт, ніхто в 18 років не заставляє залишатись в країні і користуватись правами, раз скористувався (за замовчуванням були вибори хочь якогось рівня - ти скористався і т.д. і т.п.). В контексті кадрові військові, судді, прокурори, депутати, сбушники, хапуги на монопольних та тіньовиї схемаї винні більше - це так.
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09.03.2026 12:27 Відповісти
цікаве питання, Мурзик Васильович, будемо полемізувати (с)

З одного боку - так. З іншого - відносини мають бути взаємними. От, наприклад, я обіцяв кохати свою дружину до смерті. А она мене зрадила. Усі обіцянки скасовані, я більш їй нічого не винен. Так? (приклад вигаданий, у мене все добре з дружиною)

Чи вот інший приклад. У 2019ому мудрий нарід обрав керувати державою людину, котра взагалі непридатна для цього. Я розумію, що не бажаю бути частиною цього та їду шукати краще життя десь за океан (я чисто гіпотетично, я залишився). Чи винен я щось при цьому державі, мудрому наріду та найпотужнішому керівництву? Бо вийти з громадянства не вийде - так, в мене кум живе у Німеччині вже років 20, давно має громадянство місцеве, але вийти з українського - дулю з маком, президент ці укази не підписує (і це загальна практика, попередники робили те ж саме)
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09.03.2026 13:13 Відповісти
Ні, Мурчик Васильович, навіть якщо твої сусіди когось обрали, бо їх більше, це не значить, що ти не відповідаеш за них, ти з ними погодився бо живеш поруч, не виїхав раніше, ні? бо було зручно, а тепер не зручно, і у всьому сусіди в тебе винні, бо ти сами Мурчик Васильович вумний, це все кляті сусіди когось обрали, все вони, а ти самий гарний із всіх сусідів, правда не зрозуміло чому ти Мурчик Васильович не виїхав коли була можливість, може це ти винен, а не сусіди? В тебе кум втік, бо йому було так зручно, а ти Мурчику ні, в бо тебе зв'язав мудрий нарід, і заставив пасивно спостергати в на вибори? заставив не виїжджати з України коли правила московська банда януковоща, бо подобалось? А тепер хтось винен, і дивно, що путлер в тебе ні дочого, в тебе мудрій нарід бомбіт і бамбас і міста України і себе, може ти таких сусідів з такою позицією заслуговуеш Мурчик Васильович.
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09.03.2026 13:32 Відповісти
По-перше, пане з російським ім'ям, не Мурчик, а Мурзик. Якось дуже соромно має бути не знати наших класиків...
По-друге, не треба переходити на мене. Я мав (і маю) можливість жити не тільки тут, але живу, бо то мій свідомий вибір.

Також, я не дуже зрозумів, до чого ти сюди вставив путінідочого, бамбас та інше - начебто я про це не говорив, ні? Також, я не дуже зрозумів, чого я заслуговую на поганих сусідів апріорі та маю погоджуватися з їхнім вибором.

От якщо пан сидить десь у ресторації, пʼє каву, і тут натовп йде погром якийсь робити чи негра, не приведи Господь, лінчевати - то пан теж у цьому має брати участь? Чи якщо більшість намагається втопитися - що має робити пан Петр? сказати - це мій обовʼязок? чи, як розумна людина, сказати - тут у вас своя мета, я поважаю ваш вибір, але, будь ласка, якось без мене? бо з ваших слів Ви теж маєте втопитися, навіть, не поділяючи ці релігіозні забаганки?

