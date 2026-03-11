Реєстратор зафіксував момент влучання ракет ЗСУ по заводу "Кремній Ел" у Брянську. ВIДЕО

З’явилося відео моменту влучання ракет ЗСУ по заводу "Група Кремній Ел" у Брянську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

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Кадри зафіксував реєстратор

Як зазначається, кадри зафіксовані реєстратором пасажирської маршрутки.

На нових записах атаки ЗСУ по Брянську 10 березня видно густий дим від вже атакованого та палаючого заводу "Група Кремній Ел". Далі на відео видно влучання ще однієї ракети по території заводу, згідно з аналізом OSINT-аналітика ASTRA.

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Що передувало?

Напередодні повідомлялося, що Сили оборони уразили ракетами Storm Shadow завод мікроелектроніки у Брянську.

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