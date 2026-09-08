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Столкновение рейсовых автобусов на Одесшине: две женщины погибли, по меньшей мере 25 человек получили травмы. ФОТОрепортаж

В результате столкновения двух рейсовых автобусов в Одесском районе погибли две женщины, еще как минимум 25 человек получили травмы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Столкновение произошло на встречной полосе

ДТП произошло днем 8 сентября. Предварительно установлено, что один из водителей выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение транспортных средств.

Об этом сообщил начальник отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Одесской области Дмитрий Слюта.

В результате аварии погибли две женщины. Еще как минимум 25 человек получают медицинскую помощь. Среди пострадавших - пятеро детей. Точное количество пострадавших в настоящее время уточняется.

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Полиция возбудила уголовное дело

Следователи внесли сведения о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителем, если это привело к гибели нескольких человек.

За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

ДТП с участием автобусов в Одесской области

ДТП с участием автобусов в Одесской области

ДТП с участием автобусов в Одесской области

ДТП с участием автобусов в Одесской области

ДТП с участием автобусов в Одесской области

В настоящее время решается вопрос о задержании водителя маршрутки, допустившего ДТП, и предъявлении ему подозрения.

В рамках уголовного производства будет проведена серия судебных экспертиз. Они должны установить все обстоятельства аварии.

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ДТП (7933) Одесская область (4745) Нацполиция (17647) жертвы (2370)
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Топ комментарии
+11
Для початку нехай заміряють ширину проїзджої частини, напевно там й легковикам не дуже зручно розминатися.
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08.09.2026 19:14 Ответить
+2
Не неси х..йні. Бо не всім дано бути в ЗСУ. Комусь і тут не солодко, навіть іноді дуже. Мало того, комусь тут потрібно тил тримати. А оці закидони про окопи, передок, ЗСУ - то все від недолугості і слабого розуму.
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08.09.2026 20:47 Ответить
+1
А толку це строчити про ЗСУ? Чи так образити хочете? Ну от то "карфаген", то "форест гамп" і т.д. то ті плювати хотіли і на ЗСУ і взагалі на всіх, чи у вас вони окрема елітна недоторкана каста?

Це ще не кажучи про інші касти недоторканих на бронях, то типу вони якщо бумажка, то "чоловіки", а хто документами чи вдачею не вийшов, то не чоловіки? Чи знов не зручно?
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08.09.2026 20:01 Ответить

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