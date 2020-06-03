Поліція відкрила ще два кримінальні провадження за фактом погрому зі стріляниною на ринку "7-й кілометр" на Одещині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Тривають пошуки осіб, які брали участь у погромі магазину на ринку "7-й кілометр" на Одещині. Встановлено, що розшукувані працюють в одній з охоронних фірм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Дії правопорушників кваліфіковано за статтями 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) і 293 (групове порушення громадського порядку) Кримінального кодексу України.

"Поліцейські встановили місце перебування двох мікроавтобусів, на яких утекли зловмисники, і їхніх водіїв. Поліцейські встановлюють причетність чоловіків до згаданого правопорушення. Транспортні засоби вилучено та направлено на експертизу. Тривають пошуки інших осіб, причетних до скоєння правопорушення. Встановлено, що розшукувані є працівниками однієї з охоронних фірм", - сказано в повідомленні.

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Також правоохоронці вбачають порушення закону в діях представників магазину, "які, озброївшись травматичною зброєю і битами, навмисне пошкодили майно підприємця".

Поліцейські встановили п'ятьох активних учасників погрому. Вирішується питання про правову кваліфікацію дій кожного з них, а також встановлюють причетність до злочину інших осіб.

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Нагадаємо, 2 червня на ринку в Овідіопольському районі Одеської області невідомі в масках увірвалися в магазин тканин, де влаштували погром зі стріляниною, внаслідок чого поранень зазнали двоє співробітників торгового закладу.

За даним фактом слідчі почали провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.