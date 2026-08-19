Смертельное ДТП на остановке в Соломенском районе Киева: водитель на полной скорости столкнулся с маршруткой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Соломенском районе Киева произошло ДТП со смертельным исходом.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.

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"По предварительной информации, около 8:50 водитель Volkswagen на полной скорости столкнулся с маршрутным автобусом, после чего въехал в остановку с людьми", - говорится в сообщении.

В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.

"На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские и врачи. Количество пострадавших, обстоятельства и механизм дорожно-транспортного происшествия устанавливаются", - добавили правоохранители.

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По данным прокуратуры, водителем Volkswagen Golf является 23-летний мужчина.

"Двигаясь в полосе, предназначенной для общественного транспорта со стороны ул. Ереванская в направлении ул. Уманская, пытался перестроиться во вторую полосу. При этом он допустил боковое столкновение с едущим впереди маршрутным автобусом "Богдан".

После этого автомобиль в неуправляемом состоянии вылетел на остановку общественного транспорта, где находились люди. Сейчас известно о двух погибших женщинах, и четырех пострадавших", - отметили там.

Водитель автомобиля Volkswagen Golf задержан.











Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что после ДТП в Киеве Зеленский поручил подготовить проект решения СНБО об ужесточении ответственности за нарушение ПДД.

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