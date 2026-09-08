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Новини Фото Смертельні ДТП
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Зіткнення рейсових автобусів на Одещині: дві жінки загинули, щонайменше 25 людей травмовані. ФОТОрепортаж

Унаслідок зіткнення двох рейсових автобусів в Одеському районі загинули дві жінки, ще щонайменше 25 людей отримали травми.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Зіткнення сталося на зустрічній смузі

ДТП сталася вдень 8 вересня. Попередньо встановлено, що один із водіїв виїхав на смугу зустрічного руху, після чого сталося зіткнення транспортних засобів.

Про це повідомив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта.

Унаслідок аварії загинули дві жінки. Ще щонайменше 25 людям надають медичну допомогу. Серед постраждалих — п’ятеро дітей. Точна кількість потерпілих наразі уточнюється.

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Поліція відкрила кримінальне провадження

Слідчі внесли відомості про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту водієм, якщо це спричинило загибель кількох людей.

За цей злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

ДТП автобусів на Одещині

ДТП автобусів на Одещині

ДТП автобусів на Одещині

ДТП автобусів на Одещині

ДТП автобусів на Одещині

Наразі вирішується питання про затримання водія маршрутки, який допустив ДТП, та повідомлення йому про підозру.

У межах кримінального провадження проведуть низку судових експертиз. Вони мають встановити повні обставини аварії.

  • Раніше ми писали, що у Харкові Tesla врізалася в опору ЛЕП, загинули нацгвардієць і пасажирка.

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Автор: 

ДТП (4677) Одеська область (4203) Нацполіція (15860) жертви (2092)
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Топ коментарі
+11
Для початку нехай заміряють ширину проїзджої частини, напевно там й легковикам не дуже зручно розминатися.
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08.09.2026 19:14 Відповісти
+2
Не неси х..йні. Бо не всім дано бути в ЗСУ. Комусь і тут не солодко, навіть іноді дуже. Мало того, комусь тут потрібно тил тримати. А оці закидони про окопи, передок, ЗСУ - то все від недолугості і слабого розуму.
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08.09.2026 20:47 Відповісти
+1
А толку це строчити про ЗСУ? Чи так образити хочете? Ну от то "карфаген", то "форест гамп" і т.д. то ті плювати хотіли і на ЗСУ і взагалі на всіх, чи у вас вони окрема елітна недоторкана каста?

Це ще не кажучи про інші касти недоторканих на бронях, то типу вони якщо бумажка, то "чоловіки", а хто документами чи вдачею не вийшов, то не чоловіки? Чи знов не зручно?
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08.09.2026 20:01 Відповісти

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