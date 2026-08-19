Смертельное ДТП на остановке в Соломенском районе Киева: водитель на полной скорости столкнулся с маршруткой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Соломенском районе Киева произошло ДТП со смертельным исходом.
Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.
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"По предварительной информации, около 8:50 водитель Volkswagen на полной скорости столкнулся с маршрутным автобусом, после чего въехал в остановку с людьми", - говорится в сообщении.
В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.
"На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские и врачи. Количество пострадавших, обстоятельства и механизм дорожно-транспортного происшествия устанавливаются", - добавили правоохранители.
По данным прокуратуры, водителем Volkswagen Golf является 23-летний мужчина.
"Двигаясь в полосе, предназначенной для общественного транспорта со стороны ул. Ереванская в направлении ул. Уманская, пытался перестроиться во вторую полосу. При этом он допустил боковое столкновение с едущим впереди маршрутным автобусом "Богдан".
После этого автомобиль в неуправляемом состоянии вылетел на остановку общественного транспорта, где находились люди. Сейчас известно о двух погибших женщинах, и четырех пострадавших", - отметили там.
Водитель автомобиля Volkswagen Golf задержан.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что после ДТП в Киеве Зеленский поручил подготовить проект решения СНБО об ужесточении ответственности за нарушение ПДД.
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