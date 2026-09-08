Столкновение рейсовых автобусов на Одесшине: две женщины погибли, по меньшей мере 25 человек получили травмы. ФОТОрепортаж
В результате столкновения двух рейсовых автобусов в Одесском районе погибли две женщины, еще как минимум 25 человек получили травмы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Столкновение произошло на встречной полосе
ДТП произошло днем 8 сентября. Предварительно установлено, что один из водителей выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение транспортных средств.
Об этом сообщил начальник отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Одесской области Дмитрий Слюта.
В результате аварии погибли две женщины. Еще как минимум 25 человек получают медицинскую помощь. Среди пострадавших - пятеро детей. Точное количество пострадавших в настоящее время уточняется.
Полиция возбудила уголовное дело
Следователи внесли сведения о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителем, если это привело к гибели нескольких человек.
За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
В настоящее время решается вопрос о задержании водителя маршрутки, допустившего ДТП, и предъявлении ему подозрения.
В рамках уголовного производства будет проведена серия судебных экспертиз. Они должны установить все обстоятельства аварии.
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Це ще не кажучи про інші касти недоторканих на бронях, то типу вони якщо бумажка, то "чоловіки", а хто документами чи вдачею не вийшов, то не чоловіки? Чи знов не зручно?