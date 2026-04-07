Фрегат "Адмірал Макаров" пошкоджено двічі під час атаки на Новоросійськ. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Фрегат Чорноморського флоту РФ "Адмірал Макаров" зазнав щонайменше двох влучань у порті Новоросійськ. Зафіксовані пошкодження носа та вертикальних пускових установок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Exilenova+, про це свідчать супутникові фото.

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Аналітики повідомляють про пошкодження одного з фрегатів проєкту 11356Р, який перебував на базі у Новоросійськ.

Йдеться про фрегат Адмірал Макаров, який, за оцінками, міг зазнати щонайменше двох влучань.

За даними аналізу супутникових знімків і відео:

перше влучання зафіксоване поблизу причалу в районі розташування вертикальних пускових установок УКСК 3С14 ("Калібр");

друге - у носову якірно-швартову частину корабля.

Аналітики зазначають, що перше ураження могло обмежитися ударною хвилею без критичних руйнувань, тоді як друге припало на менш чутливу частину корпусу.

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Повідомляється, що під час ударів на борту міг перебувати особовий склад. Не виключається ризик травмування через уламки або вибухову хвилю, однак масштаби можливих втрат не уточнюються.

Інформація базується на аналізі супутникових знімків і відкритих джерел, які не дозволяють незалежно підтвердити повний обсяг пошкоджень або бойові наслідки інциденту.

Що передувало?

Командувач СБС ЗСУ майор Роберт Мадяр Бровді напередодні повідомив, що Сили безпілотних систем в ніч 6 квітня завдали ударів по фрегату "Адмірал Макаров" у порту Новоросійськ та уразили бурову установку "Сиваш".

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