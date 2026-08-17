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Новини Фото Українська ракета Довгий Нептун Удари по заводах у РФ
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Українські ракети "Нептун" вдарили по заводу "Комбинат Каменский" у Ростовській області РФ, - ВМС ЗСУ. ФОТО

16 серпня під час удару по російському підприємству "Комбинат Каменский" у Каменську-Шахтинському Ростовської області РФ українські Сили оборони застосували крилаті ракети "Нептун".

Про це 17 серпня повідомили у Військово-морських силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі атаки

Атаку на військовий завод провели підрозділи ВМС спільно з іншими складовими Сил оборони України. 

"Ураження цього промислового об'єкту порушує ланцюг виготовлення твердого ракетного палива для ЗС РФ, що суттєво вплине на спорядження ракетних двигунів російських систем ППО та РСЗВ", — заявили у ВМС.

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Україна вдарила по російському заводу Комбинат Каменский ракетами Нептун

Що передувало?

  • 16 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про ураження "Комбинату Каменский" у Ростовській області РФ, який виробляє ракетне паливо для "Ураганів" і "Смерчів".
  • За даними супутникових систем розвідки зафіксовано влучання у виробничі цехи підприємства. Каменський комбінат забезпечує окупаційну армію твердим ракетним паливом – зокрема, для РСЗВ "Ураган", "Смерч", "Торнадо-С" та низки інших ракетних і авіаційних систем.

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ВМС (1465) крилаті ракети (1130) Удари по РФ (1230) Ростовська область РФ (26)
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Топ коментарі
+11
І знову Нептуни???😂😂😂

А людям позавчора на цензорі показували відео нічних запусків по рашці ракет Фламінго фірми Фраєр-Понт.🤷‍♂️
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17.08.2026 21:54 Відповісти
+8
Вразити завод пального до ракет то вже серйозно .Слава ЗСУ .
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17.08.2026 21:49 Відповісти
+6
''Фламінго'' то понти фраєра''. Нічого вони не знищують, окрім мільярдів бюджетних коштів України. Не забуваємо, що ''Нептун'' то створіння Порошенка, Турчинова і наших конструкторів. За 5 років створили ракету,точка нищить ворога. А що за 7 років створив Зеленський?
А якби він ще не чіпав ''Грім 2- Сапсан'' і ''Вільху''?
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17.08.2026 22:32 Відповісти

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