PS пане, я не висловив жодної неповаги до Вас. Просто поставив запитання. Ви відповили незнайомій людині "путін в тебе ні до чого, бамбас та інше" та нічого по суті. Жаль.
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09.03.2026 21:46 Відповісти
Нє, бл. Ще раз перечитав - ну бл просто якийсь набір слів. Так і не зловив смисл.
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09.03.2026 22:06 Відповісти
Держава примушує отримувати паспорт, тут немає місця для "погодився".
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09.03.2026 13:20 Відповісти
не примушує, до отримання можна виїхати, і ніколи не повертатись, ніхто не заставляє під дулом автомата залишатись до 16 - 18 років в Україні, виїжджай і не отримуй, якщо батьки не вивезли до цього - то це до них претензії
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09.03.2026 13:22 Відповісти
Ви знаєте, в УРСР я якось до такого не додумався, коли мені було 16-18
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09.03.2026 13:27 Відповісти
можна було залишитись особою без громадянства з паспортом срср і громадянством урср, переїхати до іншої країни, колишнього срср і т.д. і т.п., в 18 людина має право приймати рішення за себе, а може і не приймати, тоді приймають за неї, якщо 18 було в срср, то в 30, 40, 50 в Україні, можна було не погоджуватись отримувати паспорт і бут, повторюсь, особою без громадянства, таких було дуже багато, ось вони і мають право щось казати, а той хто поставив підпис отримуючи паспорт, отримав і права і обов'язки, як скористався правами то справ кожного (бо воно було, за права можна було боротись і т.д. і т.п., організувати зміни у 90, як поляки у 80-ті на чолі з Валенсою), а ось за об'язки спитають інші.
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09.03.2026 13:46 Відповісти
"особою без громадянства з паспортом срср і громадянством урср"
Вас складно зрозуміти.
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09.03.2026 13:53 Відповісти
тобто Вам складно зрозуміти як обирати самому, а не плити за течією, а коли течія стає не красивою кричати, що хотів плисти в іншому напрямку бо н...ли? в будь-якому разі, підпис під дулом автомату у паспорті громадянина Україна ставити ніхто не заставляв, можна було відмовитись, бо деякі відмовились, і виїхли, хтось навіть в нацистську рф, але вибір вони робили самі, Ви зробили вибір отримати права і обов'язки громадянина України, зворотної дороги не має... можно лише тікати з витікаючими...
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09.03.2026 13:58 Відповісти
Так, тоді, в 16 років, мені було складно передбачити, що років через 30-40, вже в зовсім іншій державі, на Конституцію і на мої права покладуть великий болт.
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09.03.2026 14:06 Відповісти
Значить, Ви можете повернути все нажите непосильним трудом... і все, а ні не все так просто, Ви користувались правами, криво, неправильно, неактивно- це Ваші проблеми, тепер прийшов час платити, ще в 96-му коли писалась Конституція всі кричали, це не тільки права, а і обов'язки, але багато Ви, я так розумію з них, вирішили прочитати, те що подобається, а що не подобаєтьс не читати, як дрібний шрифт в кредитній угоді, право отримати гроші у борг завтра це добре, а коли прийшов час віддавати борг, починаємо кричати, що банк грабує. Не беріть кредит, але Ви вже взяли, прийшов час віддавати, віддасте (те що було, і те що було прописано дрібним шрифтом, але не хотілось читати), міняйте громадянство є країни які можуть взяти у громадянство, правда відразу скажу - там буде в рази гірше (це той дрібний текст який не хочеться читати).
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09.03.2026 14:24 Відповісти
А ви впевнені, що я тими правами скористався? Я ніколи не жив у борг і ніколи нічого не отримував від держави. Так склалося життя. Лікувався завжди за власний рахунок, тому що чекати допомоги від держави - то краще здохнути. Також я регулярно та вчасно платив податки, які йшли в тому числі й на утримання міліції/поліції та військових. А зараз я мушу йти захищати цих 40-50-річних "пенсіонерів" та їхні сім'ї? Поясніть, на якому етапі у мене виникли такі обов'язки? Зараз на спецобліку перебувають кілька сотень тисяч таких "пенсіонерів", котрі якщо й підуть на службу, то це буде або ТЦК або інша тилова посада.
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09.03.2026 14:42 Відповісти
В тому то і суть права, можно скористатись, а можна ні, але якщо воно було, апріорі рахується що скористались, якщо Ви не скористались кредитом, Вам дозволять без процентів його повернути в Банк, якщо взяли - значить зкористувались. У ОРД, є права підрозділів які здійснюють ОРД, так от яащо підрозділ не скористався якимось правом - значить не вжив всіх необхідних заходів в інтересах забезпечення існуючої системи правопорядку. Не можна в борг мати громадянство, з моменту його отримання є права, якими можна користуватись або ні, і борг у вигляді обов'язку можуть запитати, а можуть ні - бо 20 років не питали, а тепер запитали. Ви ж не хотіли нічого міняти в кінці 90-х, чогось чекали, бо так було зручно, зручно закінчилось, Ви шукаєте привід і розказуєте, що не скористались Правами, а чому не скористались? Бо чекали, що хтось скористається? Щодо пенсіонерів в 40-50 років, так от це маніпуляція, бо також можна сказати, бо можна взяти окремих осіб і вказати: ось 40-50 річні пенсіонери на передовій (анприклад зазраз корупціонер Дейнека очолює підрозділ на передовій, він же пенсіонер у 40-50), а мобілізовані у 25-55 років у тилах та ТЦК, але і це не вірно, бо є і ті там і