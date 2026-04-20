РФ атакувала Запоріжжя: у місті спалахнула пожежа, загинула людина (оновлено). ФОТОрепортаж
Вдень 20 квітня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки виникла пожежа, у місті чути повторні вибухи, триває повітряна тривога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
"Ворог атакував обласний центр. Виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, постраждали чотири людини.
Федоров наголосив, що загроза ударних безпілотників по Запорізькій області залишається.
Оновлення
Згодом Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки загинула людина, пошкоджені приватні будинки та нежитлові будівлі.
"Чотири людини дістали травми, в тому числі 10-річна дитина", - зазначив начальник ОВА.
Наслідки атаки
Що передувало?
У ніч проти 20 квітня російські загарбники атакували Київську область російськими безпілотниками.
Російські війська атакували ударним дроном типу Shahed об’єкт інфраструктури у Кривому Розі.
Зранку 20 квітня російські безпілотники вкотре атакували Полтавський район. Є постраждалі.
На Сумщині ситуація складна, але ні про яке напівоточення Сум не йдеться. Там наплив штурмових груп, які будуть ліквідовуватися, просто кількість штурмів зросла.
З інших джерел:
На Сумщині є зона інфільтрації ворога в прикордонні, де ворог намагається посилювати штурмові дії, користуючись ранньою зеленкою, у спробах просочуватися. Бої складні, прориву ворога вглибину, станом на зараз, немає.
Сили оборони України роблять все можливе для того, щоб не дати ворогу можливості збільшити зону присутності на Сумщині, у ворога значні втрати.
У зоні відповідальності угруповання військ "Курськ" ситуація залишається стабільною та контрольованою. Противник не здійснив жодних дій, які варто було б називати проривами й спробами взяти місто у "напівоточення'. Будь-які підстави говорити про це відсутні. Адже скрізь, де росіяни намагалися проводити штурмові дії в районі відповідальності УВ "Курськ", вони отримували й продовжують отримувати гідну відсіч, не маючи жодних успіхів.
Тож поширена деякими медіа інформація не має нічого спільного з дійсністю.
Укотре звертаємося до журналістів користуватися лише офіційною інформацією Сил оборони України й ретельно перевіряти відомості, отримані із сумнівних джерел. Бо неперевірені чутки й плітки про нібито небезпеку для обласного центру сприяють дестабілізації нашого суспільства й виникнення паніки серед цивільного населення.
Центр комунікацій угруповання військ «Курськ»