ССО уразили дронами нафтобазу та базу ПММ в Ростовській області РФ. ФОТО

У ніч проти 18 червня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій уразили нафтобазу "Ростовнефтепродукт" та базу паливо-мастильних матеріалів у Ростовській області РФ.

Про це повідомили у пресцентрі ССО, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі атаки

Як зазначають військові, це було зроблено у взаємодії з повстанським рухом на території РФ "Черная искра". Кілька дронів ССО досягли своїх цілей. На об’єктах зафіксовано пожежі та руйнування.

"Зазначені обʼєкти є елементом системи зберігання, перевалки та відвантаження паливо-мастильних матеріалів, бензину, дизельного пального та інших нафтопродуктів.

Ростовська область є ключовим тиловим регіоном РФ для угруповання військ на півдні та сході України. Уражені цілі мали подвійне призначення: забезпечувала транспортну систему Ростовської області та підтримувала військову логістику ворога", - додали у ССО.

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Наслідки









Атака на Москву 18 червня

У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".

За даними Генштабу, у ніч на 18 червня було повторно уражено Московський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння.

Попередньо, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк.

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