РФ атаковала Запорожье: в городе вспыхнул пожар, погиб человек (обновлено). ФОТОрепортаж
Днём 20 апреля российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки возник пожар, в городе слышны повторяющиеся взрывы, продолжается воздушная тревога.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
"Враг атаковал областной центр. Возник пожар", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадали четыре человека.
Федоров подчеркнул, что угроза ударных беспилотников по Запорожской области сохраняется.
Обновление
Впоследствии Федоров сообщил, что в результате вражеской атаки погиб человек, повреждены частные дома и нежилые здания.
"Четыре человека получили травмы, в том числе 10-летний ребенок", - отметил начальник ОВА.
Последствия атаки
Что предшествовало?
В ночь на 20 апреля российские захватчики атаковали Киевскую область российскими беспилотниками.
Российские войска атаковали ударным дроном типа Shahed объект инфраструктуры в Кривом Роге.
Утром 20 апреля российские беспилотники в очередной раз атаковали Полтавский район. Есть пострадавшие.
На Сумщині ситуація складна, але ні про яке напівоточення Сум не йдеться. Там наплив штурмових груп, які будуть ліквідовуватися, просто кількість штурмів зросла.
З інших джерел:
На Сумщині є зона інфільтрації ворога в прикордонні, де ворог намагається посилювати штурмові дії, користуючись ранньою зеленкою, у спробах просочуватися. Бої складні, прориву ворога вглибину, станом на зараз, немає.
Сили оборони України роблять все можливе для того, щоб не дати ворогу можливості збільшити зону присутності на Сумщині, у ворога значні втрати.
У зоні відповідальності угруповання військ "Курськ" ситуація залишається стабільною та контрольованою. Противник не здійснив жодних дій, які варто було б називати проривами й спробами взяти місто у "напівоточення'. Будь-які підстави говорити про це відсутні. Адже скрізь, де росіяни намагалися проводити штурмові дії в районі відповідальності УВ "Курськ", вони отримували й продовжують отримувати гідну відсіч, не маючи жодних успіхів.
Тож поширена деякими медіа інформація не має нічого спільного з дійсністю.
Укотре звертаємося до журналістів користуватися лише офіційною інформацією Сил оборони України й ретельно перевіряти відомості, отримані із сумнівних джерел. Бо неперевірені чутки й плітки про нібито небезпеку для обласного центру сприяють дестабілізації нашого суспільства й виникнення паніки серед цивільного населення.
Центр комунікацій угруповання військ «Курськ»