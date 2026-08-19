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Новости Фото Смертельные ДТП
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Смертельное ДТП на остановке в Соломенском районе Киева: водитель на полной скорости столкнулся с маршруткой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Соломенском районе Киева произошло ДТП со смертельным исходом.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"По предварительной информации, около 8:50 водитель Volkswagen на полной скорости столкнулся с маршрутным автобусом, после чего въехал в остановку с людьми", - говорится в сообщении.

В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.

"На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские и врачи. Количество пострадавших, обстоятельства и механизм дорожно-транспортного происшествия устанавливаются", - добавили правоохранители.

Смертельное ДТП в Соломенском районе Киева 19 августа

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По данным прокуратуры, водителем Volkswagen Golf является 23-летний мужчина.

"Двигаясь в полосе, предназначенной для общественного транспорта со стороны ул. Ереванская в направлении ул. Уманская, пытался перестроиться во вторую полосу. При этом он допустил боковое столкновение с едущим впереди маршрутным автобусом "Богдан".

После этого автомобиль в неуправляемом состоянии вылетел на остановку общественного транспорта, где находились люди. Сейчас известно о двух погибших женщинах, и четырех пострадавших", - отметили там.

Водитель автомобиля Volkswagen Golf задержан.

Смертельна ДТП у Солом’янському районі Києва 19 серпня
Смертельна ДТП у Солом’янському районі Києва 19 серпня
Смертельна ДТП у Солом’янському районі Києва 19 серпня
Смертельна ДТП у Солом’янському районі Києва 19 серпня
Смертельна ДТП у Солом’янському районі Києва 19 серпня

Что предшествовало?

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ДТП (7914) Киев (27261) Нацполиция (17609)
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Топ комментарии
+11
Ці водії які ви називаєте з "глухих сіл", їздять набагато чемніше чим так звані корінні кияни "Мажори" !
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19.08.2026 09:39 Ответить
+6
нічо не зрозуміла. Фольксваген в'їхав в маршрутний автобус - і винен водій автобуса? дядько? він шо, задом полював за фольксвагеном????
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19.08.2026 10:00 Ответить
+3
а як там справа з бухим суддею гнидою тандиром який збив на блокпосту нацгвардійця?
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19.08.2026 09:49 Ответить

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