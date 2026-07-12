РФ обстріляла Дніпропетровщину понад 40 разів 12 липня: п’ятеро поранених, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські війська понад 40 разів обстріляли Дніпропетровську область 12 липня, унаслідок чого постраждали п’ятеро людей і пошкоджена цивільна інфраструктура.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні очільника ОВА Олександра Ганжі в Телеграмі.

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Масовані атаки по районах області

За словами Ганжі, ворог застосовував безпілотники та артилерію і атакував чотири райони області.

На Нікопольщині під обстрілами були Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Унаслідок ударів пошкоджені об’єкти інфраструктури, багатоповерхові та приватні будинки, господарські споруди, магазин. Також зруйнований гараж.

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Наслідки ударів та нові поранені

Окрім чотирьох постраждалих удень, поранення дістала ще 69-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.

Також під ударами були Кривий Ріг і Зеленодольська громада на Криворіжжі. Там понівечена інфраструктура, приватні будинки та автомобіль.

У П’ятихатській громаді Кам’янського району загорілося поле з пшеницею. У Межівській громаді Синельниківського району зайнявся приватний будинок.

Раніше повідомлялося, що через атаку російських дронів на Сумщині постраждали дві жінки.

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