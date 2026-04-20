РФ атаковала Запорожье: в городе вспыхнул пожар, погиб человек (обновлено). ФОТОрепортаж

Взрывы в Запорожье: россияне нанесли удар по городу

Днём 20 апреля российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки возник пожар, в городе слышны повторяющиеся взрывы, продолжается воздушная тревога.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"Враг атаковал областной центр. Возник пожар", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадали четыре человека.

Федоров подчеркнул, что угроза ударных беспилотников по Запорожской области сохраняется.

Обновление

Впоследствии Федоров сообщил, что в результате вражеской атаки погиб человек, повреждены частные дома и нежилые здания.

"Четыре человека получили травмы, в том числе 10-летний ребенок", - отметил начальник ОВА.

Последствия атаки

Вибухи в Запоріжжі: росіяни завдали удару по місту
Что предшествовало?

В ночь на 20 апреля российские захватчики атаковали Киевскую область российскими беспилотниками.

Российские войска атаковали ударным дроном типа Shahed объект инфраструктуры в Кривом Роге.

Утром 20 апреля российские беспилотники в очередной раз атаковали Полтавский район. Есть пострадавшие.

❗️Суми можуть опинитися в напівоточенні - це дуже загрозлива ситуація, адже там почалися активні штурми. Без упину атака КАБ і артилерією ворога, - журналістка ТСН Кирієнко.
20.04.2026 12:18 Ответить
https://t.me/bahshiddemon Бахмутський Демон

На Сумщині ситуація складна, але ні про яке напівоточення Сум не йдеться. Там наплив штурмових груп, які будуть ліквідовуватися, просто кількість штурмів зросла.

З інших джерел:

На Сумщині є зона інфільтрації ворога в прикордонні, де ворог намагається посилювати штурмові дії, користуючись ранньою зеленкою, у спробах просочуватися. Бої складні, прориву ворога вглибину, станом на зараз, немає.

Сили оборони України роблять все можливе для того, щоб не дати ворогу можливості збільшити зону присутності на Сумщині, у ворога значні втрати.
20.04.2026 12:54 Ответить
Центр комунікацій угруповання військ "Курськ" офіційно повідомляє.

У зоні відповідальності угруповання військ "Курськ" ситуація залишається стабільною та контрольованою. Противник не здійснив жодних дій, які варто було б називати проривами й спробами взяти місто у "напівоточення'. Будь-які підстави говорити про це відсутні. Адже скрізь, де росіяни намагалися проводити штурмові дії в районі відповідальності УВ "Курськ", вони отримували й продовжують отримувати гідну відсіч, не маючи жодних успіхів.
Тож поширена деякими медіа інформація не має нічого спільного з дійсністю.

Укотре звертаємося до журналістів користуватися лише офіційною інформацією Сил оборони України й ретельно перевіряти відомості, отримані із сумнівних джерел. Бо неперевірені чутки й плітки про нібито небезпеку для обласного центру сприяють дестабілізації нашого суспільства й виникнення паніки серед цивільного населення.

Центр комунікацій угруповання військ «Курськ»
20.04.2026 14:30 Ответить
Тривоги не було
20.04.2026 13:03 Ответить
 
 