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Новини Фото Удар по НПЗ в Москві
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"Нафтовий дощ" пройшов у підмосковній Балашисі після атаки БпЛА на НПЗ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У підмосковній Балашисі жителі повідомили про "нафтовий дощ" після атаки БпЛА на НПЗ. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У соцмережах росіяни публікують відео та фото, на яких після дощу авто та будинки вкриті темними плямами.

Чорний дощ пішов у Підмосков'ї після ударів БпЛА по НПЗ
Чорний дощ пішов у Підмосков'ї після ударів БпЛА по НПЗ
Чорний дощ пішов у Підмосков'ї після ударів БпЛА по НПЗ
Чорний дощ пішов у Підмосков'ї після ударів БпЛА по НПЗ
Чорний дощ пішов у Підмосков'ї після ударів БпЛА по НПЗ

Читайте: Понад 500 рейсів скасували в аеропортах Москви сьогодні через атаку БпЛА

Атака на Москву 18 червня

  • У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".
  • За даними Генштабу, у ніч на 18 червня було повторно уражено Московський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння.
  • Попередньо, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк

Також читайте: Командувач СБС Мадяр про атаку на Москву: "Войско взбунтовалось! Говорят, царь - ненастоящий"

Автор: 

москва (1341) НПЗ (1029) росія (70484)
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Топ коментарі
+17
Каждый гражданин РФ имеет право на часть полезных ископаемых.
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18.06.2026 14:31 Відповісти
+10
пуйло сказав хохлам - "работайте братья" ось вони і наробили кацапам біди
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18.06.2026 14:28 Відповісти
+8
От оно вам надо было эта война?
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18.06.2026 14:30 Відповісти

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