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Новини Фото Удари по РФ
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Об’єкт "Транснефть-Урал" атакували дрони у російському Башкортостані. ФОТОрепортаж

У російському Башкортостані дрони атакували об'єкт "Транснефть-Урал".

Про це повідомляють у соцмережах місцеві жителі, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Попередньо відомо, що атаковано лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Субханкулово" АТ "Транснефть-Урал" у місті Туймази.

Після ударів виникла пожежа.

Дрони атакували Башкортостан 23 липня: під ударом нафтовий об'єкт
Дрони атакували Башкортостан 23 липня: під ударом нафтовий об'єкт
Дрони атакували Башкортостан 23 липня: під ударом нафтовий об'єкт
Дрони атакували Башкортостан 23 липня: під ударом нафтовий об'єкт
Дрони атакували Башкортостан 23 липня: під ударом нафтовий об'єкт
Дрони атакували Башкортостан 23 липня: під ударом нафтовий об'єкт

Читайте: Ситуація на фронті та наші далекобійні удари створюють для Путіна "дуже токсичну атмосферу", - Зеленський

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що у ніч на 23 липня безпілотники атакували Ульяновську область Росії. Дрони могли уразити базу зрідженого газу ТОВ "НС-Ойл" у робітничому селищі Новоспаське.

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Автор: 

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