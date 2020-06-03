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Поліція відкрила ще два кримінальні провадження за фактом погрому зі стріляниною на ринку "7-й кілометр" на Одещині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Тривають пошуки осіб, які брали участь у погромі магазину на ринку "7-й кілометр" на Одещині. Встановлено, що розшукувані працюють в одній з охоронних фірм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Дії правопорушників кваліфіковано за статтями 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) і 293 (групове порушення громадського порядку) Кримінального кодексу України.

"Поліцейські встановили місце перебування двох мікроавтобусів, на яких утекли зловмисники, і їхніх водіїв. Поліцейські встановлюють причетність чоловіків до згаданого правопорушення. Транспортні засоби вилучено та направлено на експертизу. Тривають пошуки інших осіб, причетних до скоєння правопорушення. Встановлено, що розшукувані є працівниками однієї з охоронних фірм", - сказано в повідомленні.

Дивіться: "Обстріляли машину! Капець! Дивись - у нього око прострелене?!" - перестрілка на "Сьомому кілометрі" в Одесі. ВIДЕО

Також правоохоронці вбачають порушення закону в діях представників магазину, "які, озброївшись травматичною зброєю і битами, навмисне пошкодили майно підприємця".

Поліцейські встановили п'ятьох активних учасників погрому. Вирішується питання про правову кваліфікацію дій кожного з них, а також встановлюють причетність до злочину інших осіб.

Поліція відкрила ще два кримінальні провадження за фактом погрому зі стріляниною на ринку 7-й кілометр на Одещині 01

Поліція відкрила ще два кримінальні провадження за фактом погрому зі стріляниною на ринку 7-й кілометр на Одещині 02

Дивіться також: Бійка і стрілянина в магазині тканин на одеському ринку "7-й кілометр". ВIДЕО камер спостереження

Нагадаємо, 2 червня на ринку в Овідіопольському районі Одеської області невідомі в масках увірвалися в магазин тканин, де влаштували погром зі стріляниною, внаслідок чого поранень зазнали двоє співробітників торгового закладу.

За даним фактом слідчі почали провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Автор: 

Одеса (5452) Одеська область (3210) Нацполіція (15164) Правоохоронні органи (2708) ринок (458) силовики (2514)


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Ці охоронні фірми в 99% ОПГ.
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03.06.2020 21:01 Відповісти
Всі охоронні агенції це організовані злочинні угруповання, особливо в Одесі.
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03.06.2020 21:13 Відповісти
Какой охранной фирм? страна должна знать героев
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03.06.2020 21:01 Відповісти
грабеж Манхэттана переместился севернее Сохо, грабили Мэдисон и Пятое авеню, все заколочено фанерой, но и ее отдирают мародеры, Нацгвардии пока нет в Нью-Йорке
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03.06.2020 21:03 Відповісти
Аваков опять не причём.
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03.06.2020 21:05 Відповісти
Занимаются всякой ерундой, - а у порошенка еще не все картины отжали
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03.06.2020 21:15 Відповісти
вот Порошенко торгував тіпа цукерками на росії то було не так весело як зараз коли кожний день когось вбивають ОПГ
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03.06.2020 21:25 Відповісти
Продолжаются поиски лиц, участвовавших в погроме магазина на рынке "7-километр" на Одесчине.Источник: https://censor.net/v3199901

Пусть поищут среди действующих ментов. И кто их крышевал. Менты на рынке 7 км ЖИИИрные.
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03.06.2020 22:46 Відповісти
Так хто у Одесі керує - серби !!!!!!!!!!!!
Щось здається ************ тут не повинно обійтись.
Чи вже на гальма справу спустили!!!!!!!
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03.06.2020 23:17 Відповісти
 
 