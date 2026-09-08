Зіткнення рейсових автобусів на Одещині: дві жінки загинули, щонайменше 25 людей травмовані. ФОТОрепортаж

Унаслідок зіткнення двох рейсових автобусів в Одеському районі загинули дві жінки, ще щонайменше 25 людей отримали травми.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Зіткнення сталося на зустрічній смузі

ДТП сталася вдень 8 вересня. Попередньо встановлено, що один із водіїв виїхав на смугу зустрічного руху, після чого сталося зіткнення транспортних засобів.

Про це повідомив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта.

Унаслідок аварії загинули дві жінки. Ще щонайменше 25 людям надають медичну допомогу. Серед постраждалих — п’ятеро дітей. Точна кількість потерпілих наразі уточнюється.

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Поліція відкрила кримінальне провадження

Слідчі внесли відомості про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту водієм, якщо це спричинило загибель кількох людей.

За цей злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі вирішується питання про затримання водія маршрутки, який допустив ДТП, та повідомлення йому про підозру.

У межах кримінального провадження проведуть низку судових експертиз. Вони мають встановити повні обставини аварії.

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