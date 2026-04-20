РФ атаковала Запорожье: в городе вспыхнул пожар, погиб человек (обновлено). ФОТОрепортаж

Днём 20 апреля российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки возник пожар, в городе слышны повторяющиеся взрывы, продолжается воздушная тревога.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Враг атаковал областной центр. Возник пожар", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадали четыре человека.

Федоров подчеркнул, что угроза ударных беспилотников по Запорожской области сохраняется.

Обновление

Впоследствии Федоров сообщил, что в результате вражеской атаки погиб человек, повреждены частные дома и нежилые здания.

"Четыре человека получили травмы, в том числе 10-летний ребенок", - отметил начальник ОВА.

Последствия атаки













Что предшествовало?

В ночь на 20 апреля российские захватчики атаковали Киевскую область российскими беспилотниками.

Российские войска атаковали ударным дроном типа Shahed объект инфраструктуры в Кривом Роге.

Утром 20 апреля российские беспилотники в очередной раз атаковали Полтавский район. Есть пострадавшие.

