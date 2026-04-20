РФ атакувала Запоріжжя: у місті спалахнула пожежа, загинула людина (оновлено). ФОТОрепортаж

Вдень 20 квітня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки виникла пожежа, у місті чути повторні вибухи, триває повітряна тривога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"Ворог атакував обласний центр. Виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждали чотири людини.

Федоров наголосив, що загроза ударних безпілотників по Запорізькій області залишається.

Оновлення

Згодом Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки загинула людина, пошкоджені приватні будинки та нежитлові будівлі.

"Чотири людини дістали травми, в тому числі 10-річна дитина", - зазначив начальник ОВА.

Наслідки атаки













Що передувало?

У ніч проти 20 квітня російські загарбники атакували Київську область російськими безпілотниками.

Російські війська атакували ударним дроном типу Shahed об’єкт інфраструктури у Кривому Розі.

Зранку 20 квітня російські безпілотники вкотре атакували Полтавський район. Є постраждалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакує Запоріжжя: здійнялася пожежа. За добу в області 10 постраждалих. ФОТО