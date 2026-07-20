Щонайменше 5 осередків пожеж зафіксовано у Московській області після нічної атаки, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Щонайменше п'ять осередків пожеж зафіксовано в Московській області після нічної атаки.

Про це свідчить аналіз ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Раніше аналітики встановили, що внаслідок атаки виникли пожежі на нафтобазі в Подольську, а також на складі в індустріальному комплексі "Южные Врата" у Домодєдово.

У ніч на 20 липня жителі Московської області повідомляли про численні вибухи та пожежі. Раніше в Домодєдовській лікарні заявили про госпіталізацію щонайменше шести людей із мінно-вибуховими травмами, не уточнюючи причину їхнього поранення. Водночас губернатор Московської області повідомив щонайменше про одного постраждалого внаслідок атаки українських безпілотників.

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За даними OSINT-аналізу ASTRA, після атаки продовжують горіти склад в індустріальному парку "Южные Врата" у Домодєдово та нафтобаза в Подольську. Крім того, існує ймовірність, що в Подольську також палає склад компанії Ozon, однак достовірних підтверджень цієї інформації наразі немає.

OSINT-аналіз









Також видання публікує кадри пожеж у Московській області після ранкових атак. На відео та фото видно масштабні займання, які виникли в кількох районах регіону після нічної атаки безпілотників.











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Що передувало?

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