ті там. Миж по одному лікарю із ВЛК - некажемов, що всі лікарі корупціонери? По одному бізнісмену, який дає хабарі не кажемо, що всі бізнесмени хабарники? Ми по одному електрику жеку, який за гроші когось підключає, а іншого який не платить відключає, не кажемо, що всі електрики покидьки? Сьогодні на відео цензор появилось багато новин до яких причетні пенсіонери 40-50, про яких Ви кажете в тилу. А пожежник, пенсіонет у 40-50 років якій рятує людей відразу після удару російських терористів - теж в тилу??? А бойовий льотчик, яких збиває дрон з гармати на ризикованій дистанції В ТИЛУ, теж в тилу? А чесний поліцейський (нехай їх не багато), який 2 роки був на передовій в поліцейських бригадах, а зараз із-за поранення патрулює в Києві, він в тилу чи ні? А прикордонник, пенсіонер в 40-50 років, який служить на кордоні з рф на СПшках в Сумській, Харківській чи Чернігівській областях, які не входять в зону де постійні бойові дії, але де постійно ризик заходу ДРГ, артобстрілів, ударів дронів, де на нього по 10 діб забувають, бо замінити нікім, бо є десь, так сталось забезпечені (з якого дива в корумпованій державі комусь абсолютно чесно вдалось себе забезпечити) і які нічого нікому нічого не винні. ТАк от, ці герої, пенсіонери в 40-50 років, також нікому не винні, бо вони жебракували по 25 років, поки хтось міг забезпечити себе сам, а теперь шукає крайнього, і той хто не бажає виконувати свій обов'язок не має права перекладати свої проблеми на себе, бо люди на яких Ви посилаєтесь, також нічого нікому не винні, бо їм забули заплатити за те, що вони вже зробили.
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09.03.2026 15:21 Відповісти
Не ври ты получил безоплатное школьное образование,кривую ,косую но хоть какую то медицинскую помощь и поавами своими таки успел попользоваться . Правом голоса хоть раз но пользовался
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09.03.2026 17:10 Відповісти
Шкільну освіту я здобув при СРСР. Медичною допомогою ("безплатною від держави") ніколи не користувався. І не голосував за невідомих мені людей. Тому всі твої припущення - повз цілі.
А ти мабуть з тих, хто за кіло крупи за голобородька проголосував. Це вже моє припущення
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09.03.2026 17:27 Відповісти
що буде тим, хто скористався такими "посвідченнями"? і тим, хто намалював їх?
Це просто ЖАХ!
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09.03.2026 11:43 Відповісти
що буде тим хто малював, написано в статті, якщо ти б ти прочитала, то знала б. А тим, що користується, може буле кримінал, а в загальному мобілізація
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09.03.2026 12:26 Відповісти
Ну тоді посвідчення мусорів це виходить теж ухилянтські?
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09.03.2026 11:43 Відповісти
якщо про СБУ - то може і так, бо від них толку ноль, чоловік 200 з них ЦСО А воює інші роблять такі схематози (на фото ВБ УСБУ - не просто так), це ж хтось кришував, давав бланки та інше...
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09.03.2026 12:31 Відповісти
Вийшли самі на себе
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09.03.2026 11:54 Відповісти
Громадяни, остерігайтеся підробок!
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09.03.2026 11:56 Відповісти
При перевірці документів, якщо це робитимуть, як роблять це поліцейські зараз, коли на вулиці зупиняють, встановити факт підробки можна ж одразу.
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09.03.2026 11:57 Відповісти
Подібне посвідчення - це "кукла", пугач, разводняк для проведення диверсійних дій...
Як же аусвайс для ухиляння - він не спрацює.
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09.03.2026 12:23 Відповісти
ну чому, зупинили типа перевірка документів, показав посвідченння і якщо якісь дилетанти чи переляки, то пішов далі, а якщо розумніші, то перевірять ВОД і там може бути халепа.
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09.03.2026 12:29 Відповісти
Після такого - точно перевірять.
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09.03.2026 12:32 Відповісти
мєлько, робіть посвідки прєзідєнтофф
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09.03.2026 11:59 Відповісти
тим більш, що у нас всі президенти, але є ще куми, друзі, які президентніші за інших.
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09.03.2026 12:30 Відповісти
а у Золкінда теж таке посвідчення ?
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09.03.2026 12:08 Відповісти
Головне управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ хапнули аферистів, яких самі кришували, як кол-центри. І організатором оборудки був колишній військовослужбовець одного з відомств Сил безпеки та оборони нашої держави. А КОЛИШНІМ він став у день затримання?
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09.03.2026 12:08 Відповісти
Ну то цап відбувайло.
Дадуть 2 роки умовно з виплатою відступних, харчових а згодом і житлових на закордоні, по закінченню умовного терміна.
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09.03.2026 12:14 Відповісти
Они в базе были ? Сейчас обычный военный билет проверяется за секунду по коду
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09.03.2026 14:43 Відповісти
У зелених труки чистi - хай народ те знае...
То не казка вiд чекiстiв - смiх мене долае...
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09.03.2026 19:44 Відповісти
Треба робити посвідчення прокурорів-інвалідів, до них відносяться з розумінням
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10.03.2026 19:22 Відповісти
 
 