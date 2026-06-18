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"Нафтовий дощ" пройшов у підмосковній Балашисі після атаки БпЛА на НПЗ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У підмосковній Балашисі жителі повідомили про "нафтовий дощ" після атаки БпЛА на НПЗ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
У соцмережах росіяни публікують відео та фото, на яких після дощу авто та будинки вкриті темними плямами.
Атака на Москву 18 червня
- У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".
- За даними Генштабу, у ніч на 18 червня було повторно уражено Московський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння.
- Попередньо, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк
Топ коментарі
+17 Вася Петров #571776
показати весь коментар18.06.2026 14:31 Відповісти Посилання
+10 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар18.06.2026 14:28 Відповісти Посилання
+8 Олег Шафрай #620814
показати весь коментар18.06.2026 14:30 Відповісти Посилання
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