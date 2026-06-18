"Нафтовий дощ" пройшов у підмосковній Балашисі після атаки БпЛА на НПЗ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У підмосковній Балашисі жителі повідомили про "нафтовий дощ" після атаки БпЛА на НПЗ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У соцмережах росіяни публікують відео та фото, на яких після дощу авто та будинки вкриті темними плямами.











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Атака на Москву 18 червня

У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".

За даними Генштабу, у ніч на 18 червня було повторно уражено Московський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння.

Попередньо, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк

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