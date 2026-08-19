Смертельна ДТП на зупинці у Солом’янському районі Києва: водій на повній швидкості зіткнувся з маршруткою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Солом'янському районі Києва сталася смертельна ДТП.

Про це повідомила пресслужба столичної поліції, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"За попередньою інформацією, близько 8:50 керманич Volkswagen на повній швидкості зіткнувся із маршрутним автобусом, після чого в’їхав в зупинку з людьми", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ДТП є загиблі та травмовані.

"На місці події працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі. Кількість потерпілих, обставини та механізм дорожньо-транспортної пригоди встановлюється", - додали правоохоронці.

За даними прокуратури, водієм Volkswagen Golf є 23-річний чоловік.

"Рухаючись у смузі, що призначено для громадського транспорту зі сторони вул. Єреванська у напрямку вул. Уманська, намагався перелаштуватися у другу смугу. При цьому він допустив бокове зіткнення з маршрутним автобусом "Богдан", який їхав попереду.



Після цього автомобіль в некерованому стані вилетів на зупинку громадського транспорту, де були люди. Наразі відомо про двох загиблих жінок, та чотирьох постраждалих", - зазначили там.

Водія автомобіля Volkswagen Golf затримали.











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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що після ДТП у Києві Зеленський доручив готувати РНБО щодо посилення відповідальності за порушення ПДР.

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